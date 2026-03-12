Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Πέμπτη το πρωί στην κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Η αυξημένη κίνηση δυσκολεύει για ακόμα μία ημέρα τη μετακίνηση, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού.

Πέραν του Κηφισού, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή για αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Έως τώρα τα κυριότερα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι στις λεωφόρους Κηφισού και Αθηνών καθώς και στη Μεταμόρφωση.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας – «Στο κόκκινο» η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Το σοβαρότερο πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού εντοπίζεται στο ρεύμα ανόδου , από το ύψος του Περιστερίου (Λερόι Μέρλιν) μέχρι και την περιοχή των Αχαρνών. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται γύρω από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στη συμβολή του Κηφισού με την Αττική Οδό.

Στη λεωφόρο Αθηνών αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο ύψος του Χαϊδαρίου, κυρίως στο ρεύμα προς Κόρινθο, αλλά και στις συνδέσεις με την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε τμήματα της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως και γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη. Επίσης στο «κόκκινο» βρίσκεται η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού-Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 12, 2026

Καθυστερήσεις παρουσιάζει η κίνηση και στην Αττική Οδό, οι οποίες φτάνουν τα 25′ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, έως 20′ στην έξοδο για Λαμία και έως 10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.