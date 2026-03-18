Κανέλλη: Η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο – Το κόστος θα το πληρώσει ο λαός

Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή άφησε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «βρίσκεται ήδη εμπλεκόμενη» και το βάρος της κρίσης μετακυλίεται στους πολίτες.

«Ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα»

Η Λιάνα Κανέλλη χαρακτήρισε τις εξελίξεις «θλιβερές», εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει προοπτική άμεσου τερματισμού του πολέμου.

«Αυτοί που τον διεξάγουν έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν να τον τελειώσουν», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤnews, αποδίδοντας τη διάρκεια του πολέμου σε γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, κυρίως γύρω από τις ενεργειακές πηγές και τις διεθνείς ισορροπίες.

«Η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο»

Η βουλευτής του ΚΚΕ ήταν ιδιαίτερα επικριτική ήταν για τη στάση της χώρας μας, τονίζοντας ότι η εμπλοκή δεν περιορίζεται σε στρατιωτική παρουσία πρώτης γραμμής.

«Ο πόλεμος δεν είναι μόνο τα όπλα – είναι και η στήριξη, οι βάσεις, οι διευκολύνσεις», σημείωσε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στη λειτουργία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα παρέχει διευκολύνσεις σε συμμαχικές δυνάμεις, ενώ εκτίμησε ότι αυτό καθιστά τη χώρα δυνητικό στόχο. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της πλήρους απεμπλοκής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κλείνω τις βάσεις όσο κρατάει αυτό το έγκλημα και δεν επιτρέπω σε κανέναν να συμμετέχει».

Πίεση σε νοικοκυριά και παραγωγή

Η Λιάνα Κανέλλη έδωσε έμφαση στις οικονομικές συνέπειες, προειδοποιώντας για νέα κύμα ακρίβειας. Όπως ανέφερε, η αύξηση στις τιμές καυσίμων και ενέργειας πλήττει άμεσα τα νοικοκυριά, ενώ επηρεάζει και την παραγωγή.

«Αν η βενζίνη φτάσει στα 2 ευρώ, ο εργαζόμενος που παίρνει 1.000 ευρώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα», επισήμανε, προσθέτοντας ότι οι αυξήσεις ήδη περνούν στην αγορά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα λιπάσματα, λέγοντας πως έχουν καταγραφεί αυξήσεις έως και 30%-40%, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε όλη την αλυσίδα τροφίμων.

Για τις αμυντικές δαπάνες και το ΝΑΤΟ

Η βουλευτής του ΚΚΕ άσκησε κριτική και στις αμυντικές δαπάνες, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δαπανά υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Όπως είπε, οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ανάγκες, όπως η ενίσχυση των μισθών και του συστήματος υγείας.

Σχολιάζοντας τη νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό, υποστήριξε ότι, παρά τις αυξήσεις, το όφελος για τους εργαζόμενους είναι περιορισμένο. «Ό,τι αύξηση και να δοθεί, αν την ‘φάει’ η ακρίβεια, πάει περίπατο», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διεκδικούν καλύτερες αποδοχές, αλλά η συνολική κατάσταση δεν επιτρέπει ουσιαστική βελτίωση.

«Ο λαός πληρώνει τον πόλεμο»

Κλείνοντας, η Λιάνα Κανέλλη υπογράμμισε ότι το βασικό κόστος των εξελίξεων μεταφέρεται στην κοινωνία.

«Ο πόλεμος αυτός βλάπτει τον λαό και πλουτίζει κάποιους», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ήδη οι επιπτώσεις είναι ορατές σε καύσιμα, τρόφιμα και καθημερινές δαπάνες.