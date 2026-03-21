Ευαγγελία Μουμούρη: Η πραγματική ιστορία πίσω από τον ρόλο της στο «Ριφιφί» που την συγκλόνισε

Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι του MEGA.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά «Ριφιφί», ο οποίος αφορά την τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από καρκίνο το 1999.

«Όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας με πήρε τηλέφωνο ένα καλοκαίρι και μου είπε «θα κάνουμε αυτό» και μου είπε την ιστορία αρχικά, θυμάμαι ότι ήμουνα στην Τζια και μπαίνω στο διαδίκτυο να ψάξω αυτή την ιστορία.

Αυτή η ιστορία, η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτή την οικογένεια. Έψαξα, είδα φωτογραφίες.

Όταν λοιπόν πήρα και το σενάριο ήξερα ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Δεν το επέλεξα. Με επέλεξε. Δηλαδή όπως με επέλεξε ο Σωτήρης να κάνω αυτό το ρόλο, έτσι με επέλεξε και η διαδικασία.

Στην Ελλάδα, εγώ 30 χρόνια δεν έχω δουλέψει έτσι ποτέ. Έχω δουλέψει πιο πολύ με το μυαλό μου, έχω δουλέψει με τους συναδέλφους. Αυτός ήταν ένας τρόπος, μια διαδρομή για να φέρεις ένα αποτέλεσμα, που ήταν όσο πιο κοντά σε αυτό που φανταζόμαστε και που γίνεται στο εξωτερικό.

Ότι ένας άνθρωπος παίρνει το σενάριο πολύ νωρίς, ένας άνθρωπος παίρνει στοιχεία, αυτός σκέφτεται, διαβάζει το σενάριο, μελετάει.

»Οπότε για μένα, με επέλεξε αυτός ο δρόμος. Το να φύγω από το σπίτι μου, το να κάθομαι με κλεισμένη μόνη μου. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είπα στον Αλέξανδρο τον σύντροφό μου, του λέω «θα φύγω, θα πάω να μείνω 20 μέρες στην Καλλιθέα».

Μένω στο Χαλάνδρι. Μετά είπα θα πάω να μείνω στη Νίκαια για τους ίδιους λόγους. Τελικά διαπίστωσα, συζητώντας και με ψυχολόγους και όλα αυτά, μου είπε ότι «ήθελες να ζήσεις αυτή τη διαδικασία έτσι». Δηλαδή δεν το έκανα με τόση συνειδητότητα.

Με επέλεξε αυτός ο δρόμος».

Η συνάντηση με τη μητέρα του μικρού Παναγιώτη

«Περιμένω να πάμε με τον Σωτήρη στη Μυτιλήνη. Πριν από λίγο καιρό ο Σωτήρης μου έστειλε το μήνυμα που έστειλε η οικογένεια. Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε ανασύρει την ιστορία αυτή. Και που δεν αφήνεται να ξεχαστεί η ιστορία του Παναγιώτη μας.

Γιατί αυτή η οικογένεια έχει μείνει εκεί. Πενθούν ακόμη. Τα χρήματα ακόμη υπάρχουν στην τράπεζα. Υπάρχουν εκεί, είναι εκεί. Και ακόμη κάνουν δικαστήρια, είναι τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μπορούν να βρουν ακόμη το δίκιο τους.

Και δεν είναι τα χρήματα, τι χρήματα θα πάρουν. Είναι ότι το παιδάκι, εάν πήγαινε, θα είχε σωθεί. Και αυτό το ξέρουμε γιατί μετά πήγε ένα κοριτσάκι με την ίδια αρρώστια και το κοριτσάκι έζησε. Δεν είναι αυτό που θέλουν οι γονείς, είναι ότι και η επιστήμη μπορούσε να βοηθήσει να ζήσει ο Παναγιώτης».

Η αγάπη που πήρε από τον κόσμο για τον συγκεκριμένο ρόλο ήταν μεγάλη, κάτι που όπως είπε την έκανε αναρωτηθεί: «Για μένα γίνεται αυτό τώρα;».

Για το metoo

«Ήτανε πολύ πληγωτικά όλα αυτά, που ακούγαμε και συζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα ένιωσα περήφανη. Νιώθω περήφανη που κατάφερε η συντεχνία μας να φέρει τα πράγματα, με δυσκολία βεβαίως, γιατί αυτά τα κορίτσια που πήγαν στο δικαστήριο δεν τα γνωρίζει κανείς.

Δεν είναι τα κορίτσια που είναι γνωστά, αλλά τα κορίτσια τα οποία πήγαν με πόνο καρδιάς και ακόμη τώρα δέχονται επίθεση. Τώρα δηλαδή γίνεται, γίνονται μηνύσεις εναντίον τους.

Θέλω να πω ότι είμαι περήφανη που κατάφεραν αυτά τα κορίτσια, με πολύ δυσκολία, να τα φέρουν στο φως. Άσχετα από το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να μην υπάρξει συνεργασία(με όσους κατηγορήθηκαν)».