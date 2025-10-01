newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 21:36

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Η επιστήμονας και παγκόσμια ακτιβίστρια Τζέιν Γκούντολ, η οποία μετέτρεψε την παιδική της αγάπη για τα πρωτεύοντα θηλαστικά σε διά βίου αναζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε το ινστιτούτο που ίδρυσε.

Η Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι ανακαλύψεις της Δρος Γκούντολ ως ηθολόγου έφεραν επανάσταση στην επιστήμη και ήταν μια ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού μας κόσμου», ανέφερε το ίδρυμα.

Διά βίου εκστρατεία

Η ειδική στα πρωτεύοντα θηλαστικά, μετέτρεψε την αγάπη της για την άγρια ​​ζωή σε μια διά βίου εκστρατεία που την οδήγησε από ένα παραθαλάσσιο αγγλικό χωριό στην Αφρική και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τους χιμπατζήδες, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι στην προστασία του οικοτόπου τους και της υγείας του πλανήτη συνολικά.

Φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, από το Ίδρυμά της

Η Γκούντολ ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας τη δεκαετία του 1960 όσο και για το έργο της που μελετούσε τη συμπεριφορά των πρωτευόντων. Δημιούργησε ένα μονοπάτι για μια σειρά από άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, συμπεριλαμβανομένης της αείμνηστης Ντάιαν Φόσεϊ.

Συνεργαζόμενη με τη National Geographic Society προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και κατόρθωσε να φέρει τους αγαπημένους της χιμπατζήδες στη ζωή τους μέσω ταινιών, τηλεόρασης και περιοδικών.

Ξεχωριστές προσωπικότητες

Η Τζέιν Γκούντολ ανέστρεψε τα επιστημονικά πρότυπα της εποχής, δίνοντας στους χιμπατζήδες ονόματα αντί για αριθμούς. Παρατήρησε τις ξεχωριστές προσωπικότητές τους και ενσωμάτωσε τις οικογενειακές τους σχέσεις και τα συναισθήματά τους στο έργο της. Διαπίστωσε επίσης ότι, όπως και οι άνθρωποι, χρησιμοποιούν εργαλεία.

«Διαπιστώσαμε ότι τελικά δεν υπάρχει μια σαφής γραμμή που να χωρίζει τους ανθρώπους από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο», είπε σε μια ομιλία στο TED το 2002.

Καθώς η καριέρα της εξελισσόταν, μετατόπισε την εστίασή της από τα πρωτεύοντα στην υπεράσπιση του κλίματος, αφού έγινε μάρτυρας εκτεταμένης καταστροφής των οικοτόπων, προτρέποντας τον κόσμο να λάβει γρήγορα και επείγοντα μέτρα για την κλιματική αλλαγή.

«Ξεχνάμε ότι ήμασταν μέρος του φυσικού κόσμου», δήλωσε η Τζέιν Γκούντολ στο CNN το 2020. «Υπάρχει ακόμα ένα χρονικό περιθώριο».

Το 2003 ανακηρύχθηκε με τον τιμητικό τίτλο Dame της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και, το 2025, έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας των ΗΠΑ.

Στην Κένυα

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1934 και στη συνέχεια μεγαλώνοντας στο Μπόρνμουθ στη νότια ακτή της Αγγλίας, η Γκούντολ ονειρευόταν από καιρό να ζει ανάμεσα σε άγρια ​​ζώα. Είπε ότι το πάθος της για τα ζώα, που τροφοδοτήθηκε από το δώρο ενός γορίλα λούτρινου παιχνιδιού από τον πατέρα της, μεγάλωσε καθώς βυθιζόταν σε βιβλία όπως ο «Ταρζάν» και ο «Δρ Ντούλιτλ».

Άφησε τα όνειρά της στην άκρη αφού έφυγε από το σχολείο, μη μπορώντας να αντέξει οικονομικά το πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως γραμματέας και στη συνέχεια σε μια κινηματογραφική εταιρεία μέχρι που η πρόσκληση ενός φίλου να επισκεφθεί την Κένυα έφερε τη ζούγκλα – και τους κατοίκους της – σε κοντινή απόσταση.

