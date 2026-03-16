Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Go Fun 16 Μαρτίου 2026

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την κατασκευή των σιδηροδρόμων από Κινέζους μετανάστες μέχρι την αστρονομική αποτίμηση των σύγχρονων κολοσσών της Σίλικον Βάλεϊ, το φαινόμενο των «ληστρικών βαρόνων» παραμένει ένα επίκαιρο ζήτημα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας σημειώνει η El Pais.

Η δυναμική της αμερικανικής οικονομίας διαμορφώθηκε μέσα από περιόδους τεράστιας βιομηχανικής ανάπτυξης, οι οποίες όμως συνοδεύτηκαν από σκληρές κοινωνικές ανισότητες και αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές πρακτικές.

Αναλύοντας τη διαδρομή από τον νόμο περί αποκλεισμού των Κινέζων έως την κυριαρχία των Υπέροχων Επτά (Μagnificient Seven), γίνεται σαφές ότι η μάχη για τη ρύθμιση των μονοπωλίων είναι μια διαρκής πρόκληση για τη δημοκρατία με τη δεύτερη μάλλον να βγαίνει ηττημένη -τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Η πρώτη επίσημη νομοθεσία κατά της μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες θεσπίστηκε το 1882 με τον Νόμο περί Αποκλεισμού των Κινέζων, υπό την προεδρία του Τσέστερ Άρθουρ.

Παρά το γεγονός ότι τα ξένα εργατικά χέρια ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας, το ρατσιστικό κλίμα οδήγησε στην απαγόρευση εισόδου Κινέζων εργατών, μια ρύθμιση που παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1943.

Κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής, της Gilded Age του 19ου αιώνα, οι εργάτες αυτοί έχτισαν το εντυπωσιακό δίκτυο σιδηροδρόμων και τηλεγράφου που επέτρεψε στις ΗΠΑ να καταστούν παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή χάλυβα, άνθρακα και βάμβακος.

Η εργασία τους δημιούργησε μυθικές περιουσίες. Τότε το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού είχε στην κατοχή του το 70% της συνολικής περιουσίας της χώρας.

Ονόματα όπως ο Τζον Ροκφέλερ, ο Άντριου Κάρνεγκι και ο Τζέι Πι Μόργκαν έγιναν συνώνυμα του όρου «ληστρικοί βαρόνοι» [robber barrons].

Όλοι λευκοί άνδρες, αφοσιωμένοι στη συνέχιση αποικιοκρατικών εγκλημάτων, αυτοί οι μεγιστάνες του πλούτου αποθεώθηκαν ως τοτέμ και μονοπωλούσαν εντυπώσεις με με θρυλικές γιορτές και πολύτιμες συλλογές τέχνης.

Παράλληλα, όταν οι χοροί είχαν τερματιστεί, διεξήγαγαν έναν συνεχή αγώνα για την αποφυγή των φόρων και το μπλοκάρισμα κάθε είδους κρατικής ρύθμισης.

Όπως σημειώνει ο ιστορικός Χαλ Μπρίτζες, ο όρος «ληστρικός βαρόνος» επινοήθηκε για να περιγράψει τους ηγέτες της επιχειρηματικότητας στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ που ήταν «στο σύνολό τους, μια ομάδα από άπληστους απατεώνες που συστηματικά εξαπατούσαν και λήστευαν επενδυτές και καταναλωτές, διέφθειραν την κυβέρνηση, πολεμούσαν ανελέητα μεταξύ τους και γενικά ασκούσαν ληστρικές δραστηριότητες συγκρίσιμες με εκείνες της μεσαιωνικής Ευρώπης».

Χρειάστηκαν ηγετικές φυσιογνωμίες όπως ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ για να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι εταιρείες είχαν αποκτήσει υπερβολική ισχύ, ικανή να πυροδοτήσει κολοσσιαίες οικονομικές κρίσεις.

Σήμερα, η συγκέντρωση πλούτου έχει μετατοπιστεί στη λίγκα των Magnificent Seven και των ολιγαρχών της τεχνολογίας.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia και Tesla και τα αφεντικά τους έχουν συγκεντρώσει υπερβολική δύναμη και ορίζουν τις αγορές εξυπηρετώντας τη δική τους ατζέντα.

Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία αυτών των κολοσσών ξεπερνά τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την Nvidia να ηγείται με αποτίμηση 4,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην ανασκόπηση της χρονιάς του 2025 ο The Guardian υπογράμμισε τη σοκαριστικά στενή συνεργασία της τεχνολογικής ελίτ με την κυβέρνηση Τραμπ.

Πολλές εταιρείες εγκατέλειψαν τα προγράμματα διαφορετικότητας (DEI) και συνεργάστηκαν με τις αρχές για την εφαρμογή σκληρών μεταναστευτικών πολιτικών.

Ως αντάλλαγμα, η βιομηχανία κέρδισε εκτεταμένη απορρύθμιση και ένα προεδρικό διάταγμα που εμποδίζει τις πολιτείες να ρυθμίζουν την AI.

Οι πρακτικές των τεχνο-ολιγαρχών και η πολιτική τους επιρροή ανησυχεί πολλούς αναλυτές ενώ ιστορικοί αλλά και σχολιαστές τους ταυτίζουν με τους ληστρικούς βαρόνους του παρελθόντος.

Η μάχη για το αν μια χούφτα δισεκατομμυριούχων από τη Σίλικον Βάλεϊ θα πρέπει να ελέγχει το μέλλον παραμένει ένα από τα κεντρικά διακυβεύματα του σήμερα.

Η πρόσφατη ανάρτηση του Σάντερς, μετά από τη μονοπωλιακή επέλαση στα μίντια των ΗΠΑ της δυναστείας των Έλισον, θα μπορούσε να είναι μυθοπλασία, απόσπασμα από σελίδα στο 1984 του Όργουελ.

Σε μια ελεγχόμενη από ληστρικούς ολιγάρχες αγορά, ο πλούτος είναι μια υπόθεση της ελίτ που θα κάνει ό,τι μπορεί για να καθιερωθεί η ανισότητα εσαεί.

Εικονογράφηση από τον Beeple, τον ψηφιακό καλλιτέχνη που σοκάρει με τις NFT δυστοπίες και τα ρομποτικά σκυλιά-μεγιστάνες του. 

Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για το Ορμούζ

Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για το Ορμούζ

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ανανέωσε το συμβόλαιο του Κάτρη ο Παναθηναϊκός - Μέχρι πότε υπέγραψε

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες

Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

Σύνταξη
«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βάιος Μπαλάφας
ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων - «Στημένη υπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών – Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος
Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών - Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Σύνταξη
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Σύνταξη
Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

