Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
- Προ των πυλών κακοκαιρία - Έρχονται βροχές και χιόνια, ποιες θα είναι οι δύσκολες μέρες
- Κατέκτησε την Ανταρκτική, τώρα θέλει το Διάστημα – Ο πρώτος έλληνας υποψήφιος αστροναύτης
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13,8 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρό του εντοπίζεται 13 χλμ. ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
Ο σεισμός είχε γίνει αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.
Περισσότερα από 140 κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πλειονότητά τους κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν σε Ιερούς Ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.
Ηδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα ο Δήμος Ιωαννιτών, ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.
- Γιατί ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος είναι η μεγάλη ελπίδα της ελληνικής πάλης
- Γκέι πορνό και τιμωρία: Νεοναζί δολοφόνος ομολογεί on camera τη στυγερή δολοφονία
- Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή του Πανάγιου Τάφου
- Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
- Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
- Ο Κάρικ ζήτησε την παραμονή του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ
- Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
- Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
