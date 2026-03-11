Σεισμός στην Ήπειρο: Αυτές είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ο ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τον Δήμο Ιωαννιτών, στο ειδικό καθεστώς εντάχθηκε ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.
Τι σημαίνει η απόφαση για τους πολίτες
Η ένταξη των περιοχών αυτών σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης αποτελεί το «κλειδί» για:
- Άμεσες χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους για έργα αποκατάστασης.
- Επιτάχυνση των ελέγχων από τα κλιμάκια μηχανικών.
- Δυνατότητα αποζημιώσεων για τους ιδιώτες που είδαν τις περιουσίες τους να πλήττονται.
- Σεισμός στην Ήπειρο: Αυτές είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- «Εκεί θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο»
- Plaisiobots: The Race 4.0 – Το διεθνές «διαβατήριο» της ελληνικής νεανικής καινοτομίας
- «Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Απίστευτα πράγματα από τον Αντεμπάγιο: Έβαλε 83 πόντους σε ένα ματς και ξεπέρασε τον Κόμπι! (vid)
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
- 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ΝΔ. Αυτή ξέρει
- Μιλγουόκι Μπακς – Φοίνιξ Σανς 129-114: Δεν σηκώνουν… κεφάλι τα «Ελάφια», δεν έφτανε ο Αντετοκούνμπο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις