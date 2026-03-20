sports betsson
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο απολογισμός και η… πηγή των ξένων διαιτητών της Super League
On Field 20 Μαρτίου 2026, 18:25

Ο κανόνας για τον Λανουά ήταν οι Γερμανοί διαιτητές, όμως υπήρξαν και οι εξαιρέσεις, ενώ έφερε και μη διεθνείς!

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Spotlight

Συνολικά 16 ξένοι διαιτητές ήρθαν στην Ελλάδα για να σφυρίξουν ντέρμπι της Stoiximan Super League, στην κανονική διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώνεται την Κυριακή (22/3). Ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί στα πλέι οφ 1-4, όπου λόγω της συμμετοχής των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα ορίζονται ξένοι διαιτητές, εν ολίγοις σε κάθε αγωνιστική θα έρχονται δέκα ρέφερι και βοηθοί, πιο συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα δυο ντέρμπι ένας διαιτητής, από δυο βοηθοί, από ένας VAR και από ένας AVAR.

Στην κανονική περίοδο της Super League κανόνας για τον Λανουά ήταν οι Γερμανοί διαιτητές, ήταν οι μισοί από τους ξένους που σφύριξαν ντέρμπι, συνολικά οκτώ. Από του 16 ξένους οι εννέα ανήκουν στην ελίτ κατηγορία, οι πέντε στην πρώτη και οι δυο δεν είναι διεθνείς, όμως υπήρξαν στο παρελθόν. Να συμπληρώσουμε ότι όλοι σφύριξαν από ένα ματς με εξαίρεση τους Γερμανούς Οσμερς (σ.σ. στη φωτογραφία) και Στέγκεμαν που έβαλαν στο βιογραφικό τους τρία και δυο ντέρμπι, αντίστοιχα!

Οι τρεις Γερμανοί της ελίτ κατηγορίας της UEFA είναι οι Τσβάιερ, Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι και οι υπόλοιποι της ελίτ οι Μακέλι (Ολλανδός), Λάμπρεχτς (Βέλγος), Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανός), Γιοβάνοβιτς (Σέρβος), Πελίτο (Βόσνιος), Ομπρένοβιτς (Σλοβένος).

Τρεις Γερμανοί διαιτητές της πρώτης κατηγορίας της UEFA ορίστηκαν σε ντέρμπι της Stoiximan Super League. Είναι οι Οσμερς, Στέγκεμαν και Σλάγκερ. Οι υπόλοιποι δυο της πρώτης κατηγορίας της UEFA είναι οι ο Ούγγρος Μπόγκαρ και ο Νορβηγός Σάγκι.

Επίσης, ο Λανουά έφερε και δυο μη διεθνείς για ντέρμπι της Super League! Τους Γερμανούς Αϊτεκίν και Σρόντερ! Υπήρξαν στο παρελθόν διεθνείς αλλά δεν είναι τώρα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά δεν έφερε διαιτητή από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Γαλλία. Επίσης, δεν ορίστηκε ρέφερι από την Ιταλία, απ’ όπου κατάγεται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. Από την Ισπανία, χώρα καταγωγής του μέλους της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο ορίστηκε μόνο ο ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

«Με εμένα στην ΚΕΔ δεν θα έρθουν Γάλλοι διαιτητές να σφυρίξουν αλλά θα κοιτάξουμε στα παιχνίδια που είναι να οριστούν μη Έλληνες να έρθουν οι καλύτεροι από άλλες χώρες», έχει δηλώσει ο Λανουά. Προφανώς, δεν θέλει να φορτωθεί τυχόν λάθη τους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά τα «θαλάσσωσε» με τους ορισμούς των ξένων διαιτητών στα περσινά πλέι οφ. . Έφερε διαιτητές από υποδεέστερα πρωταθλήματα (από την Αλβανία, την Λετονία κτλ).

Headlines:
World
Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με το Ιράν, κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα

Σύνταξη
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Σύνταξη
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Σύνταξη
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο