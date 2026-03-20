Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 01:45

Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Για άλλη μια φορά στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής παίρνει  θέση η φιλελεύθερη Ολλανδία, σύμφωνα με τον νέο Ολλανδό πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν, ο οποίος κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και αντ’ αυτού να επικεντρωθούν στην εφαρμογή καλύτερων πολιτικών.

Μετά από μια απροσδόκητη εκλογική νίκη που έθεσε τέλος σε δύο χρόνια ακροδεξιάς διακυβέρνησης, ο Γέτεν δήλωσε σε συνέντευξη στους Financial Times ότι η χώρα του θα επιστρέψει σε ενεργό ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας στη διαμόρφωση πολιτικής και λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Αυτή η νέα ολλανδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρώπη και για την Ευρώπη», δήλωσε ο Γέτεν, τονίζοντας τον ιστορικό ρόλο της Ολλανδίας ως ιδρυτικού μέλους και σημαντικής οικονομίας της ΕΕ. Ηγούμενος μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, ο 38χρονος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια εποχή που η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η οικονομική στασιμότητα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι γεωπολιτικές εντάσεις με τη Ρωσία και η αυξανόμενη επιρροή των λαϊκιστικών κινημάτων.

Ο Γέτεν ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. «Αντί να παραπονιόμαστε για τις παγκόσμιες εξελίξεις, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε καλύτερη δουλειά για τους πολίτες μας», είπε. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της γαλλο-γερμανικής συμμαχίας, υποστήριξε ότι οι μικρότερες χώρες όπως η Ολλανδία μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία υποστηρίζοντας και συνδεόμενες με τα μεγαλύτερα κράτη- μέλη.

Παρόλο που προτιμά τη λήψη αποφάσεων με βάση τη συναίνεση, ο Γέτεν υπέδειξε ότι η Ολλανδία θα υποστηρίξει «συνασπισμούς των προθύμων» εάν η πρόοδος σε βασικές μεταρρυθμίσεις αποδειχθεί πολύ αργή. Τόνισε συγκεκριμένα τομείς όπως η ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς και οι κοινές αμυντικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η ευθύνη για τη μεταρρύθμιση δεν βαρύνει μόνο τις Βρυξέλλες αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση

Η Ολλανδία θέλει καλές σχέσεις με ΗΠΑ, ακόμη και με Τραμπ

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο Γέτεν εξέφρασε επιφυλακτικές απόψεις για την ευρωπαϊκή «στρατηγική αυτονομία», σημειώνοντας ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απαραίτητες, ακόμη και υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε μια ισορροπημένη σχέση, επιτρέποντας ανοιχτές διαφωνίες διατηρώντας παράλληλα ισχυρή συνεργασία.

Επιβεβαίωσε επίσης την ολλανδική υποστήριξη προς την Ουκρανία, επαινώντας την ηγεσία του προκατόχου του και υποδεικνύοντας ότι οι ολλανδικές δυνάμεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη ή τη διασφάλιση μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο εσωτερικό, η κυβέρνησή του – που αποτελείται από φιλελεύθερα και κεντροδεξιά κόμματα – αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά αναμένεται να επιδιώξει διακομματική υποστήριξη για βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής και γεωργικής μεταρρύθμισης που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αζώτου.

Αντιμετωπίζοντας την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν, ο Γέτεν προειδοποίησε για βιαστικές αλλαγές πολιτικής. Βασιζόμενος στην εμπειρία από το ενεργειακό σοκ του 2022, υποστήριξε ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία και θα πρέπει να αποφύγει δραστικά βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν δαπανηρά μακροπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, αντιτάχθηκε σθεναρά στην αποδυνάμωση του συστήματος εμπορίας άνθρακα της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι η ανατροπή των πολιτικών για το κλίμα θα μπορούσε να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ορισμένοι κανονισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι και ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Συνολικά, ο Γέτεν υπέδειξε μια ρεαλιστική και συνεργατική προσέγγιση: ενίσχυση της ενότητας της ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα ευελιξία, διατήρηση της κλιματικής φιλοδοξίας χωρίς ακαμψία και διασφάλιση ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις με συντονισμένες, αποτελεσματικές πολιτικές και όχι με αντιδραστική λήψη αποφάσεων.

Πηγή: ΟΤ

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Αδιέξοδο 19.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνταξη
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κόσμος 19.03.26

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Σύνταξη
Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 19.03.26

Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20.03.26

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Σύνταξη
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Conference League 20.03.26

Με παρακαταθήκη το 3-1 του πρώτου αγώνα, η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε στους «8» του Conference, παρά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνπόρ στην Ισπανία. Προκρίσεις και για Στρασμπούρ, Σαχτάρ και Άλκμααρ

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα (vid)
Μπάσκετ 19.03.26

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

