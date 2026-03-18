Κλείνει δημοτικό θέατρο και αναστέλλονται όλες οι παραστάσεις
Το κλείσιμο του δημοτικού θεάτρου ανακοίνωσε ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
- Καλαμαριά: Νέα προθεσμία πήρε ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη
- Υποχώρησαν οι τιμές πετρελαίου λόγω αποθεμάτων ΗΠΑ - Νέα σενάρια για 120 δολάρια το βαρέλι
- Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
- Η Χιλή με ποιον θα πολεμήσει και φτιάχνει οχυρωματικά έργα;
Την απόφαση να κλείσει το Δημοτικό Θέατρο στο σύνολό του, μέχρι νεωτέρας, και να ανασταλούν όλες οι προγραμματισμένες παραστάσεις, έλαβε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, έπειτα από σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νίκο Βραδή.
Σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος, «η απόφαση ελήφθη μετά τον τραυματισμό μικρής μαθήτριας, με το πέρας χορευτικής παράστασης το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026, αλλά και λόγω των προβλημάτων που καταγράφονται εδώ και πολλά χρόνια στη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.
Σημειώνεται ότι πριν από δύο περίπου μήνες είχε ήδη προγραμματιστεί το κλείσιμο του Δημοτικού Θεάτρου στα τέλη Απριλίου 2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απολύτως απαραίτητες εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την υγιεινή του χώρου».
- Ζάκυνθος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ΙΧ μετά το τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
- «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
- Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
- Κατασκευή προστατευτικού στεγάστρου σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
- e – ΕΦΚΑ: Έρχονται ατομικές ρυθμίσεις ανά οφειλέτη για χρέη
- Δεντροφυτεύσεις και αστικές αναπλάσεις από τον Δήμο Πειραιά
- Οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής της Super League – Βεργέτης στο Ολυμπιακός-ΑΕΛ
