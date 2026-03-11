Σεισμός στην Ήπειρο: Αυτές είναι οι περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τον Δήμο Ιωαννιτών, στο ειδικό καθεστώς εντάχθηκε ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.