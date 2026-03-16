Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13,8 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 13 χλμ. ανατολικά βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Ο σεισμός είχε γίνει αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Περισσότερα από 140 κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πλειονότητά τους κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν σε Ιερούς Ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.

Ηδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα ο Δήμος Ιωαννιτών, ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.