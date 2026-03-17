17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ο σκύλος σας δείχνει ότι δεν κουράζεται ποτέ – Δεν μπορείτε να φανταστείτε που οφείλεται
Pet Stories 17 Μαρτίου 2026, 10:00

Ο σκύλος σας δείχνει ότι δεν κουράζεται ποτέ – Δεν μπορείτε να φανταστείτε που οφείλεται

Νομίζετε ότι έχετε έναν σκύλο που δεν κουράζεται ποτέ; - Πώς έχουν τα πράγματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Δεν γίνεται να μην κουράζεται ένας σκύλος. Άλλος είναι ο λόγος που παρουσιάζει το αίσθημα της ξεκούρασης.

«Όταν ένας σκύλος γαβγίζει πολύ, δεν ηρεμεί μέσα στο σπίτι ή φαίνεται να έχει ανεξάντλητη ενέργεια, η πιο συνηθισμένη συμβουλή που ακούνε οι ιδιοκτήτες είναι: «Να τον βγάζεις περισσότερη ώρα βόλτα, για να κουραστεί», αναφέρει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Ο σκύλος σας, όμως, διευκρινίζει η κα Μαύρου, δεν χρειάζεται άλλη μία πολύωρη βόλτα. Χρειάζεται απλά να μάθει να ηρεμεί.

Φυσικά, η άσκηση για έναν σκύλο είναι σημαντική, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το σώμα και το νευρικό του σύστημα έχουν μάθει να λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα έντασης

Η εκπαίδευση στην ηρεμία είναι μια έννοια που συζητιέται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη εκπαίδευση σκύλων

Σε πολλές περιπτώσεις, διευκρινίζει η κα Μαύρου, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο σκύλος δεν κουράζεται αρκετά, αλλά ότι δεν έχει μάθει ποτέ να χαλαρώνει.
Οι σκύλοι που ζουν στις πόλεις, εκτίθενται καθημερινά σε πολλά ερεθίσματα. Όπως, αυτοκίνητα, κόσμος, άλλους σκύλους, θορύβους, έντονες δραστηριότητες.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του σκύλου τους προσθέτοντας όλο και περισσότερη δραστηριότητα μέσα στην ημέρα του. Περισσότερες βόλτες, περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη αλληλεπίδραση.

Χωρίς να το καταλάβουν, όμως, τονίζει η κα Μαύρου, δημιουργούν έναν σκύλο που βρίσκεται σε συνεχή διέγερση. Η συνεχής αυτή ένταση συχνά παρερμηνεύεται ως «πολλή ενέργεια».
Ο σκύλος φαίνεται να μην κουράζεται ποτέ και ζητά συνεχώς παιχνίδι ή κάποια δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι το σώμα και το νευρικό του σύστημα έχουν μάθει να λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα έντασης.

Πώς αντιδρά ο σκύλος που πιστεύουμε ότι δεν κουράζεται

«Όταν ένας σκύλος βρίσκεται συχνά σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να εμφανίσει διάφορες συμπεριφορές. Όπως υπερβολικό γάβγισμα, δυσκολία συγκέντρωσης, νευρικότητα ή έντονες αντιδράσεις σε μικρά ερεθίσματα», ενημερώνει η κα Μαύρου.

Ένα συνηθισμένο παράδειγμα, συνεχίζει η ειδικός, είναι ο σκύλος που επιστρέφει από μια μεγάλη βόλτα ή έντονο παιχνίδι. Και αντί να χαλαρώσει, συνεχίζει να τρέχει μέσα στο σπίτι ή να ζητά συνεχώς προσοχή.

Πολλοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι ο σκύλος απλώς χρειάζεται ακόμη περισσότερη εκτόνωση. Στην πραγματικότητα συχνά πρόκειται για έναν σκύλο που δεν έχει μάθει πώς να κατεβάζει τους ρυθμούς του.

Η ηρεμία εκπαιδεύεται

Η εκπαίδευση στην ηρεμία, ενημερώνει η κα Μαύρου, είναι μια έννοια που συζητιέται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη εκπαίδευση σκύλων. Όπως ένας σκύλος μαθαίνει να κάθεται, να περπατά δίπλα μας ή να έρχεται όταν τον φωνάζουμε, έτσι πρέπει να μάθει και πώς να χαλαρώνει.

Η ηρεμία δεν είναι απλώς η απουσία δραστηριότητας. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται μέσα από τη σωστή καθημερινή ρουτίνα.

Ένας σημαντικός παράγοντας για να βοηθήσουμε έναν σκύλο να ισορροπήσει είναι η νοητική άσκηση.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να κουράσουν τον σκύλο τους μόνο με σωματική δραστηριότητα, όμως οι σκύλοι εκτονώνονται, σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας τη μύτη τους.

Η όσφρηση, αναφέρει η κα Μαύρου, είναι η πιο ανεπτυγμένη αίσθηση του σκύλου. Και η χρήση της, μπορεί να τον κουράσει και να τον ηρεμήσει πολύ περισσότερο από ένα έντονο παιχνίδι.
Για έναν σκύλο, ακόμη και δέκα λεπτά αναζήτησης με τη μύτη μπορούν να είναι πιο κουραστικά από μισή ώρα έντονο τρέξιμο.

Αυτό συμβαίνει, εξηγεί η κα Μαύρου, γιατί η νοητική δραστηριότητα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και τον βοηθά να εκτονώσει την ενέργειά του με πιο φυσικό τρόπο.

Πόσο σημαντικό είναι ο σκύλος να χρησιμοποιεί τη μύτη του

Οι ασκήσεις μυρωδιάς, αναφέρει η κα Μαύρου, μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα ακόμη και στο σπίτι.

Ένας απλός τρόπος είναι να κρύψετε μικρές λιχουδιές σε διαφορετικά σημεία ενός δωματίου και να αφήσετε τον σκύλο να τις αναζητήσει.

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί το ένστικτο εξερεύνησης και βοηθά τον σκύλο να συγκεντρωθεί και να χαλαρώσει. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και στη βόλτα.

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες βιάζονται, τραβούν το λουρί ή προσπαθούν να κρατούν τον σκύλο συνεχώς σε κίνηση.

Όμως για έναν σκύλο η βόλτα δεν είναι απλώς περπάτημα. Είναι ένας τρόπος να συλλέγει πληροφορίες για το περιβάλλον γύρω του.

Όταν του δίνουμε χρόνο να μυρίσει το έδαφος, να εξερευνήσει διάφορα σημεία και να κινηθεί με πιο χαλαρό ρυθμό, η βόλτα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική.


Η εξερεύνηση μέσω της όσφρησης βοηθά τον σκύλο να εκτονώσει την ενέργειά του χωρίς να αυξάνει τη διέγερση.

Πολλοί ιδιοκτήτες παρατηρούν ότι μετά από μια τέτοια βόλτα, ο σκύλος επιστρέφει στο σπίτι πιο ήρεμος και ικανοποιημένος ακόμη κι αν δεν έχει τρέξει μεγάλες αποστάσεις.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι σκύλοι δεν χρειάζονται άσκηση ή παιχνίδι. Η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική για την υγεία τους. Το «κλειδί» βρίσκεται στην ισορροπία.

Ποιος σκύλος είναι ισορροπημένος

Ένας ισορροπημένος σκύλος, διευκρινίζει η κα Μαύρου, δεν είναι ούτε συνεχώς κουρασμένος ούτε συνεχώς υπέρ-ενεργητικός. Είναι ένας σκύλος που, μπορεί να απολαμβάνει τη δραστηριότητα, αλλά και να χαλαρώνει όταν έρθει η στιγμή.

Εν κατακλείδι, η κα Μαύρου λέει: «Σε έναν κόσμο γεμάτο ερεθίσματα, η ικανότητα ενός σκύλου να ηρεμεί είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητά του να τρέχει και να παίζει. Και πολλές φορές, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να του προσφέρουμε δεν είναι άλλη μία έντονη δραστηριότητα, αλλά η ευκαιρία να «ανακαλύψει» την ηρεμία του».

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της
Στη Θεσσαλονίκη 17.03.26

Καταδικάστηκε η 23χρονη συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών - «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας», το μήνυμα Κικίλια

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17.03.26

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Σύνταξη
Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Κρήτη 17.03.26

Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

