18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 10:30

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Την αναστολή και επανεξέταση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας ζητά με δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης τονίζοντας ότι η λειτουργία του ελληνόφωνου προγράμματος αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό καθώς «οι γλώσσες παραμένουν ζωντανές και σφυρηλατούν δεσμούς ανάμεσα στους λαούς, μόνο όταν δεν υποτιμούνται ή πέφτουν στην αφάνεια», σημειώνει ότι δυστυχώς η απόφαση οριστικής διακοπής από1/1/2027 αφορά αποκλειστικά και μόνο το ελληνικό πρόγραμμα, από τα 32 ξενόγλωσσα που λειτουργούν.

Στη δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα DW. Και υπογραμμίζει ότι στη Γερμανία διαβιούν πάνω από 500 χιλιάδες Έλληνες της διασποράς γεγονός, που σημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση συντελείται ο υποβιβασμός μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Η ιστορική μνήμη συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα και τη διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. Το ελληνικό πρόγραμμα της DW ενσαρκώνει τα παραπάνω με τρόπο αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας που υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι οι εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για τους Έλληνες δεν έχουν σημασία μόνο για τον καθοριστικό ρόλο στην έγκυρη ενημέρωση την περίοδο της δικτατορίας του 1967 στη χώρα μας, «αλλά και γιατί “ακούμπησαν” με σεβασμό τις δύο χώρες Ελλάδα και Γερμανία, σε όλη την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων από το 1964 μέχρι και σήμερα».

Ολόκληρη η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη:

«Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας, ήταν σε απόλυτο βαθμό ελεγχόμενη από τη χουντική προπαγάνδα. Αντίβαρο και ‘ανάσα’ ενημέρωσης και αντίστασης στον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, τα στρατιωτικά εμβατήρια, τα ‘κατορθώματα’ του καθεστώτος και τη λογοκριμένη θεματολογία, αποτέλεσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του εξωτερικού Deutsche Welle, BBC, Radio Paris κ.λπ.

Η συμβολή αυτών των σταθμών έγκειται στο γεγονός επίσης, ότι αποτέλεσαν ένα από τα βασικά τεκμήρια καταγραφής για τους ιστορικούς, μιας από τις σκληρότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Ο κόσμος του άκουγε κρυφά στα βραχέα κύματα, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες παρεμβολής από τη χούντα.

Οι εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για όλους εμάς τους Έλληνες δεν έχουν σημασία μόνο για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στην έγκυρη ενημέρωση την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και γιατί ‘ακούμπησαν’ με σεβασμό τις δύο χώρες, Ελλάδα και Γερμανία, σε όλη την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων, από το 1964 μέχρι και σήμερα.

Γι’ αυτό, η αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle, από 1/1/2027, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα DW, μας λυπεί βαθύτατα.

Δυστυχώς η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο το ελληνικό πρόγραμμα. Από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα της DW, μόνο το ελληνικό θα διακοπεί οριστικά.

Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για το ‘ξαφνικό φινάλε’ ενός προγράμματος διεθνούς εμβέλειας, από έναν ραδιοτηλεοπτικό φορά που έχει την έδρα στη χώρα που διαβιούν μόνιμα πάνω από 500.000 Έλληνες της διασποράς, αλλά κυρίως πρόκειται για τον υποβιβασμό μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ιστορική μνήμη συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα και τη διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. Το ελληνικό πρόγραμμα της DW ενσαρκώνει τα παραπάνω με τρόπο αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο, στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας που υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γλώσσες παραμένουν ζωντανές και σφυρηλατούν δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μόνο όταν δεν υποτιμούνται ή πέφτουν στην αφάνεια. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό στο πλαίσιο των κανόνων της πολιτισμικής διπλωματίας, να ανασταλεί και να επανεξεταστεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle».

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος - «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Athens Emerges as Leading Hotel Market
English edition 18.03.26

Athens Emerges as Leading Hotel Market

Athens had already led the rankings between 2022 and 2024, with double-digit growth in hotel values (11.6%, 11.2% and 11.8% respectively).

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

