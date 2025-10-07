Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Αφού αφιέρωσε τη ζωή της στην παρατήρηση των χιμπατζήδων και στην κατανόηση της επιθετικότητας των αρσενικών «άλφα», η Τζέιν Γκούντολ δεν δίστασε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, να επεκτείνει τις παρατηρήσεις της και στο ανθρώπινο είδος — κατονομάζοντας μάλιστα τον Έλον Μασκ ανάμεσα σε εκείνους που, όπως είπε, θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα».

«Ακόμα κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά, υπάρχει πάντα ελπίδα. Αν τη χάσετε, παραλύετε. Και κάθε μικρή πράξη, αν πολλαπλασιαστεί ένα δισεκατομμύριο φορές, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.»

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος, που έφυγε από τη ζωή στα 91 της πριν μια εβδομάδα, έκανε τη δήλωση αυτή στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της.

«Όλους αυτούς, στο ίδιο σκάφος — και καλή τους τύχη!»

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μου αρέσουν, και θα ήθελα να τους βάλω σ’ ένα από τα διαστημόπλοια του Μασκ και να τους στείλω όλους μαζί στον πλανήτη που είναι σίγουρος πως θα ανακαλύψει», είπε με χαρακτηριστική ειρωνεία.

Όταν ο δημοσιογράφος Μπραντ Φάλτσουκ τη ρώτησε αν ο ίδιος ο Μασκ θα ήταν μέσα σε αυτό το διαστημόπλοιο, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Απολύτως. Θα ήταν ο οικοδεσπότης. Και μαζί του θα έβαζα τον Τραμπ και μερικούς από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του. Θα έστελνα επίσης τον Πούτιν, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Όλους αυτούς, στο ίδιο σκάφος — και καλή τους τύχη!»

Οι δύο τύποι «άλφα»

Η Γκούντολ, γνωστή για την οξύνοιά της αλλά και την ηθική της στάση απέναντι στην εξουσία, είχε μιλήσει ξανά για τον Ντόναλντ Τραμπ το 2022, χαρακτηρίζοντάς τον «αρσενικό χιμπατζή σε αγώνα κυριαρχίας». «Σηκώνεται όρθιος, κορδώνεται, κάνει τον εαυτό του να φαίνεται πιο δυνατός και πιο επιθετικός απ’ ό,τι είναι, απλώς για να εκφοβίσει τους άλλους», είχε πει τότε.

Στο νέο ντοκιμαντέρ, η ίδια επιχειρεί να εξηγήσει επιστημονικά αυτό το φαινόμενο: «Υπάρχουν δύο τύποι ‘άλφα’. Ο ένας βασίζεται στην ωμή δύναμη και στη βία – όμως δεν διαρκεί πολύ. Ο άλλος στηρίζεται στη συνεργασία και τη νοημοσύνη — όπως ένας νέος χιμπατζής που προκαλεί έναν ανώτερο μόνο αν έχει δίπλα του τον αδελφό ή τον φίλο του. Αυτοί οι ‘άλφα’ ζουν πολύ περισσότερο».

Η Γκούντολ επισημαίνει ότι η επιθετικότητα, είτε στους χιμπατζήδες είτε στους ανθρώπους, είναι «μεταδοτική»: «Όταν ένας χιμπατζής δει έναν ξένο, νιώθει απειλή, ταράζεται, και η ένταση αυτή μεταδίδεται στην ομάδα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλοι γίνονται επιθετικοί. Το ίδιο συμβαίνει και στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις μαζικές αντιδράσεις, στις πολιτικές συγκρούσεις».

Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχανε την πίστη της στους ανθρώπους: «Πιστεύω πως η πλειονότητα των ανθρώπων είναι καλοί. Η ελπίδα μου είναι οι νέες γενιές – να μεγαλώσουν συμπονετικοί πολίτες, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Roots and Shoots. Όμως ο χρόνος τελειώνει».

«Όταν ένας χιμπατζής δει έναν ξένο, νιώθει απειλή, ταράζεται, και η ένταση αυτή μεταδίδεται στην ομάδα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλοι γίνονται επιθετικοί. Το ίδιο συμβαίνει και στις ανθρώπινες κοινωνίες, στις μαζικές αντιδράσεις, στις πολιτικές συγκρούσεις»

«Θα πολεμήσουμε στις παραλίες, στους δρόμους, στις πόλεις»

Γεννημένη στο Λονδίνο, λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γκούντολ παρομοίασε την εποχή μας με τα χρόνια της βρετανικής αντίστασης απέναντι στη ναζιστική Γερμανία, επικαλούμενη το πείσμα του Τσόρτσιλ.

«Φυσικά και υπάρχουν στιγμές απόγνωσης, αλλά τότε θυμάμαι τα λόγια του Τσόρτσιλ: ‘Θα πολεμήσουμε στις παραλίες, στους δρόμους, στις πόλεις’ — και ύστερα, πιο χαμηλόφωνα, ‘και με σπασμένα μπουκάλια, γιατί αυτό είναι το μόνο που μας απέμεινε’».

Στο φινάλε του ντοκιμαντέρ, η Γκούντολ απευθύνει ένα τελευταίο μήνυμα προς όσους παλεύουν για δικαιοσύνη και για τη σωτηρία του πλανήτη: «Ακόμα κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά, υπάρχει πάντα ελπίδα. Αν τη χάσετε, παραλύετε. Και κάθε μικρή πράξη, αν πολλαπλασιαστεί ένα δισεκατομμύριο φορές, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

*Με στοιχεία από: Τhe Guardian