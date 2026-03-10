Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό.
Αναλυτικότερα, αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαιδαρίου έως τα Διυλιστήρια, την Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) όπως και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη.
Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό
Στη Λ. Κηφισού η κίνηση είναι στο «κόκκινο» από νωρίς τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και κυρίως από το ύψος του Περιστερίου έως και την Φιλαδέλφεια.
Το ίδιο δύσκολη είναι η κατάσταση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας με αποτέλεσμα η κίνηση να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.
Αναλυτικότερα αυξημένη είναι η κίνηση σε:
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Καλλιρρόης
- Λ. Συγγρού (άνοδος)
- Λ. Συγγρού (κάθοδος)
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ.Σχιστου
Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό διαπιστώνονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα που φτάνουν τουλάχιστον τα δεκαπέντε λεπτά και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
