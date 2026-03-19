Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Σωτήρας ή συνωμότης; Η αλήθεια για τον έκπτωτο βασιλιά Χουάν Κάρλος μέσα από τα κρυφά αρχεία
Go Fun 19 Μαρτίου 2026, 15:30

Μπορούν τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του 1981 να βοηθήσουν τον Χουάν Κάρλος να επιστρέψει επίσημα στην Ισπανία;

Λουκάς Καρνής
Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Τι να περιλαμβάνει το μεσημεριανό μας για ενέργεια και αντοχή όλη μέρα

Ο Χουάν Κάρλος, έκπτωτος βασιλιάς των σκανδάλων που κάποτε λατρεύτηκε ως ο θεματοφύλακας της ισπανικής δημοκρατίας, επιχειρεί τώρα την πιο δύσκολη «τελευταία πράξη» της δημόσιας πορείας του.

Από το χρυσό κλουβί του Αμπού Ντάμπι, όπου ζει αυτοεξόριστος μετά από μια σειρά οικονομικών και προσωπικών σκανδάλων, ο 88χρονος Χουάν Κάρλος, πρώην μονάρχης, προετοιμάζει το έδαφος για μια θριαμβευτική επιστροφή στη Μαδρίτη.

Το κλειδί για την αποκατάσταση της υστεροφημίας του φαίνεται να βρίσκεται σε μια πρόσφατα αποχαρακτηρισμένη δέσμη εγγράφων, η οποία ρίχνει νέο φως στο κρίσιμο πραξικόπημα του 1981, μια στιγμή που καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση του Χουάν Κάρλος ξεκίνησε το 2012, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη.

Τελικά ένας βασιλιάς μπορεί να αναχαιτίσει πραξικοπηματίες, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει τη λήθη

Ο πρώην Ισπανός δικτάτορας Φράνκο και η σύζυγός του Κάρμεν Πόλο δίπλα στον τότε πρίγκιπα Χουάν Κάρλος της Ισπανίας και τη σύζυγό του Πριγκίπισσα Σοφία κατά τη διάρκεια τελετής στο Παλάτι Ελ Πάρντο, στη Μαδρίτη, στις 4 Οκτωβρίου 1975

Ενώ οι Ισπανοί υπέφεραν από τη φτώχεια και την ανεργία, ο βασιλιάς βρισκόταν σε ένα πολυτελές κυνήγι ελεφάντων στην Μποτσουάνα μαζί με την ερωμένη του.

Η κατακραυγή ήταν τέτοια που οδήγησε στην παραίτησή του υπέρ του γιου του, Φελίπε, το 2014.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν ήρθε ποτέ. Ακολούθησαν αποκαλύψεις για κρυφούς λογαριασμούς στην Ελβετία, «δώρα» εκατομμυρίων από τη Σαουδική Αραβία και φορολογικές εκκρεμότητες που ανάγκασαν τον πρώην βασιλιά να καταβάλει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους.

Ωστόσο ο έκπτωτος βασιλιάς μοιάζει να δικαιώνεται από την ιστορία. Η  πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να αποδεσμεύσει 167 αρχεία για το αποτυχημένο πραξικόπημα της 23ης Φεβρουαρίου 1981 αποτελεί το κεντρικό επιχείρημα της πλευράς του Χουάν Κάρλος.

Τα έγγραφα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι ο βασιλιάς ήταν πραγματικά εκείνος που σταμάτησε τους πραξικοπηματίες, καταρρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας που τον ήθελαν συνέχοχο της απόπειρας.

Ο Χουάν Κάρλος έσωσε τη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία απαιτεί τώρα διαφάνεια και απαντήσεις

Παρά τις επικρίσεις ότι το αρχειακό υλικό είναι ελλιπές και ότι πολλά κρίσιμα έγγραφα έχουν καταστραφεί ή κλαπεί από τις μυστικές υπηρεσίες, η επίσημη καταγραφή τον εμφανίζει ως τον σωτήρα που διέταξε τις στρατιωτικές μονάδες να μην ακολουθήσουν την εξέγερση γράφει ο The Guardian.

Παρά την επιτυχία των απομνημονευμάτων του με τίτλο Συμφιλίωση, στις λίστες των best seller της χώρας του, η ισπανική κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη.

Το κύριο εμπόδιο για την επίσημη επιστροφή του —όπως ο ίδιος επιθυμεί— παραμένει η έλλειψη ταπεινότητας και η ασάφεια γύρω από την περιουσία του.

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί αναλυτές επιμένουν ότι για μια ειλικρινή αποτίμηση της βασιλείας του απαιτείται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και ένας νέος νόμος περί κρατικών μυστικών, που θα αντικαταστήσει το αυστηρό πλαίσιο της εποχής του Φράνκο.

Ο Χουάν Κάρλος διεκδικεί τη θέση του ως ήρωας, αλλά η Ισπανία έχει ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις καθώς ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας προσπαθεί να αποτινάξει τις σκιές των σκανδάλων.

Λαγκάρντ: Τα τρία σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο

ΗΠΑ: Σήμερα θα γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Ο Λεν Ντέιτον ήταν «ο πιο αγράμματος συγγραφέας που υπήρξε ποτέ»
Ο Λεν Ντέιτον έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαβάζει βιβλία, σέρβιρε καφέ στην Αγκάθα Κρίστι ως αεροσυνοδός και έγραψε ένα από τα πιο επιτυχημένα του μυθιστορήματα «για πλάκα».

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι «επέτρεψαν στον εαυτό τους να παρασυρθούν» στον πόλεμο
Το Ομάν ειναι η χώρα που μεσολαβούσε στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον ΥΠΕΞ Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί να δηλώνει πως μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
Την Παρασκευή το πρωϊ αρχίζει στο Τόρουν της Πολωνίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με την Ελλάδα να μετέχει με 7 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Κατρίνης: Μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
«Η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε αποκλείσει», δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης κυβερνά για τα υπερκέρδη και τους φίλους της κυβέρνησης
«Μας φέρατε μέτρο για πλαφόν κέρδους στη λιανική εμπορία των καταναλωτικών προϊόντων και των καυσίμων, στα πρατήρια δηλαδή. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τολμάτε να πείτε τη λέξη διυλιστήρια; Είναι απαγορευμένη λέξη για τη ΝΔ;», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή

Κομόρος: Τουλάχιστον 17 Αφρικανοί μετανάστες πνίγηκαν στ΄ ανοικτά των νησιών
Πολλοί από τους 30 επιζήσαντες από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, δήλωσαν ότι οι διακινητές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως βρίσκονταν στη Μαγιότ. Η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων αγνοείται.

Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών»

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη
Εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά - Τι απαντά ο υπουργός Υγείας

Απορρίφθηκε η αναστολή λειτουργίας της Shein στη Γαλλία που επιχείρησε η κυβέρνηση
Η απόφαση του δικαστηρίου του Δεκεμβρίου απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του ⁠marketplace του κινεζικού κολοσσού γρήγορης μόδας στη Γαλλία για τρεις μήνες, αλλά η κυβέρνηση άσκησε έφεση

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

