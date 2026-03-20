Ο απολογισμός και η… πηγή των ξένων διαιτητών της Super League
Ο κανόνας για τον Λανουά ήταν οι Γερμανοί διαιτητές, όμως υπήρξαν και οι εξαιρέσεις, ενώ έφερε και μη διεθνείς!
Συνολικά 16 ξένοι διαιτητές ήρθαν στην Ελλάδα για να σφυρίξουν ντέρμπι της Stoiximan Super League, στην κανονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώνεται την Κυριακή (22/3). Ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί στα πλέι οφ 1-4, όπου λόγω της συμμετοχής των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα ορίζονται ξένοι διαιτητές, εν ολίγοις σε κάθε αγωνιστική θα έρχονται δέκα ρέφερι και βοηθοί, πιο συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα δυο ντέρμπι ένας διαιτητής, από δυο βοηθοί, από ένας VAR και από ένας AVAR.
Στην κανονική περίοδο της Super League κανόνας για τον Λανουά ήταν οι Γερμανοί διαιτητές, ήταν οι μισοί από τους ξένους που σφύριξαν ντέρμπι, συνολικά οκτώ. Από του 16 ξένους οι εννέα ανήκουν στην ελίτ κατηγορία, οι πέντε στην πρώτη και οι δυο δεν είναι διεθνείς, όμως υπήρξαν στο παρελθόν. Να συμπληρώσουμε ότι όλοι σφύριξαν από ένα ματς με εξαίρεση τους Γερμανούς Οσμερς (σ.σ. στη φωτογραφία) και Στέγκεμαν που έβαλαν στο βιογραφικό τους τρία και δυο ντέρμπι, αντίστοιχα!
Οι τρεις Γερμανοί της ελίτ κατηγορίας της UEFA είναι οι Τσβάιερ, Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι και οι υπόλοιποι της ελίτ οι Μακέλι (Ολλανδός), Λάμπρεχτς (Βέλγος), Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανός), Γιοβάνοβιτς (Σέρβος), Πελίτο (Βόσνιος), Ομπρένοβιτς (Σλοβένος).
Τρεις Γερμανοί διαιτητές της πρώτης κατηγορίας της UEFA ορίστηκαν σε ντέρμπι της Stoiximan Super League. Είναι οι Οσμερς, Στέγκεμαν και Σλάγκερ. Οι υπόλοιποι δυο της πρώτης κατηγορίας της UEFA είναι οι ο Ούγγρος Μπόγκαρ και ο Νορβηγός Σάγκι.
Επίσης, ο Λανουά έφερε και δυο μη διεθνείς για ντέρμπι της Super League! Τους Γερμανούς Αϊτεκίν και Σρόντερ! Υπήρξαν στο παρελθόν διεθνείς αλλά δεν είναι τώρα.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά δεν έφερε διαιτητή από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Γαλλία. Επίσης, δεν ορίστηκε ρέφερι από την Ιταλία, απ’ όπου κατάγεται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. Από την Ισπανία, χώρα καταγωγής του μέλους της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο ορίστηκε μόνο ο ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ.
«Με εμένα στην ΚΕΔ δεν θα έρθουν Γάλλοι διαιτητές να σφυρίξουν αλλά θα κοιτάξουμε στα παιχνίδια που είναι να οριστούν μη Έλληνες να έρθουν οι καλύτεροι από άλλες χώρες», έχει δηλώσει ο Λανουά. Προφανώς, δεν θέλει να φορτωθεί τυχόν λάθη τους.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά τα «θαλάσσωσε» με τους ορισμούς των ξένων διαιτητών στα περσινά πλέι οφ. . Έφερε διαιτητές από υποδεέστερα πρωταθλήματα (από την Αλβανία, την Λετονία κτλ).
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις