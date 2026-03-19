Σωτήρας ή συνωμότης; Η αλήθεια για τον έκπτωτο βασιλιά Χουάν Κάρλος μέσα από τα κρυφά αρχεία

Ο Χουάν Κάρλος, έκπτωτος βασιλιάς των σκανδάλων που κάποτε λατρεύτηκε ως ο θεματοφύλακας της ισπανικής δημοκρατίας, επιχειρεί τώρα την πιο δύσκολη «τελευταία πράξη» της δημόσιας πορείας του.

Από το χρυσό κλουβί του Αμπού Ντάμπι, όπου ζει αυτοεξόριστος μετά από μια σειρά οικονομικών και προσωπικών σκανδάλων, ο 88χρονος Χουάν Κάρλος, πρώην μονάρχης, προετοιμάζει το έδαφος για μια θριαμβευτική επιστροφή στη Μαδρίτη.

Το κλειδί για την αποκατάσταση της υστεροφημίας του φαίνεται να βρίσκεται σε μια πρόσφατα αποχαρακτηρισμένη δέσμη εγγράφων, η οποία ρίχνει νέο φως στο κρίσιμο πραξικόπημα του 1981, μια στιγμή που καθόρισε τη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση του Χουάν Κάρλος ξεκίνησε το 2012, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη.

Τελικά ένας βασιλιάς μπορεί να αναχαιτίσει πραξικοπηματίες, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει τη λήθη

Ενώ οι Ισπανοί υπέφεραν από τη φτώχεια και την ανεργία, ο βασιλιάς βρισκόταν σε ένα πολυτελές κυνήγι ελεφάντων στην Μποτσουάνα μαζί με την ερωμένη του.

Η κατακραυγή ήταν τέτοια που οδήγησε στην παραίτησή του υπέρ του γιου του, Φελίπε, το 2014.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν ήρθε ποτέ. Ακολούθησαν αποκαλύψεις για κρυφούς λογαριασμούς στην Ελβετία, «δώρα» εκατομμυρίων από τη Σαουδική Αραβία και φορολογικές εκκρεμότητες που ανάγκασαν τον πρώην βασιλιά να καταβάλει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικούς φόρους.

Ωστόσο ο έκπτωτος βασιλιάς μοιάζει να δικαιώνεται από την ιστορία. Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να αποδεσμεύσει 167 αρχεία για το αποτυχημένο πραξικόπημα της 23ης Φεβρουαρίου 1981 αποτελεί το κεντρικό επιχείρημα της πλευράς του Χουάν Κάρλος.

Τα έγγραφα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι ο βασιλιάς ήταν πραγματικά εκείνος που σταμάτησε τους πραξικοπηματίες, καταρρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας που τον ήθελαν συνέχοχο της απόπειρας.

Ο Χουάν Κάρλος έσωσε τη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία απαιτεί τώρα διαφάνεια και απαντήσεις

Παρά τις επικρίσεις ότι το αρχειακό υλικό είναι ελλιπές και ότι πολλά κρίσιμα έγγραφα έχουν καταστραφεί ή κλαπεί από τις μυστικές υπηρεσίες, η επίσημη καταγραφή τον εμφανίζει ως τον σωτήρα που διέταξε τις στρατιωτικές μονάδες να μην ακολουθήσουν την εξέγερση γράφει ο The Guardian.

Παρά την επιτυχία των απομνημονευμάτων του με τίτλο Συμφιλίωση, στις λίστες των best seller της χώρας του, η ισπανική κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη.

Το κύριο εμπόδιο για την επίσημη επιστροφή του —όπως ο ίδιος επιθυμεί— παραμένει η έλλειψη ταπεινότητας και η ασάφεια γύρω από την περιουσία του.

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί αναλυτές επιμένουν ότι για μια ειλικρινή αποτίμηση της βασιλείας του απαιτείται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και ένας νέος νόμος περί κρατικών μυστικών, που θα αντικαταστήσει το αυστηρό πλαίσιο της εποχής του Φράνκο.

Ο Χουάν Κάρλος διεκδικεί τη θέση του ως ήρωας, αλλά η Ισπανία έχει ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις καθώς ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας προσπαθεί να αποτινάξει τις σκιές των σκανδάλων.