Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη για ένα ακόμη πρωϊνό είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί δρόμου στην Αθήνα

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, με αργές ταχύτητες κατά τμήματα, κυρίως στο ρεύμα προς Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείων, στο ύψος του Πενταγώνου, καθώς και στην Αλίμου – Κατεχάκη, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή, στο ύψος του Καλαμακίου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.