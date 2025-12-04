Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Ο ψηφιακός καλλιτέχνης Μάικ Γουίνκελμαν, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός ως Beeple, αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα στο Art Basel Miami Beach χάρη στη νέα του εγκατάσταση Regular Animals (2025).

Το έργο παρουσιάζεται στη νέα ενότητα Zero 10, αφιερωμένη στην ψηφιακή τέχνη, και περιλαμβάνει μια ομάδα ρομποτικών σκύλων με εξαιρετικά ρεαλιστικά κεφάλια που παραπέμπουν σε κορυφαίους τεχνολογικούς δισεκατομμυριούχους: τον επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ, τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και τον CEO της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Δίπλα τους εμφανίζονται και άλλα ανθρωπόμορφα avatars, εμπνευσμένα από τον Πάμπλο Πικάσο, τον Άντι Γουόρχολ, ακόμη και τον ίδιο τον Beeple.

Κάθε ρομποτικό «ζώο» κοστίζει 100.000 δολάρια, σε έκδοση δύο αντιτύπων και ενός δοκιμίου καλλιτέχνη, ενώ το κομμάτι με τον Μπέζος δεν διατίθεται προς πώληση. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα έργα είχαν ήδη βρει αγοραστές μέσα στη VIP ημέρα πριν από τα επίσημα εγκαίνια.

Ένα μαντρί γεμάτο NFTs

Τα ρομπότ κυκλοφορούν μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο «μαντρί», όπου και «αποβάλλουν» πιστοποιητικά γνησιότητας όσο κινούνται και αλληλεπιδρούν.

Επάνω στα πιστοποιητικά υπάρχει QR code που δίνει τη δυνατότητα στους συλλέκτες να αποκτήσουν τα αντίστοιχα NFTs.

Κάθε ρομποτικό σκυλί φωτογραφίζει διαρκώς το περιβάλλον του και οι εικόνες αυτές τυπώνονται στα χαρτιά· στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη τις αναπλάθει στο ύφος που αντιστοιχεί σε κάθε «χαρακτήρα». «Εκείνο, για παράδειγμα, επανερμηνεύει τις εικόνες σαν να ήταν Πικάσο. Κάποια ρομπότ παράγουν NFTs, άλλα μόνο εκτυπώσεις και πιστοποιητικά», εξηγεί ο Beeple στην Art Newspaper.

Τα δωρεάν χαρτιά που μοιράζει ο καλλιτέχνης στην έκθεση περιλαμβάνουν ένα απολύτως σατιρικό μήνυμα: ότι πρόκειται για «100% καθαρή, χωρίς ΓΤΟ, οργανική σκυλοκουράδα προερχόμενη από πρωκτό μεσαίου μεγέθους ενήλικου σκύλου». Οι ανθρωπόμορφες φιγούρες φορτίζονται ανά τακτά διαστήματα και επιστρέφουν στον χώρο με μικρές επιτελεστικές «τελετουργίες».

Μια αναλογία της πραγματικότητας

Ο Beeple τονίζει πως το έργο λειτουργεί και ως σχόλιο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την οπτική μας στον κόσμο.

«Αυτό που βλέπετε είναι AI που επαναερμηνεύει τις εικόνες και όσα αντιλαμβάνεται το ανθρωποειδές. Είναι μια αναλογία· ολοένα και περισσότερο θα βλέπουμε την πραγματικότητα μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.

»Ταυτόχρονα, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο καθορίζεται και από καλλιτέχνες ή τεχνολογικούς ηγέτες όπως ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ – μάλλον περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», λέει.

Το όνομα του Beeple εκτοξεύθηκε το 2021, όταν το NFT Everydays: The First 5000 Days πωλήθηκε έναντι 69,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη Christie’s, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Προτού τον αναδείξει η NFT αγορά, εργαζόταν ως γραφίστας και δημιουργός οπτικών για συναυλίες καλλιτεχνών όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Νίκι Μινάζ.

