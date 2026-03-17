Ο σκύλος σας δείχνει ότι δεν κουράζεται ποτέ – Δεν μπορείτε να φανταστείτε που οφείλεται

Δεν γίνεται να μην κουράζεται ένας σκύλος. Άλλος είναι ο λόγος που παρουσιάζει το αίσθημα της ξεκούρασης.

«Όταν ένας σκύλος γαβγίζει πολύ, δεν ηρεμεί μέσα στο σπίτι ή φαίνεται να έχει ανεξάντλητη ενέργεια, η πιο συνηθισμένη συμβουλή που ακούνε οι ιδιοκτήτες είναι: «Να τον βγάζεις περισσότερη ώρα βόλτα, για να κουραστεί», αναφέρει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Ο σκύλος σας, όμως, διευκρινίζει η κα Μαύρου, δεν χρειάζεται άλλη μία πολύωρη βόλτα. Χρειάζεται απλά να μάθει να ηρεμεί.

Φυσικά, η άσκηση για έναν σκύλο είναι σημαντική, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Σε πολλές περιπτώσεις, διευκρινίζει η κα Μαύρου, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο σκύλος δεν κουράζεται αρκετά, αλλά ότι δεν έχει μάθει ποτέ να χαλαρώνει.

Οι σκύλοι που ζουν στις πόλεις, εκτίθενται καθημερινά σε πολλά ερεθίσματα. Όπως, αυτοκίνητα, κόσμος, άλλους σκύλους, θορύβους, έντονες δραστηριότητες.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του σκύλου τους προσθέτοντας όλο και περισσότερη δραστηριότητα μέσα στην ημέρα του. Περισσότερες βόλτες, περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη αλληλεπίδραση.

Χωρίς να το καταλάβουν, όμως, τονίζει η κα Μαύρου, δημιουργούν έναν σκύλο που βρίσκεται σε συνεχή διέγερση. Η συνεχής αυτή ένταση συχνά παρερμηνεύεται ως «πολλή ενέργεια».

Ο σκύλος φαίνεται να μην κουράζεται ποτέ και ζητά συνεχώς παιχνίδι ή κάποια δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι το σώμα και το νευρικό του σύστημα έχουν μάθει να λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα έντασης.

Πώς αντιδρά ο σκύλος που πιστεύουμε ότι δεν κουράζεται

«Όταν ένας σκύλος βρίσκεται συχνά σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να εμφανίσει διάφορες συμπεριφορές. Όπως υπερβολικό γάβγισμα, δυσκολία συγκέντρωσης, νευρικότητα ή έντονες αντιδράσεις σε μικρά ερεθίσματα», ενημερώνει η κα Μαύρου.

Ένα συνηθισμένο παράδειγμα, συνεχίζει η ειδικός, είναι ο σκύλος που επιστρέφει από μια μεγάλη βόλτα ή έντονο παιχνίδι. Και αντί να χαλαρώσει, συνεχίζει να τρέχει μέσα στο σπίτι ή να ζητά συνεχώς προσοχή.

Πολλοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι ο σκύλος απλώς χρειάζεται ακόμη περισσότερη εκτόνωση. Στην πραγματικότητα συχνά πρόκειται για έναν σκύλο που δεν έχει μάθει πώς να κατεβάζει τους ρυθμούς του.

Η ηρεμία εκπαιδεύεται

Η εκπαίδευση στην ηρεμία, ενημερώνει η κα Μαύρου, είναι μια έννοια που συζητιέται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη εκπαίδευση σκύλων. Όπως ένας σκύλος μαθαίνει να κάθεται, να περπατά δίπλα μας ή να έρχεται όταν τον φωνάζουμε, έτσι πρέπει να μάθει και πώς να χαλαρώνει.

Η ηρεμία δεν είναι απλώς η απουσία δραστηριότητας. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται μέσα από τη σωστή καθημερινή ρουτίνα.

Ένας σημαντικός παράγοντας για να βοηθήσουμε έναν σκύλο να ισορροπήσει είναι η νοητική άσκηση.

Πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να κουράσουν τον σκύλο τους μόνο με σωματική δραστηριότητα, όμως οι σκύλοι εκτονώνονται, σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας τη μύτη τους.

Η όσφρηση, αναφέρει η κα Μαύρου, είναι η πιο ανεπτυγμένη αίσθηση του σκύλου. Και η χρήση της, μπορεί να τον κουράσει και να τον ηρεμήσει πολύ περισσότερο από ένα έντονο παιχνίδι.

Για έναν σκύλο, ακόμη και δέκα λεπτά αναζήτησης με τη μύτη μπορούν να είναι πιο κουραστικά από μισή ώρα έντονο τρέξιμο.

Αυτό συμβαίνει, εξηγεί η κα Μαύρου, γιατί η νοητική δραστηριότητα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και τον βοηθά να εκτονώσει την ενέργειά του με πιο φυσικό τρόπο.

Πόσο σημαντικό είναι ο σκύλος να χρησιμοποιεί τη μύτη του

Οι ασκήσεις μυρωδιάς, αναφέρει η κα Μαύρου, μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα ακόμη και στο σπίτι.

Ένας απλός τρόπος είναι να κρύψετε μικρές λιχουδιές σε διαφορετικά σημεία ενός δωματίου και να αφήσετε τον σκύλο να τις αναζητήσει.

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί το ένστικτο εξερεύνησης και βοηθά τον σκύλο να συγκεντρωθεί και να χαλαρώσει. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και στη βόλτα.

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες βιάζονται, τραβούν το λουρί ή προσπαθούν να κρατούν τον σκύλο συνεχώς σε κίνηση.

Όμως για έναν σκύλο η βόλτα δεν είναι απλώς περπάτημα. Είναι ένας τρόπος να συλλέγει πληροφορίες για το περιβάλλον γύρω του.

Όταν του δίνουμε χρόνο να μυρίσει το έδαφος, να εξερευνήσει διάφορα σημεία και να κινηθεί με πιο χαλαρό ρυθμό, η βόλτα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική.



Η εξερεύνηση μέσω της όσφρησης βοηθά τον σκύλο να εκτονώσει την ενέργειά του χωρίς να αυξάνει τη διέγερση.

Πολλοί ιδιοκτήτες παρατηρούν ότι μετά από μια τέτοια βόλτα, ο σκύλος επιστρέφει στο σπίτι πιο ήρεμος και ικανοποιημένος ακόμη κι αν δεν έχει τρέξει μεγάλες αποστάσεις.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι σκύλοι δεν χρειάζονται άσκηση ή παιχνίδι. Η σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική για την υγεία τους. Το «κλειδί» βρίσκεται στην ισορροπία.

Ποιος σκύλος είναι ισορροπημένος

Ένας ισορροπημένος σκύλος, διευκρινίζει η κα Μαύρου, δεν είναι ούτε συνεχώς κουρασμένος ούτε συνεχώς υπέρ-ενεργητικός. Είναι ένας σκύλος που, μπορεί να απολαμβάνει τη δραστηριότητα, αλλά και να χαλαρώνει όταν έρθει η στιγμή.

Εν κατακλείδι, η κα Μαύρου λέει: «Σε έναν κόσμο γεμάτο ερεθίσματα, η ικανότητα ενός σκύλου να ηρεμεί είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητά του να τρέχει και να παίζει. Και πολλές φορές, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να του προσφέρουμε δεν είναι άλλη μία έντονη δραστηριότητα, αλλά η ευκαιρία να «ανακαλύψει» την ηρεμία του».

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School