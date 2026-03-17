Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Οδηγός επιβίωσης από τα Μικροπλαστικά
Περιβάλλον 17 Μαρτίου 2026, 08:30

Οδηγός επιβίωσης από τα Μικροπλαστικά

Δείτε πώς θα θωρακίσετε την υγεία σας από τα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού με έξυπνες αλλαγές.

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ένα από τα πράγματα που πρέπει φέτος να προσέξουμε όλοι είναι τι βρίσκεται στο τραπέζι μας. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στην ποιότητα των προϊόντων που επιλέγουμε να γεμίζουμε το ψυγείο και τα ντουλάπια μας, ούτε στην αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων επεξεργασμένων τροφίμων και ζάχαρης χάριν των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Τότε θα αναρωτηθείτε: τι άλλο μένει να προσέξουμε; Τη μείωση της έκθεσης στα μικροπλαστικά.

Δεν πρόκειται πλέον για μια αφηρημένη περιβαλλοντική ανησυχία, αλλά για ένα από τα πιο «hot» θέματα υγείας παγκοσμίως. Τα μικροπλαστικά, τουτέστιν αόρατα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 5 χιλιοστά, βρίσκονται παντού: στο νερό, στον αέρα, έξω και μέσα μας και φυσικά σε ό,τι τρώμε και πίνουμε.

Αν και η πλήρης αποφυγή τους μοιάζει πλέον αδύνατη, η επιστήμη προτείνει στοχευμένες, στρατηγικές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν δραστικά το «πλαστικό φορτίο» του οργανισμού και του σπιτιού μας.

Ας δούμε πώς θα μετατρέψετε το σπίτι σας σε ένα οχυρό προστασίας.

Στρατηγικές επιβίωσης στην πλαστική εποχή

  1. Το τέλος του εμφιαλωμένου νερού

Ίσως το πιο σοκαριστικό στοιχείο των πρόσφατων ερευνών είναι ότι το εμφιαλωμένο νερό περιέχει έως και διπλάσια ποσότητα μικροπλαστικών σε σχέση με το νερό της βρύσης. Κάθε φορά που ανοίγετε ένα πλαστικό πώμα, χιλιάδες σωματίδια απελευθερώνονται στο υγρό.

Η λύση; Επενδύστε σε ένα πιστοποιημένο φίλτρο νερού (υψηλής ποιότητας άνθρακα ή αντίστροφης όσμωσης) απευθείας στη βρύση σας. Για τις μετακινήσεις σας, εμπιστευτείτε μόνο παγούρια από ανοξείδωτο ατσάλι ή γυαλί.

  1. Μικροκύματα: προσοχή στα σκεύη που χρησιμοποιείτε

Ακόμη και αν το σκεύος σας γράφει «microwave safe», μην το εμπιστεύεστε. Η ένδειξη αυτή σημαίνει απλώς ότι το πλαστικό δεν θα λιώσει, όχι ότι δεν θα αλλοιωθεί. Η θερμότητα προκαλεί τη διάσπαση του υλικού και τη «μετανάστευση» εκατομμυρίων μικροσωματιδίων κατευθείαν στο γεύμα σας.

Η λύση; Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γυάλινα ή κεραμικά σκεύη για το ζέσταμα.

  1. Για τους λάτρεις του τσαγιού

Τα σύγχρονα, στιλάτα «πυραμιδοειδή» φακελάκια τσαγιού είναι συχνά κατασκευασμένα από νάιλον ή PET. Όταν βυθίζονται σε καυτό νερό, απελευθερώνουν δισεκατομμύρια νανοπλαστικά σε μια μόνο κούπα.

Η λύση; Επιστρέψτε στο χύμα τσάι (loose leaf) με μεταλλικό φίλτρο ή αναζητήστε φακελάκια που είναι 100% χάρτινα, χωρίς πλαστική κόλλα.

  1. Επιλέξτε έξυπνα τα θαλασσινά σας

Τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται κυρίως στο πεπτικό σύστημα των ψαριών.

Η λύση; Προτιμήστε ψάρια που καταναλώνονται χωρίς τα εντόσθια. Τα οστρακοειδή (μύδια, στρείδια) αποτελούν υψηλότερο ρίσκο, καθώς φιλτράρουν το νερό για να τραφούν και καταναλώνονται ολόκληρα, μαζί με το «φορτίο» πλαστικού που έχουν συγκεντρώσει.

  1. Προσοχή στη σανίδα κοπής

Έρευνες έδειξαν ότι οι πλαστικές σανίδες κοπής, με κάθε χτύπημα του μαχαιριού, απελευθερώνουν σημαντική ποσότητα μικροπλαστικών που κολλάνε στις τροφές.

Η λύση; Άμεση αντικατάσταση με ξύλινες σανίδες ή σανίδες από μπαμπού.

  1. Καθαρός αέρας σημαίνει καθαροί πνεύμονες

Μεγάλο μέρος των πλαστικών που εισπνέουμε προέρχεται από τη φθορά συνθετικών υφασμάτων (πολυεστέρας, ακρυλικό) σε χαλιά και ρούχα.

Η λύση; Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA και φροντίστε για τον συστηματικό αερισμό των χώρων σας.

Τι σημαίνουν οι αριθμοί μέσα στο τριγωνικό σήμα ανακύκλωσης

Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε τους Resin Identification Codes (τους αριθμούς μέσα στο τριγωνικό σήμα ανακύκλωσης). Ορισμένοι από αυτούς είναι «red flag» για την υγεία μας:

Αριθμός 3 (PVC): Το πιο επικίνδυνο. Περιέχει φθαλικές ενώσεις (ενδοκρινικοί διαταράκτες). Βρίσκεται σε μεμβράνες και μπουκάλια λαδιού. Αποφύγετε το πάση θυσία.

Αριθμός 6 (PS – Πολυστυρένιο): Το γνωστό φελιζόλ. Σε επαφή με ζεστά ροφήματα (καφέ) απελευθερώνει στυρένιο, πιθανό καρκινογόνο.

Αριθμός 7 (OTHER/PC): Η «γενική» κατηγορία. Συχνά περιέχει τη διαβόητη Δισφαινόλη Α (BPA), που μιμείται τις ορμόνες. Αναζητήστε πάντα την ένδειξη «BPA-free».

Αριθμός 1 (PET): Ασφαλές για μία μόνο χρήση. Αν θερμανθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί, εκλύει αντιμόνιο. Μην ξαναγεμίζετε ποτέ το πλαστικό μπουκάλι του νερού σας.

Χρυσός κανόνας: Αν μια πλαστική συσκευασία δεν έχει καθόλου αριθμό, θεωρήστε την αυτόματα ύποπτη και κρατήστε την μακριά από τα τρόφιμά σας.

Η νέα plastic free κουζίνα του 2026

Η έξοδος του πλαστικού από την κουζίνα δεν σημαίνει απαραίτητα βαριά και δύσχρηστα σκεύη. Η αγορά προσφέρει πλέον λύσεις που είναι ταυτόχρονα τόσο ασφαλείς όσο και αισθητικά όμορφες:

  1. Κερωμένα Υφάσματα (Beeswax Wraps): Η οικολογική εναλλακτική της μεμβράνης. Από βαμβάκι και μελισσοκέρι, παίρνουν το σχήμα του τροφίμου με τη ζέστη των χεριών σας, πλένονται και διαρκούν έναν χρόνο.
  2. Ανοξείδωτο Ατσάλι (Stainless Steel): Για το lunchbox του γραφείου, αναζητήστε την ένδειξη «18/8» ή «304 grade«. Είναι άφθαρτα και χημικά αδρανή.
  3. Σακούλες σιλικόνης (Platinum silicone): Προσοχή, μόνο η ποιότητα «platinum» είναι ασφαλής. Αντικαθιστούν τις σακούλες zip-lock και μπαίνουν άφοβα από την κατάψυξη σε βραστό νερό.
  4. Κεραμικό & Πηλός: Μια αρχαία λύση που επιστρέφει και ομορφαίνει την κουζίνα. Ιδανικά για ξηρούς καρπούς, αρκεί το βερνίκι τους να είναι «lead-free» (χωρίς μόλυβδο).
  5. Υφασμάτινες σακούλες: Λινές ή βαμβακερές τσάντες για το ψωμί και τα λαχανικά, που επιτρέπουν στις τροφές να αναπνέουν χωρίς να «ιδρώνουν».

Plastic-Free Kitchen Starter Kit

Οπότε, για τη δημιουργία μιας κουζίνας χωρίς πλαστικά, βάσει και των παραπάνω συμβουλών, η μετάβαση ξεκινά από τις βασικές υποδομές:

  • Νερό: Εγκατάσταση φίλτρου και χρήση γυάλινων μπουκαλιών.
  • Προετοιμασία: Αντικατάσταση πλαστικών σανίδων με ξύλινες και χρήση γυάλινων σκευών (τύπου Pyrex).
  • Συντήρηση: Κατάργηση της μεμβράνης υπέρ των beeswax wraps και χρήση σακουλών σιλικόνης υψηλής ποιότητας για την κατάψυξη.
  • Οργάνωση: Υφασμάτινες σακούλες για τα φρέσκα προϊόντα σας.

Το 2026, η πολυτέλεια δεν ορίζεται μόνο από το design, αλλά από την καθαρότητα των υλικών που αγγίζουν την τροφή μας. Η γνώση είναι το πρώτο βήμα, η αλλαγή των συνηθειών μας είναι το δεύτερο και σημαντικότερο ως μια ουσιαστική κίνηση αυτοφροντίδας και προστασίας των αγαπημένων μας.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Vita.gr

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Κλίμα: Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά – Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη
Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Η Μεσόγειος φλέγεται
Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»
Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

