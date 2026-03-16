Χωρίς εκπλήξεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να οπλιστούν με αρκετή υπομονή, δεδομένων των κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρουσιάζονται από πολύ νωρίς το πρωί στον Κηφισό.

Ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι στην Αττική.

Στο κόκκινο ο Κηφισός

Αναλυτικότερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και εισόδου, στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) αλλά και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Ο Κηφισός είναι «κόκκινος» σε άνοδο και κάθοδο από το ύψος της Λένορμαν έως και την Φιλαδέλφεια.

Αλλά και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας η κατάσταση για τους οδηγούς των οχημάτων είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε:

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος) Ακαδημίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά

Στην Αττική Οδό

Αλλά και στην Αττική Οδό διαπιστώνονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα δεκαπέντε λεπτά κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αλλά και προς Ελευσίνα.