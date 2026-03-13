Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα,
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής σήμερα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για άλλη μία ημέρα στον Κηφισό.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται αργές ταχύτητες στον Κηφισό από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στη Σταδίου, στη Βασ. Σοφίας, στην Καλλιρρόης και στην Αρδηττού.
Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο, από το Μοσχάτο έως τον Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/ByxpNvhOt1
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026
- Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ ο Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ
- «Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
- Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
- Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
- ΟΕΝΓΕ: Σε απεργία προχωρούν οι γιατροί στα νοσοκομεία στις 18 Μαρτίου
- Κιούμπαν: «Ο Αντετοκούνμπο ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου…»
- Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2026: «Κοιμηθείτε Καλά, Ζήστε Καλύτερα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις