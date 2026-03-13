Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής σήμερα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για άλλη μία ημέρα στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται αργές ταχύτητες στον Κηφισό από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στη Σταδίου, στη Βασ. Σοφίας, στην Καλλιρρόης και στην Αρδηττού.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, από το Μοσχάτο έως τον Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.