Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Για άλλη μια φορά στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής παίρνει θέση η φιλελεύθερη Ολλανδία, σύμφωνα με τον νέο Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν, ο οποίος κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και αντ’ αυτού να επικεντρωθούν στην εφαρμογή καλύτερων πολιτικών.

Μετά από μια απροσδόκητη εκλογική νίκη που έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ακροδεξιάς διακυβέρνησης, ο Γέτεν δήλωσε σε συνέντευξη στους Financial Times ότι η χώρα του θα επιστρέψει σε ενεργό ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας στη διαμόρφωση πολιτικής και λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Αυτή η νέα ολλανδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρώπη και για την Ευρώπη», δήλωσε ο Γέτεν, τονίζοντας τον ιστορικό ρόλο της Ολλανδίας ως ιδρυτικού μέλους και σημαντικής οικονομίας της ΕΕ. Ηγούμενος μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, ο 38χρονος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια εποχή που η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η οικονομική στασιμότητα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι γεωπολιτικές εντάσεις με τη Ρωσία και η αυξανόμενη επιρροή των λαϊκιστικών κινημάτων.

Ο Γέτεν ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. «Αντί να παραπονιόμαστε για τις παγκόσμιες εξελίξεις, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε καλύτερη δουλειά για τους πολίτες μας», είπε. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της γαλλο-γερμανικής συμμαχίας, υποστήριξε ότι οι μικρότερες χώρες όπως η Ολλανδία μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία υποστηρίζοντας και συνδεόμενες με τα μεγαλύτερα κράτη- μέλη.

Παρόλο που προτιμά τη λήψη αποφάσεων με βάση τη συναίνεση, ο Γέτεν υπέδειξε ότι η Ολλανδία θα υποστηρίξει «συνασπισμούς των προθύμων» εάν η πρόοδος σε βασικές μεταρρυθμίσεις αποδειχθεί πολύ αργή. Τόνισε συγκεκριμένα τομείς όπως η ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς και οι κοινές αμυντικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η ευθύνη για τη μεταρρύθμιση δεν βαρύνει μόνο τις Βρυξέλλες αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η Ολλανδία θέλει καλές σχέσεις με ΗΠΑ, ακόμη και με Τραμπ

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο Γέτεν εξέφρασε επιφυλακτικές απόψεις για την ευρωπαϊκή «στρατηγική αυτονομία», σημειώνοντας ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απαραίτητες, ακόμη και υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε μια ισορροπημένη σχέση, επιτρέποντας ανοιχτές διαφωνίες διατηρώντας παράλληλα ισχυρή συνεργασία.

Επιβεβαίωσε επίσης την ολλανδική υποστήριξη προς την Ουκρανία, επαινώντας την ηγεσία του προκατόχου του και υποδεικνύοντας ότι οι ολλανδικές δυνάμεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη ή τη διασφάλιση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο εσωτερικό, η κυβέρνησή του – που αποτελείται από φιλελεύθερα και κεντροδεξιά κόμματα – αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά αναμένεται να επιδιώξει διακομματική υποστήριξη για βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής και γεωργικής μεταρρύθμισης που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αζώτου.

Αντιμετωπίζοντας την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν, ο Γέτεν προειδοποίησε για βιαστικές αλλαγές πολιτικής. Βασιζόμενος στην εμπειρία από το ενεργειακό σοκ του 2022, υποστήριξε ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία και θα πρέπει να αποφύγει δραστικά βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν δαπανηρά μακροπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, αντιτάχθηκε σθεναρά στην αποδυνάμωση του συστήματος εμπορίας άνθρακα της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι η ανατροπή των πολιτικών για το κλίμα θα μπορούσε να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένοι κανονισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι και ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Συνολικά, ο Γέτεν υπέδειξε μια ρεαλιστική και συνεργατική προσέγγιση: ενίσχυση της ενότητας της ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα ευελιξία, διατήρηση της κλιματικής φιλοδοξίας χωρίς ακαμψία και διασφάλιση ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις με συντονισμένες, αποτελεσματικές πολιτικές και όχι με αντιδραστική λήψη αποφάσεων.

Πηγή: ΟΤ