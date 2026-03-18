Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle

Την αναστολή και επανεξέταση της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας ζητά με δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης τονίζοντας ότι η λειτουργία του ελληνόφωνου προγράμματος αποτελεί ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό καθώς «οι γλώσσες παραμένουν ζωντανές και σφυρηλατούν δεσμούς ανάμεσα στους λαούς, μόνο όταν δεν υποτιμούνται ή πέφτουν στην αφάνεια», σημειώνει ότι δυστυχώς η απόφαση οριστικής διακοπής από1/1/2027 αφορά αποκλειστικά και μόνο το ελληνικό πρόγραμμα, από τα 32 ξενόγλωσσα που λειτουργούν.

Στη δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα DW. Και υπογραμμίζει ότι στη Γερμανία διαβιούν πάνω από 500 χιλιάδες Έλληνες της διασποράς γεγονός, που σημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση συντελείται ο υποβιβασμός μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Η ιστορική μνήμη συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα και τη διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. Το ελληνικό πρόγραμμα της DW ενσαρκώνει τα παραπάνω με τρόπο αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας που υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι οι εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για τους Έλληνες δεν έχουν σημασία μόνο για τον καθοριστικό ρόλο στην έγκυρη ενημέρωση την περίοδο της δικτατορίας του 1967 στη χώρα μας, «αλλά και γιατί “ακούμπησαν” με σεβασμό τις δύο χώρες Ελλάδα και Γερμανία, σε όλη την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων από το 1964 μέχρι και σήμερα».

Ολόκληρη η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη:

«Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας, ήταν σε απόλυτο βαθμό ελεγχόμενη από τη χουντική προπαγάνδα. Αντίβαρο και ‘ανάσα’ ενημέρωσης και αντίστασης στον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, τα στρατιωτικά εμβατήρια, τα ‘κατορθώματα’ του καθεστώτος και τη λογοκριμένη θεματολογία, αποτέλεσαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του εξωτερικού Deutsche Welle, BBC, Radio Paris κ.λπ.

Η συμβολή αυτών των σταθμών έγκειται στο γεγονός επίσης, ότι αποτέλεσαν ένα από τα βασικά τεκμήρια καταγραφής για τους ιστορικούς, μιας από τις σκληρότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Ο κόσμος του άκουγε κρυφά στα βραχέα κύματα, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες παρεμβολής από τη χούντα.

Οι εκπομπές της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για όλους εμάς τους Έλληνες δεν έχουν σημασία μόνο για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στην έγκυρη ενημέρωση την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και γιατί ‘ακούμπησαν’ με σεβασμό τις δύο χώρες, Ελλάδα και Γερμανία, σε όλη την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων, από το 1964 μέχρι και σήμερα.

Γι’ αυτό, η αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle, από 1/1/2027, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα DW, μας λυπεί βαθύτατα.

Δυστυχώς η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο το ελληνικό πρόγραμμα. Από τα 32 ξενόγλωσσα προγράμματα της DW, μόνο το ελληνικό θα διακοπεί οριστικά.

Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για το ‘ξαφνικό φινάλε’ ενός προγράμματος διεθνούς εμβέλειας, από έναν ραδιοτηλεοπτικό φορά που έχει την έδρα στη χώρα που διαβιούν μόνιμα πάνω από 500.000 Έλληνες της διασποράς, αλλά κυρίως πρόκειται για τον υποβιβασμό μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ιστορική μνήμη συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα και τη διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης. Το ελληνικό πρόγραμμα της DW ενσαρκώνει τα παραπάνω με τρόπο αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο, στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας που υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γλώσσες παραμένουν ζωντανές και σφυρηλατούν δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μόνο όταν δεν υποτιμούνται ή πέφτουν στην αφάνεια. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό στο πλαίσιο των κανόνων της πολιτισμικής διπλωματίας, να ανασταλεί και να επανεξεταστεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle».