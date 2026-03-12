newspaper
12.03.2026
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12 Μαρτίου 2026

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Για ένα νομοσχέδιο που αφορά «στην παράδοση εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπωλιακά συμφέροντα, την ώρα που ο λαός, όχι απλά δεν έχει κανένα όφελος, αλλά πληρώνει την ενέργεια όλο και πιο ακριβά», έκανε λόγο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή αναφερόμενος στις συμβάσεις με τη Chevron.

Όταν υπογράφονταν αυτές οι συμβάσεις (μόλις πριν λίγες βδομάδες δηλαδή) τα επιχειρήματά σας ήταν ότι με αυτές η χώρα “εξασφαλίζει την ενεργειακή της ασφάλεια”, την “επάρκειά” της, ότι “θωρακίζεται ενεργειακά” και άλλα τέτοια. Όλα αυτά σήμερα έχουν τιναχτεί στον αέρα. Και το λέμε κυριολεκτικά, με βάση τις εικόνες που βλέπουμε, από τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας, τονίζοντας πως «με αυτό το νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται ενεργειακή ασφάλεια για τον λαό (γιατί αυτό είναι το ζητούμενο), ίσα-ίσα εντείνεται η ανασφάλεια, καθώς η χώρα χώνεται πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους».

Οι συμβάσεις της Chevron είναι εμπλοκή στον πόλεμο

Ο Κουτσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για μία ακόμα φορά καταγγέλλοντας την ότι έχει ήδη εμπλέξει την Ελλάδα στον πόλεμο, λέγοντας πως και αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί εμπλοκή της χώρας αφού όπως είπε «εμπλοκή είναι, ίσως μάλιστα και περισσότερο, ο ρόλος σημαιοφόρου που αναλαμβάνετε σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο που μαίνεται με σκοπό την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, που είναι και η αιτία των επεμβάσεων. Αυτό κάνετε, είτε με την παραχώρηση των οικοπέδων, νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, στην κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron και της Helleniq Energy, είτε με τον “κάθετο διάδρομο” και τη μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG».

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «όπως ο λαός ματώνει οικονομικά για τους πανάκριβους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, για να στέλνονται αυτοί εκτός συνόρων στις διάφορες ΝΑΤΟϊκές αποστολές, στα θέατρα του πολέμου, προκειμένου να προβάλει η ελληνική άρχουσα τάξη τη “γεωπολιτική ισχύ” της και να διεκδικεί μερίδιο της λείας, έτσι και ο φυσικός του πλούτος, που θα μπορούσε να γίνει παράγοντας ευημερίας, αν ήταν στα δικά του χέρια, παραδίνεται στα μονοπώλια, αμερικανικά και εγχώρια. Για να κερδίζουν αυτά αμύθητο πλούτο και έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους, για να αναβαθμίζεται η θέση της ελληνικής άρχουσας τάξης μέσω της μετατροπής της χώρας σε “ενεργειακό κόμβο”».

Και πρόσθεσε πως «όπως και οι φρεγάτες αποτελούν στόχο επιθέσεων από τα αντίπαλα στρατόπεδα και η κυβέρνησή σας καλεί τον λαό να συνηθίσει στην ιδέα ότι κάποια από τα παιδιά του θα γυρίσουν από τις αποστολές αυτές σε φέρετρα, έτσι και οι πλατφόρμες των γεωτρήσεων, οι αγωγοί, οι μονάδες επανα-αεριοποίησης, γίνονται επιπλέον μαγνήτες επιθέσεων, σε συνθήκες, μάλιστα, γενίκευσης αυτού του πολέμου».

