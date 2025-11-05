Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
Stories 05 Νοεμβρίου 2025 | 23:39

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, 87, σπάει τη σιωπή του με την αυτοβιογραφία του που μπορεί να φέρει τον τίτλο Συμφιλίωση αλλά στις σελίδες της κρύβει μια ολοκληρωτική ρήξη με τον γιο και διάδοχο του Φελίπε.

Ο Χουάν Κάρλος που έχει αυτοεξοριστεί στο Αμπού Ντάμπι, ξεδιπλώνει στο βιβλίο του μια «ιστορία θυμού, εγκατάλειψης και ανείπωτου πόνου» αναφερόμενος στον τραγικό θάνατο του αδερφού του από μία σφαίρα μέχρι την προδοσία από τον γιο του, Βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ ενώ παρουσιάζει τον εαυτό του ως «έναν άνθρωπο που έδωσε την ελευθερία στον λαό του, αλλά ποτέ δεν κέρδισε τη δική του».

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, του στρατηγού που τον όρισε διάδοχό του, ο Χουάν Κάρλος επιστρέφει στην επικαιρότητα με μία βιογραφία-βόμβα.

Ο πρώην μονάρχης, ο οποίος θεωρείται «σωτήρας της ισπανικής δημοκρατίας» για τον ρόλο του στην αποτροπή του πραξικοπήματος του 1981, αποκαλύπτει επιπλέον ότι έτρεφε «τεράστιο σεβασμό» για τον Φράνκο.

Έντεκα χρόνια μετά την παραίτησή του από τον θρόνο και την επιβολή της αυτοεξορίας στο Αμπού Ντάμπι, ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος γράφει στο βιβλίο του Συμφιλίωση (Reconciliation) για τις κακές σχέσεις με την οικογένεια του και αποθεώνει τον δικτάτορα Φράνκο, μισό αιώνα μετά τον θάντο του.

«Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν λαμβάνει σύνταξη έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας» γράφει. Η θέση του αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία δεδομένου ότι ο Χουάν Κάρλος φέρεται να διαθέτει μια τεράστια, αλλά αδήλωτη περιουσία

Με τον Χουάν Κάρλος να μην έχει προσκληθεί σε επετειακές εκδηλώσεις (γεγονός που ο ίδιος εκλαμβάνει ως περαιτέρω απόδειξη της απόρριψης και της εγκατάλειψης που βιώνει τόσο από τη χώρα του όσο και από την οικογένειά του) ο Χουάν Κάρλος, αναφερόμενος στο ρόλο του στην υπεράσπιση της μετάβασης της Ισπανίας στη δημοκρατία έναντι της απόπειρας πραξικοπήματος του 1981, με επικεφαλής τον Αντιστράτηγο Αντόνιο Τεχέρο, γράφει με δραματικό τόνο:

«Έδωσα την ελευθερία στον ισπανικό λαό εγκαθιδρύοντας τη δημοκρατία, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να απολαύσω αυτή την ελευθερία για τον εαυτό μου».

Στη συνέχεια, εκφράζοντας το προσωπικό του δράμα, προσθέτει: «Τώρα που ο γιος μου μού έχει γυρίσει την πλάτη από καθήκον, τώρα που όσοι αυτοαποκαλούνται φίλοι μου μού έχουν γυρίσει την πλάτη, συνειδητοποιώ ότι δεν υπήρξα ποτέ ελεύθερος».

Ο πρώην βασιλιάς, ο οποίος γεννήθηκε στην εξορία στην Ιταλία το 1938 κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, κλήθηκε στην Ισπανία σε ηλικία δέκα ετών από τον Φράνκο, ο οποίος τον εκπαίδευσε ως διάδοχό του.

«Τελευταία επιθυμία»

Η αποκάλυψη που αναμένεται να προκαλέσει τις πιο έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία είναι η ειλικρίνεια του Χουάν Κάρλος για τη σχέση του με τον δικτάτορα.

«Τον σεβόμουν αφάνταστα, εκτιμούσα την εξυπνάδα και το ένστικτο του στην πολιτική», γράφει για τον Φράνκο.

Στις 500 σελίδες του βιβλίου, αφηγείται ακόμη και τη στιγμή που βρισκόταν δίπλα στον ετοιμοθάνατο δικτάτορα στο νοσοκομείο, λίγο πριν τον θάνατό του το 1975, δύο μόλις ημέρες πριν τη δική του ενθρόνιση.

«Μου έπιασε το χέρι και μου είπε, σαν να ήταν η τελευταία του πνοή: ‘Υψηλότατε, σας ζητώ μόνο ένα πράγμα: κρατήστε τη χώρα ενωμένη’», θυμάται ο Χουάν Κάρλος.

Ο θάνατος του αδερφού του

Για πρώτη φορά, ο πρώην μονάρχης μιλάει ανοιχτά για το τραυματικό επεισόδιο του 1956, τον θάνατο του δεκατετράχρονου αδερφού του, Αλφόνσο, στην Πορτογαλία, ενώ οι δύο έφηβοι «έπαιζαν» με ένα πιστόλι — μία υπόθεση που δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ποτέ.

«Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο. Άφησε ένα τεράστιο κενό», εξομολογείται. «Χωρίς τον θάνατό του, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο ζοφερή, λιγότερο δυστυχισμένη».

Σκάνδαλα, ερωμένη και το δώρο των 65 εκατ. ευρώ

Η όποια πίστη στο πρόσωπου του που είχε κερδίσει ο Χουάν Κάρλος με τη στάση του απέναντι στην απόπειρα πραξικοπήματος το 1981 εξανεμίστηκε καθώς αποκαλύφθηκαν οι εξωσυζυγικές του σχέσεις και οι καταγγελίες για φορολογική απάτη.

Ο έκπτωτος πρώην βασιλιάς δηλώνει ότι μετάνιωσε πικρά για τη μακροχρόνια σχέση του με τη Δανο-Γερμανίδα κοσμική Κορίννα τσου Ζάιν-Βίτγκενσταϊν-Ζάιν, υποστηρίζοντας ότι έβλαψε τη φήμη του μεταξύ των συμπατριωτών του και οδήγησε στην πτώση του και την αυτοεξορία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2020.

Η κοινή γνώμη στράφηκε αποφασιστικά εναντίον του κατά τη διάρκεια της ισπανικής οικονομικής κρίσης του 2012, όταν διέρρευσαν λεπτομέρειες για ένα πολυτελές ταξίδι για κυνήγι ελεφάντων στην Μποτσουάνα, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί έχαναν τις δουλειές τους.

«Τώρα που ο γιος μου μού έχει γυρίσει την πλάτη από καθήκον, τώρα που όσοι αυτοαποκαλούνται φίλοι μου μού έχουν γυρίσει την πλάτη, συνειδητοποιώ ότι δεν υπήρξα ποτέ ελεύθερος»

Επιπλέον ο γιος του, Φελίπε, ακύρωσε την ετήσια αποζημίωσή του ύψους 200.000 ευρώ, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην μονάρχης αποτελούσε αντικείμενο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία και την Ελβετία, υποθέσεις οι οποίες τελικά αποσύρθηκαν.

Τέλος ο Χουάν Κάρλος ομολογεί ότι ήταν «σοβαρό λάθος» να δεχτεί ένα δώρο 65 εκατομμυρίων ευρώ το 2008 από τον μακαρίτη βασιλιά Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας ότι ήταν «ένα δώρο που δεν ήξερα πώς να αρνηθώ».

«Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν λαμβάνει σύνταξη έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας» γράφει. Η θέση του αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία δεδομένου ότι ο Χουάν Κάρλος φέρεται να διαθέτει μια τεράστια, αλλά αδήλωτη περιουσία.

Παγιδευμένος ανάμεσα στην ιστορική του ευθύνη για τη δημοκρατία και τα προσωπικά του λάθη, ο Χουάν Κάρλος μοιάζει να προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του ως ενός ανθρώπου που θυσιάστηκε για την πατρίδα του.

Ωστόσο, η ωμή παραδοχή του σεβασμού προς τον Φράνκο και η πικρή μομφή προς τον γιο του, τον καθιστούν για ακόμη μία φορά κεντρικό πρόσωπο μιας εθνικής συζήτησης που δεν έχει τελειώσει ακόμα, αποκαλύπτοντας πως η προσωπική του Συμφιλίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια καταδίκη.

Eπέτειος μαύρης μνήμης

Ο Φράνκο ανήλθε στην εξουσία μέσω πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 1936 εναντίον της δημοκρατικά εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης, ακολουθούμενου από τον τριετή πόλεμο που κέρδισε ο στρατός του.

Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 114.000 πολίτες εξαφανίστηκαν, πιθανώς σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Φράνκο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της επακόλουθης διακυβέρνησής του.

Μόλις πριν λίγες μέρες, σε μια εκδήλωση με τίτλο Η Μνήμη Είναι Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ευχαρίστησε όσους αγωνίστηκαν για μια δημοκρατική Ισπανία.

