Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώνεται και σήμερα Τρίτη στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Να σημειωθεί ότι από σήμερα Τρίτη 17/3 στις 6:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 20/3 δεν κυκλοφορούν ταξί στην Αττική, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που αποφάσισε το ΣΑΤΑ.

Η κίνηση στο λεκανοπέδιο

Συγκεκριμένα, καταγράφονται αργές ταχύτητες στον Κηφισό από τη Λ. Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Λ. Συγγρού.

Με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται και τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λ. Βουλιαγμένης και Λιμάνι Πειραιά.

Στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις το ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.