Κατάρα για τους λαούς αυτό που θα μπορούσε να είναι ευλογία

«Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στη Συρία και σε όποια χώρα έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν “ενεργειακός κόμβος”. Γιατί στο σύστημα αυτό που ζούμε, στον καπιταλισμό, αυτό που θα μπορούσε να είναι ευλογία για τους λαούς, καταλήγει πάντα να είναι κατάρα γι’ αυτούς, μέσα στους αδυσώπητους ανταγωνισμούς για το κέρδος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Όπως είπε «είναι χαρακτηριστικό ότι η βασική κριτική που σας κάνουν τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως που έχουν κυβερνήσει, είναι πως είστε αχάριστοι εσείς της ΝΔ, που δεν αναγνωρίζετε όσο θα έπρεπε τη συνεισφορά τους, για να φτάσουμε να έχουμε σήμερα αυτές τις συμβάσεις. Κι εδώ που τα λέμε, δίκιο έχουν. Άλλωστε μιλάμε για διαγωνισμούς που ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ, ενώ οι συμβάσεις είναι ίδιες με αυτές που υπέγραφε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό μάλιστα τον κ. Σταθάκη, ο οποίος σήμερα είναι στη Ν. Αριστερά, η οποία, είναι -λέει τώρα- κατά των εξορύξεων… Αναγνωρίστε, λοιπόν, κι εσείς τη συνεισφορά τους, να αναγνωρίσουν κι αυτοί τη δική σας στους κοινούς σας στόχους. Να ξέρει κι ο λαός τελικά, ότι, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, που είναι κολοσσιαίας σημασίας, κρίνεται η σύμπλευση των διαφόρων κομμάτων» για να υπογραμμίσει πως οι διαφορές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης «είναι πρακτικά ανύπαρκτες εδώ».

Ο Κουτσούμπας για τα εθνικά

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης πως οι εν λόγω εταιρείες «έχουν από πίσω ισχυρές χώρες, που με την παρουσία τους κατοχυρώνουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα» υπογράμμισε ωστόσο ότι την ίδια στιγμή «οι ίδιοι κολοσσοί κι αυτές οι χώρες, συνάπτουν αντίστοιχες συμφωνίες με την Τουρκία, με τις αρχές της διαλυμένης Λιβύης, με τους τζιχαντιστές που αναρριχήθηκαν στη Συρία με τις πλάτες της Τουρκίας και του ευρωατλαντισμού».

«Τόσο κατοχυρωμένα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα, που στις συμβάσεις για τις περιοχές νότια της Κρήτης, έχετε συμπεριλάβει πρόβλεψη, για το τι θα ισχύσει, στο ενδεχόμενο που μέρος αυτών των θαλάσσιων οικοπέδων δεν συμπεριληφθεί στην ελληνική ΑΟΖ. Προφανώς και εννοείτε μετά από μία επώδυνη διευθέτηση!» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Υπενθύμισε παράλληλα πως «μιλάμε για την περιοχή που εφάπτεται με το παράνομο τουρκο-λυβικό σύμφωνο» και πρόσθεσε «αφήστε αυτά που λέγατε πριν, ότι οι συμβάσεις δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά τα προστατεύουν. Αν δεν ισχύει το ένα, δεν μπορεί να ισχύει και το άλλο από αυτά που λέτε κ. Παπασταύρου. Και αφήστε και την κοροϊδία, ότι πρόκειται για τυπικές και νομικές προβλέψεις που υπάρχουν γενικά σε όλες τις συμβάσεις. Τότε, στις άλλες 2 συμβάσεις γιατί δεν υπάρχουν;».

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «πρόκειται για την απόλυτη ομολογία ότι, την ίδια ώρα που πουλάτε μεγαλοϊδεατισμό, και με διάφορες εθνικοπατριωτικές, μάλιστα, κορώνες στέλνετε στρατεύματα στην Κύπρο και αλλού για τις ΝΑΤΟϊκές αποστολές, ταυτόχρονα έχετε βάλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι».

Ότι έχει πει η κυβέρνηση έχει πάει «κουβά»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στα λεγόμενα της κυβέρνησης «πως με αυτές τις συμφωνίες και τα υπόλοιπα που κάνετε, θα εξασφαλιστεί ένα “καλύτερο μέλλον” για όλους» και τόνισε πως το ΚΚΕ λέει στον ελληνικό λαό «να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά» αφού τα όσα έχει πει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα «έχει πάει “κουβά”».

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση μιλούσε για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που θα μειώσει τις τιμές «και τελικά τις αύξησε γιατί απελευθέρωσε τα κέρδη των καπιταλιστών που μπήκαν στην αγορά. Λέγατε ότι η πράσινη μετάβαση θα εξασφαλίσει άφθονη φθηνή ενέργεια από τις ΑΠΕ και θα σώσει και τον πλανήτη. Θάβατε τον φθηνό εγχώριο λιγνίτη και λέγατε ότι οι υδρογονάνθρακες είναι καύσιμο του περασμένου αιώνα. Και τώρα, “τρέχετε” τις εξορύξεις και διερευνάτε, όπως είπε από το Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης, μήπως μαζί με την ομπρέλα των γαλλικών πυρηνικών όπλων, μπορούμε να έχουμε και λίγη πυρηνική ενέργεια στο μείγμα, για λόγους ευστάθειας».

