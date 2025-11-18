magazin
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
«Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα»: Ο Έλον Μασκ απαντάει στην Μπίλι Άιλις και το beef συνεχίζεται
Go Fun 18 Νοεμβρίου 2025 | 23:41

«Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα»: Ο Έλον Μασκ απαντάει στην Μπίλι Άιλις και το beef συνεχίζεται

Η σφοδρή κριτική της Μπίλι Άιλις για τον «ακραίο πλούτο» του Έλον Μασκ είναι η τελευταία μάζη σε έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο γενιές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος που βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου, απάντησε στην Μπίλι Άιλις μετά την επίθεση της για τον «ακραίο πλούτο» του μεγιστάνα της τεχνολογίας.

Για πολλούς η διαμάχη τους είναι και μια μάχη στον συνεχιζόμενο πόλεμο ανάμεσα στους Gen Z και τους εκπροσώπους της εξουσίας που «σκοτώνουν το μέλλον τους».

Όλα ξεκίνησα όταν η Μπίλι Άιλις  εξαπέλυσε μία επίθεση γεμάτη βρισιές κατά του Μασκ, αποκαλώντας τον Μασκ «απολύτως αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*».

Η δήλωση της τραγουδίστριας ήρθε ως αντίδραση σε μία σειρά αναρτήσεων που είχε κάνει η ακτιβιστική ομάδα My Voice, My Choice στο Instagram.

Οι αναρτήσεις αυτές ανέλυαν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος της αμύθητης περιουσίας του για να βοηθήσει τον κόσμο ως πιθανά ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν ήταν η δαπάνη 40 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας έως το 2030, ή η διάθεση περίπου 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την απομάκρυνση 10.433 ζώων από τον κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στους χαρακτηρισμούς απαντώντας στην πλατφόρμα του, στο X (πρώην Twitter), με μία ανάρτηση που σχολιάζει την ευφυία της Άιλις.

«Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα» (ελεύθερη απόδοση της έκφρασης She’s not the sharpest tool in the shed), υπονοώντας ότι η τραγουδίστρια δεν διαθέτει την απαραίτητη οξύνοια για να κατανοήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η κίνηση αυτή του Μασκ, με την οποία επιχείρησε να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μιας βραβευμένης καλλιτέχνιδας με τεράστια επιρροή στη νεολαία, δημοσιεύτηκε λίγες μόνο ώρες πριν η πλατφόρμα X αντιμετωπίσει εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα λόγω «ασυνήθιστης αύξησης της κίνησης» σε πάροχο υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ένα γεγονός που, ειρωνικά, έδειξε πως ακόμα και οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν είναι άτρωτοι.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μασκ και το διοικητικό συμβούλιο της Tesla συμφώνησαν για το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία, το οποίο θα κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, αν επιτύχει μια σειρά στόχων τα επόμενα 10 χρόνια.

Η δίκαιη ατζέντα της Άιλις

Η 23χρονη Άιλις χρησιμοποίησε το βήμα της στα βραβεία 2025 Innovator Awards της Wall Street Journal για να θίξει το πρόβλημα του ακραίου πλουτισμού και της συγκέντρωσης εξουσίας σε ολιγάρχες επιχειρηματίες.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός, και οι άνθρωποι χρειάζονται συμπάθεια και βοήθεια περισσότερο από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας. Αν έχετε χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσετε για καλούς σκοπούς και ίσως να τα δώσετε σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη» είπε η Άιλις.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα και αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι;»Στην εκδήλωση μάλιστα παρευρισκόταν ο συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

World
Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Σύνταξη
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους
«Βρυκόλακες» 18.11.25

Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον μιλάει για τα περίφημα «κολιέ με φιαλίδια αίματος» που φορούσε αυτός και η Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους
Φήμη 18.11.25

Ο Πεν Μπάντγκλεϊ θεωρεί ότι έχουμε να «διδαχθούμε» διάφορα μαθήματα από τους διάσημους

«Νομίζω ότι πρέπει να ακούμε περισσότερο τους ανθρώπους που είναι διάσημοι, γιατί έτσι αποκτούμε περισσότερη εμπειρία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο ηθοποιός Πεν Μπάντγκλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19.11.25

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το άξιζαν και μπράβο τους
On Field 19.11.25

Το άξιζαν και μπράβο τους

Η Σκωτία έκανε το «μπαμ» και δικαιώθηκε για την μεγάλη της προσπάθεια, με την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Σκωτία – Δανία 4-2: Επική νίκη των γηπεδούχων σε ματς που έσπασαν καρδιές και …έφυγαν για το Μουντιάλ

Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στη Γλασκόβη με τους Σκοτσέζους να προκρίνονται στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
