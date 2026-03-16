Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανιών

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τo Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε 16 χλμ. Νότια-Νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανίων και σε εστιακό βάθος 12,2 χλμ.