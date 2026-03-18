Κλείνει δημοτικό θέατρο και αναστέλλονται όλες οι παραστάσεις

Την απόφαση να κλείσει το Δημοτικό Θέατρο στο σύνολό του, μέχρι νεωτέρας, και να ανασταλούν όλες οι προγραμματισμένες παραστάσεις, έλαβε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, έπειτα από σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Νίκο Βραδή.

Σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος, «η απόφαση ελήφθη μετά τον τραυματισμό μικρής μαθήτριας, με το πέρας χορευτικής παράστασης το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2026, αλλά και λόγω των προβλημάτων που καταγράφονται εδώ και πολλά χρόνια στη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.

Σημειώνεται ότι πριν από δύο περίπου μήνες είχε ήδη προγραμματιστεί το κλείσιμο του Δημοτικού Θεάτρου στα τέλη Απριλίου 2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απολύτως απαραίτητες εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την υγιεινή του χώρου».