Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Τη δική του «καλημέρα» λέει για ένα ακόμα πρωινό ο Αρκάς.

Ο γνωστός σκιτσογράφος επέστρεψε στον κόσμο της «Χαμένης Παρτίδας» και ενός παιχνιδιού σκάκι, για να υποδεχθεί την Παρασκευή.

Τα πιόνια έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση, με τα μεγάλα πιόνια στο πίσω μέρος να επιβλέπουν την κατάσταση.

«Παίζεις» λέει το μαύρο μεγάλο πιόνι στο λευκό και έτσι ξεκινάει η παρτίδα και η μέρα.

Λίγα λόγια για το άλμπουμ «Χαμένη Παρτίδα»

Πώς πρέπει να είναι ένα πολιτικά ορθό σκάκι; Σε τι θέση παίζει ο ευνοούμενος της βασίλισσας; Ο Αρκάς παίζει σκάκι.

Τα πιόνια του είναι οι κοφτερές ατάκες και ο αμείλικτος σαρκασμός και τα κινεί όπως πάντα με την δεξιοτεχνία ενός μετρ. Αντίπαλός του είναι ο αδίστακτος πολιτικαντισμός, το ψέμα και η ανοησία. Η παρτίδα φαίνεται χαμένη, γιατί, ως γνωστόν, η βλακεία είναι αήττητη. Όμως δεν είναι πάντα έτσι.