Αφού έσωσε χρήματα για το ταξίδι, με βάρκα, η Γκούντολ έφτασε στο έθνος της Ανατολικής Αφρικής το 1957. Εκεί, μια συνάντηση με τον διάσημο ανθρωπολόγο και παλαιοντολόγο Δρα Λούις Λίκι και τη σύζυγό του, αρχαιολόγο Μαίρη Λίκι, την έβαλε σε τροχιά να εργαστεί με πρωτεύοντα θηλαστικά.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μέλλον μας είναι η αδιαφορία», έλεγε καθώς καλούσε τους νέους να ενδιαφερθούν για τον πλανήτη

Υπό την καθοδήγηση του Λίκι, η Τζέιν Γκούντολ ίδρυσε το Καταφύγιο Χιμπατζήδων του Ρεύματος Γκόμπε, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Κέντρο Έρευνας Ρεύματος Γκόμπε, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα στη σημερινή Τανζανία. Εκεί ανακάλυψε ότι οι χιμπατζήδες έτρωγαν κρέας, πολέμησαν σκληρούς πολέμους και, ίσως το πιο σημαντικό, κατασκεύαζαν εργαλεία για να τρώνε τερμίτες. «Τώρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το εργαλείο, να επαναπροσδιορίσουμε τον άνθρωπο ή να αποδεχτούμε τους χιμπατζήδες ως ανθρώπους», είπε η Λίκι για την ανακάλυψη.

Και οικολόγος

Σταμάτησε την έρευνά της για να αποκτήσει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ωστόσο παρέμεινε στη ζούγκλα για χρόνια. Ο πρώτος σύζυγός της και συχνός συνεργάτης της ήταν ο εικονολήπτης άγριας ζωής, Χιούγκο φαν Λάβικ.

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη άφιξή της στην Αφρική, η Τζέιν Γκούντολ είπε ότι συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει ή να προστατεύσει τους χιμπατζήδες χωρίς να αντιμετωπίσει την τρομερή εξαφάνιση του οικοτόπου τους. Είπε ότι συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να κοιτάξει πέρα ​​από το Γκόμπε, να εγκαταλείψει τη ζούγκλα και να αναλάβει έναν μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο ως οικολόγος.

Το 1977, ίδρυσε το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο Γκόμπε, καθώς και των προσπαθειών διατήρησης και ανάπτυξης σε όλη την Αφρική. Το έργο του ιδρύματος έχει έκτοτε επεκταθεί παγκοσμίως. Περιλαμβάνει προσπάθειες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προώθηση της υγείας και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων.

Ταξίδευε κατά μέσο όρο 300 ημέρες το χρόνο για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους σε χώρες σε όλο τον κόσμο και να μιλήσει με ομάδες της κοινότητας και των σχολείων. Συνέχισε τις παγκόσμιες περιοδείες της μέχρι τα 90 της.

Πάντα υπάρχει ελπίδα

Ως παραγωγική συγγραφέας, δημοσίευσε περισσότερα από 30 βιβλία με τις παρατηρήσεις της. Μεταξύ αυτών, το μπεστ σέλερ του 1999 «Reason For Hope: A Spiritual Journey» (Αιτία για Ελπίδα: Ένα Πνευματικό Ταξίδι), καθώς και δώδεκα που απευθύνονται σε παιδιά.

Η Τζέιν Γκούντολ είπε ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για την ανθεκτικότητα του πλανήτη ή την ανθρώπινη ικανότητα να ξεπεράσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. «Ναι, υπάρχει ελπίδα… Είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια σας και στα χέρια μου και στα χέρια των παιδιών μας. Εξαρτάται πραγματικά από εμάς», είπε το 2002. Και προέτρεψε τους ανθρώπους να «αφήσουν το ελαφρύτερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα».

Απέκτησε έναν γιο, γνωστό ως «Γκραμπ», με τον βαν Λάικ, τον οποίο χώρισε το 1974. Ο βαν Λάικ πέθανε το 2002. Το 1975, παντρεύτηκε τον Ντέρεκ Μπράισον, που πέθανε το 1980.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
Champions League 01.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 01.10.25

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
Champions League 01.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 01.10.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 01.10.25

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 01.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη και εύστοχη. Ετσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Τα δυο γκολ με εύστοχα πέναλτι του Γκόρντον

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Champions League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο