Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό συνέβη σε σχολείο της χώρας.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, 8χρονος μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, όταν γλίστρησε σε νερά που είχαν πέσει από την οροφή κλειστού χώρου του σχολείου, κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

Χθες Πέμπτη 29.01 ο μαθητής επρόκειτο να υποβληθεί σε εγχείρηση. Το συμβάν σημειώθηκε λίγες μόλις μέρες πριν από την κατάρρευση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι Αττικής, με τα σχετικά περιστατικά σοβαρών και επικίνδυνων ζημιών σε σχολικά κτίρια να πυκνώνουν όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Η Ένωση Γονέων Δήμου Πεντέλης σε ανακοίνωσή της εξέφρασε έντονη οργή και αγανάκτηση, καταγγέλλοντας ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό και είχε επισημανθεί επανειλημμένα τους τελευταίους έξι μήνες από εκπαιδευτικούς και γονείς, χωρίς να υπάρξει καμία επισκευή. Όπως αναφέρουν οι γονείς, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο Πεντέλης δεν είχαν αποτέλεσμα, με την Ένωση να βιώνει συστηματική απαξίωση και αδιαφορία.

«Επισκευάστε τις παγίδες θανάτου!»

Αναλυτικά οι γονείς στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν: «Τα παιδιά μας κινδυνεύουν. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε επισημανθεί πολλές φορές τους τελευταίους 6 μήνες, από εκπαιδευτικούς, Σύλλογο και Ένωση Γονέων προς τον Δήμο Πεντέλης, προφορικά και γραπτά. Αναφέρθηκε και ενώπιον κι άλλων εκπροσώπων γονέων σε σχετική συνάντηση με την Δήμαρχο στις 21/11/2025. Όπως όμως και πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα, που θέτουμε η Ένωση Γονέων επανειλημμένα με επιστολές, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον τελευταίο 1,5 τουλάχιστον χρόνο, δεν επισκευάστηκε. Αυτή η απαξίωση και αδιαφορία στρέφεται πλέον και στα παιδιά μας και την ασφάλεια τους!».

Η Ένωση κάλεσε τον Δήμο Πεντέλης να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες επισκευές, ώστε να αποτραπούν νέα ατυχήματα. Και προσέθεσε: «Απαιτούμε άμεσα αυτοψία, ιεράρχηση και αποκατάσταση ζημιών από την Τεχνική Υπηρεσία και επίσημη διαβεβαίωση πρωτίστως για την ασφάλεια, αλλά και για τις συνθήκες υγιεινής για όλους τους μαθητές των σχολείων του Δήμου μας. Τέλος οι δικαιολογίες και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη».