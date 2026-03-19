Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Χρήματα: Η έλλειψή τους «παίζει» με το μυαλό μας
Έρευνα 19 Μαρτίου 2026, 06:01

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα χρήματα μπορούν να επηρεάσουν από τη δημιουργικότητα μέχρι τη χαρά μας.

Η δημιουργική σκέψη κάνει καλό στο ανθρώπινο μυαλό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η ονειροπόληση και η φαντασία μας κάνουν να νιώθουμε χαρά. Η ικανότητά μας όμως αυτή δεν είναι σταθερή και μάλιστα φαίνεται να επηρεάζεται από έναν ίσως απροσδόκητο παράγοντα: τα χρήματα στην τσέπη μας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα έρευνα, οι οικονομικοί περιορισμοί μειώνουν την ικανότητά μας να εστιάζουμε, να ονειροπολούμε και να σκεφτόμαστε δημιουργικά – ακόμα και όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε θετικά. Η έλλειψη χρημάτων λοιπόν δεν αποτελεί μόνο οικονομική πρόκληση, αλλά και μια δοκιμασία για τη σκέψη και τη φαντασία μας.

Τι έδειξε η μελέτη

Για τις ανάγκες της πρώτης φάσης της μελέτης, οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν δύο άτομα: ένα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και ένα άλλο που έχει αρκετά χρήματα για να τα βγάλει πέρα. Από τους ίδιους ζητήθηκε να αξιολογήσουν ποιο άτομο είναι πιο πιθανό να:

  1. Βυθιστεί στη φαντασία για ευχαρίστηση
  2. Διασκεδάσει με τη φαντασία του
  3. Χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να γίνει πιο ευτυχισμένο

Η πλειοψηφία πίστευε ότι το άτομο με τις οικονομικές δυσκολίες θα έκανε περισσότερες ευχάριστες σκέψεις ως μια μορφή διαφυγής, για να ξεφύγει δηλαδή από την σκληρή πραγματικότητα, όπως ακριβώς ο Will Smith στη γνωστή ταινία The Pursuit of Happyness, ο οποίος αναγκασμένος να ζήσει σε μοτέλ και σε δημόσιες τουαλέτες με τον γιο του, φαντάζεται ότι βρίσκονται σε χρονομηχανή και ταξιδεύουν στην εποχή των δεινοσαύρων…

Στη δεύτερη φάση, αντί για υποθετικά σενάρια, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν οι ίδιοι τις ικανότητές τους. Όσοι ένιωθαν πως είχαν μεγαλύτερους οικονομικούς περιορισμούς ανέφεραν ότι ήταν λιγότερο ικανοί να εστιάσουν την προσοχή τους ή να κάνουν ευχάριστες σκέψεις.

Εν αντιθέσει λοιπόν με την πρώτη μελέτη, τα πραγματικά δεδομένα έδειξαν ότι η κακή οικονομική κατάσταση, δυσκολεύει την ευχάριστη νοητική δραστηριότητα.

Προχωρώντας στην τρίτη φάση της μελέτης, η ομάδα των συμμετεχόντων έκανε καθημερινές καταγραφές για 10 ημέρες. Εκείνοι που κατέγραφαν συνεχείς οικονομικούς περιορισμούς ήταν σημαντικά λιγότερο ικανοί να εστιάσουν την προσοχή τους ή να σκεφτούν θετικά.

Επιπλέον, οι ημέρες με έντονη οικονομική πίεση συνδέονταν με μειωμένη δυνατότητα ελέγχου της προσοχής και πολύ λιγότερες ευχάριστες σκέψεις.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση της μελέτης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: μια που σκέφτηκε σενάρια οικονομικής στέρησης και μια ομάδα ελέγχου. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν σκηνές φύσης και τους ζητήθηκε να φανταστούν τον εαυτό τους μέσα σε αυτές. Όσοι ήταν στην ομάδα της οικονομικής στέρησης δυσκολεύτηκαν περισσότερο να συγκεντρωθούν και να «βυθιστούν» νοητικά στις σκηνές. Η επίδραση ήταν πιο έντονη σε όσους ανέφεραν υψηλούς οικονομικούς περιορισμούς στη ζωή τους, παρουσιάζοντας σημαντικά μειωμένη ικανότητα νοητικής φαντασίας.

Τα χρήματα μπορεί να μην φέρνουν, μα πιθανότατα μπορούν και κλέβουν την ευτυχία…

Συμπερασματικά, η οικονομική στέρηση φάνηκε να μειώνει την ικανότητα εστιασμένης προσοχής και τη χαρά που φέρνει η φαντασία. Επομένως, τα λίγα χρήματα και ακόμα περισσότερο η φτώχεια, μπορεί να βλάψει τη γνωστική ικανότητα και την ψυχική ευεξία, σύμφωνα πάντα με τα επιστημονικά δεδομένα.

Για εμάς λοιπόν τώρα που δεν μας… τρέχουν απ’ τα μπατζάκια, καλό είναι να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την ικανότητά μας να κατευθύνουμε την προσοχή μας προς την κατεύθυνση που θέλουμε, αξιοποιώντας δημιουργικές δραστηριότητες όπως η ανάγνωση, ο διαλογισμός, η επαφή με τη φύση, η κοινωνικοποίηση & η άσκηση. Όλα αυτά έχουν τη δύναμη να μας κάνουν να επιβραδύνουμε και να απολαμβάνουμε τη στιγμή, επανακτώντας έτσι τη χαρά και τον έλεγχο στη σκέψη μας.

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Κόσμος
Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

