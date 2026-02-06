Ερμού: Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Μια 70χρονη γυναίκα που περπατούσε στην Ερμού τραυματίστηκε μετά από πτώση γυψοσανίδας.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα περνούσε από σημείο που γίνονταν εργασίες σε δεύτερο όροφο κτιρίου, όταν έπεσε κομμάτι από γυψοσανιδα στο κεφάλι της.
Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσαχθεί στο ΤΑ Ακροπόλεως ένας 51χρονος εργάτης.
