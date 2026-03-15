Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 13χρονη – Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα με κάταγμα στην λεκάνη.
Στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.
Το ατύχημα έγινε χθες κατά την διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων.
Το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή η οποία ωστόσο όπως καταγγέλλουν οι γονείς είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί.
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.
- Collapse: data.models.worlds – Τέχνη, δεδομένα και οικολογία
- Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 13χρονη – Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα
- Mitsotakis Again Cites ‘Nuke Option’ For Energy Needs
- Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Στις κάλπες 48,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι
- Live Streaming: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
- Ντόλι Πάρτον: Μιλά για την υγεία της και το πένθος
- ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
