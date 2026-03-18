Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων
Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Σκορδαλού - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή ενός οχήματος και πτώση σε γκρεμό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) σε περιοχή των Σκορδαλού στον Δήμο Πλατανιά στα Χανιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία το όχημα βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο γκρεμό με τους δύο επιβαίνοντες να εγκλωβίζονται στο όχημα.
Το αγροτικό στον γκρεμό
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό ώστε να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, οι οποίοι μάλιστα είχαν τραυματιστεί ελαφρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε επίσης στην περιοχή, ώστε να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους εγκλωβισμένους.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.
