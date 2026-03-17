17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ελλάδα 17 Μαρτίου 2026, 08:46

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με προβλήματα και σήμερα η κίνηση των οδηγών στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, με την απεργία των ταξί να επιδεινώνει την κατάσταση

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώνεται και σήμερα Τρίτη στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Να σημειωθεί ότι από σήμερα Τρίτη 17/3 στις 6:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 20/3 δεν κυκλοφορούν ταξί στην Αττική, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που αποφάσισε το ΣΑΤΑ.

Η κίνηση στο λεκανοπέδιο

Συγκεκριμένα, καταγράφονται αργές ταχύτητες στον Κηφισό από τη Λ. Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Λ. Συγγρού.

Με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται και τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λ. Βουλιαγμένης και Λιμάνι Πειραιά.

Στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις το ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια
Ελλάδα 16.03.26

Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που σκοτώθηκε στον Πύργο – Τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια

Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου – «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»
Θεσσαλονίκη 16.03.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη - «Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που στέρησε το παιδί μου»

Η μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ ζητεί από τα ΜΜΕ να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο του Κλεομένη που χάνει τις αισθήσεις του

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:49

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδ

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