Το ίδιο όπως είπε «θα γίνει και με αυτά που λέτε σήμερα. Είστε παντελώς αναξιόπιστοι, είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί ό,τι λέτε κάθε φορά δεν καθορίζεται ούτε από τις ανάγκες του λαού, ούτε από τα επιστημονικά δεδομένα, που τα έχετε κάνει λάστιχο. Καθορίζεται μόνο από το πού εμφανίζονται κάθε φορά ευκαιρίες κερδοφορίας για τους διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, ποιες είναι οι κάθε φορά γεωπολιτικές προτεραιότητες των συμμάχων σας».

Για τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών

Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη για την συγκράτηση των τιμών ο Κουτσούμπας έκανε λόγο για δήθεν μέτρα και δήθεν διαβεβαιώσεις που δεν έχουν καμία απολύτως αξία.

«Πρώτα από όλα είναι θράσος να μιλάτε πάλι για “εισαγόμενο πληθωρισμό” και “εξωτερικό πρόβλημα”. Γιατί είστε απολύτως συνένοχοι για τη στήριξη της επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ και μάλιστα σε ρόλο “σημαιοφόρου”» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Και κατήγγειλε την κυβέρνηση λέγοντας: «Είστε υπεύθυνοι, μαζί και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για την συμμετοχή στον ενεργειακό πόλεμο ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσίας, κομμάτι της οποίας είναι και αυτό το νομοσχέδιο. Είστε υπεύθυνοι, γιατί έχετε αναγορεύσει σε “ατμομηχανή” της οικονομίας τον τουρισμό, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε συνθήκες σαν τις σημερινές, σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής. Και τώρα που έρχονται ξανά με έντονο τρόπο οι συνέπειες όλων αυτών, λέτε ότι θα παρέμβετε στο μέτρο του δυνατού, γιατί “δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα”».

Λεφτόδεντρα

Την ίδια στιγμή όπως είπε ωστόσο «λεφτόδεντρα υπάρχουν για τα κρατικά ταμεία, αφού, για παράδειγμα πάνω από το 50% της λιανικής τιμής στην αντλία είναι κρατικοί φόροι, οι οποίοι θα αυξηθούν αναλογικά με τις τιμές. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και τις αποστολές μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Λεφτόδεντρα βλέπουν μπροστά τους και οι “ατρόμητοι Έλληνες εφοπλιστές”, που, από την άνεση της βίλας τους φυσικά, στέλνουν τα πλοία και τους ναυτεργάτες μέσα στις εμπόλεμες ζώνες και “χτυπάνε” μυθικά συμβόλαια, ακριβώς λόγω του αυξημένου κινδύνου. Λεφτόδεντρα βλέπουν οι ενεργειακοί όμιλοι, που ετοιμάζονται για νέα, “ουρανοκατέβατα” κέρδη. Τα βλέπουν οι αλυσίδες των super market και άλλοι. Και αφήστε την κοροϊδία με τα πλαφόν στα κέρδη. Πρώτα από όλα τα κέρδη τους είναι ήδη τεράστια».

Για να επισημάνει πως «το ζήτημα όμως επιπλέον είναι, πως αυτοί οι όμιλοι έχουν πάρα πολλούς τρόπους, λογιστικούς και άλλους, να εμφανίζουν τα κέρδη τους μικρότερα από ό,τι πραγματικά είναι και να ξεφεύγουν έτσι, και από τα πλαφόν και από τη φορολόγηση. Επομένως κανένα 40% δεν πρόκειται να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο και από αυτές τις συμβάσεις».

Τα αιτήματα του ΚΚΕ

Ο Κουτσούμπας έκλεισε σημειώνοντας πως «αυτό που απαιτείται σήμερα, είναι μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά και για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής» και για αυτό όπως υπογράμμισε το ΚΚΕ ζητά εδώ και τώρα:

·      Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης στην ενέργεια.

·      Να τεθεί πλαφόν στις τιμές.

·      Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

·      Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

·      Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου.

·      Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρης και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

