Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό.

Αναλυτικότερα, αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαιδαρίου έως τα Διυλιστήρια, την Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) όπως και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη.

Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό

Στη Λ. Κηφισού η κίνηση είναι στο «κόκκινο» από νωρίς τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου και κυρίως από το ύψος του Περιστερίου έως και την Φιλαδέλφεια.

Το ίδιο δύσκολη είναι η κατάσταση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας με αποτέλεσμα η κίνηση να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.

Αναλυτικότερα αυξημένη είναι η κίνηση σε:

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λ. Συγγρού (κάθοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ.Σχιστου

Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό διαπιστώνονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα που φτάνουν τουλάχιστον τα δεκαπέντε λεπτά και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.