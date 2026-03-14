Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ - Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:21 το απόγευμα του Σαββάτου (14/3) νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, με εστιακό βάθος 14,2 χιλιόμετρα.