«Ήταν απαραίτητο να καταργηθεί μια φρικτή δικτατορία που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων, υποστηριζόμενη από την καταστολή και η οποία έκλεψε τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες από εκατομμύρια Ισπανούς», δήλωσε σε μια αίθουσα γεμάτη συγγενείς των θυμάτων του Φράνκο.

Περίπου 114.000 πολίτες εξαφανίστηκαν και πιθανώς δολοφονήθηκαν από τις δυνάμεις του Φράνκο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της επακόλουθης διακυβέρνησής του

YouTube thumbnail

Υπό χειροκροτήματα, ο Σάντσεθ παρουσίασε συμβολικές δηλώσεις αναγνώρισης και αποζημίωσης σε 18 ζώντα θύματα της καταστολής και απογόνους όσων έχουν πλέον αποβιώσει.

Μία από αυτές ήταν η Μαρία Λουίζα Ράμος, 98 ετών, η οποία κατέφυγε στη Γαλλία και επέζησε από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν.

Μια άλλη ήταν η ανιψιά του ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε από φασιστικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου.

Ο Λόρκα εκτελέστηκε μαζί με άλλους, το καλοκαίρι του 1936 και ετάφη σε ομαδικό τάφο που ακόμα δεν έχει εντοπιστεί έξω από τη Γρανάδα.

Ο Σάντσεθ θρήνησε ένα κύμα «αναθεωρητισμού που επιδιώκει να θολώσει την ιστορία μας για να θολώσει το παρόν μας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές», που προωθήθηκε από την ανερχόμενη ακροδεξιά, και ορκίστηκε να προστατεύσει τις ελευθερίες που ανακτήθηκαν μετά τον θάνατο του Φράνκο στις 20 Νοεμβρίου 1975.

Το 2022, ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ των Σοσιαλιστών και της ριζοσπαστικής αριστεράς ενέκρινε έναν νόμο για τη Δημοκρατική Μνήμη που ασχολείται με την κληρονομιά του Φράνκο, διατάσσοντας την αφαίρεση των συμβόλων του Φράνκο και προωθώντας την αναζήτηση και τις εκταφές των θυμάτων που έχουν ταφεί σε ομαδικούς τάφους.

Ωστόσο, η ισπανική κοινωνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό διχασμένη όσον αφορά το πώς τον αντιλαμβάνονται σήμερα. Μια δημοσκόπηση αυτόν τον μήνα έδειξε ότι το 21,3% των Ισπανών θεωρούν την εποχή του Φράνκο «καλή» ή «πολύ καλή» για τη χώρα αναφέρει το Reuters.

Oμαδικός τάφος, εφιάλτης

Το 2023, μετά από τρία χρόνια ανασκαφών στην περιοχή Pico Reja στη Σεβίλλη της Ανδαλουσίας, εντοπίστηκαν χιλιάδες οστά από περίπου 1.800 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τη χούντα του Φράνκο.

Ο ομαδικός τάφος της Pico Reja είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Από τις πολυάριθμες ανασκαφές που έγιναν, έχουν εντοπιστεί 10.076 σκελετικά λείψανα που αντιστοιχούν σε 1.786 δολοφονημένους ανθρώπους.

Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν δήμαρχοι και βουλευτές της περιοχής της Ανδαλουσίας όπως ο Blas Infante, που εκτελέστηκε τον Αύγουστο του 1936 και ανακηρύχθηκε Πατέρας της Ανδαλουσιανής Πατρίδας.

Η Ισπανία, θεωρείται η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε ομαδικούς τάφους μετά την Καμπότζη (υπολογίζονται σε περίπου 2.000), θυμάτων όχι μόνο του ισπανικού εμφυλίου αλλά και της σαραντάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας

YouTube thumbnail

Οι εκταφές ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 και το δημοτικό συμβούλιο της Σεβίλλης χρειάστηκε να αυξήσει επιπλέον τον προϋπολογισμό λόγω της μεγάλης ανακάλυψης.

Η αρχική αναζήτηση αφορούσε σε 850 άτομα που αντιτάχθηκαν στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1936 που είχε ως αποτέλεσμα τον Ισπανικό Εμφύλιο πόλεμο (1936-1939) με την επικράτηση της στρατιωτικής δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

Η Ισπανία, θεωρείται η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε ομαδικούς τάφους μετά την Καμπότζη (υπολογίζονται σε περίπου 2.000), θυμάτων όχι μόνο του ισπανικού εμφυλίου αλλά και της σαραντάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο