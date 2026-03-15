Στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Το ατύχημα έγινε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων.

Το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή η οποία ωστόσο όπως καταγγέλλουν οι γονείς είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.