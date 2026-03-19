Βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και σκόνη σήμερα

Περισσότερο χειμώνα θα θυμίζει σήμερα ο καιρός παρά άνοιξη, μόλις μια ημέρα πριν την Εαρινή Ισημερία για το 2026.

Ειδικότερα, σε Μακεδονία, Θράκη, νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τη νύχτα και στα ορεινά της Κρήτης.

Επίσης, αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες ενώ από το βράδυ στη δυτική Κρήτη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης τη νύχτα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τμήματα 7 και τοπικα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.