«Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα»: Ο Έλον Μασκ απαντάει στην Μπίλι Άιλις και το beef συνεχίζεται
Η σφοδρή κριτική της Μπίλι Άιλις για τον «ακραίο πλούτο» του Έλον Μασκ είναι η τελευταία μάζη σε έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο γενιές
- Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος που βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου, απάντησε στην Μπίλι Άιλις μετά την επίθεση της για τον «ακραίο πλούτο» του μεγιστάνα της τεχνολογίας.
Για πολλούς η διαμάχη τους είναι και μια μάχη στον συνεχιζόμενο πόλεμο ανάμεσα στους Gen Z και τους εκπροσώπους της εξουσίας που «σκοτώνουν το μέλλον τους».
Όλα ξεκίνησα όταν η Μπίλι Άιλις εξαπέλυσε μία επίθεση γεμάτη βρισιές κατά του Μασκ, αποκαλώντας τον Μασκ «απολύτως αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*».
Η δήλωση της τραγουδίστριας ήρθε ως αντίδραση σε μία σειρά αναρτήσεων που είχε κάνει η ακτιβιστική ομάδα My Voice, My Choice στο Instagram.
Οι αναρτήσεις αυτές ανέλυαν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος της αμύθητης περιουσίας του για να βοηθήσει τον κόσμο ως πιθανά ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.
View this post on Instagram
Χαρακτηριστικά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν ήταν η δαπάνη 40 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας έως το 2030, ή η διάθεση περίπου 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την απομάκρυνση 10.433 ζώων από τον κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στους χαρακτηρισμούς απαντώντας στην πλατφόρμα του, στο X (πρώην Twitter), με μία ανάρτηση που σχολιάζει την ευφυία της Άιλις.
«Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα» (ελεύθερη απόδοση της έκφρασης She’s not the sharpest tool in the shed), υπονοώντας ότι η τραγουδίστρια δεν διαθέτει την απαραίτητη οξύνοια για να κατανοήσει την παγκόσμια οικονομία.
Η κίνηση αυτή του Μασκ, με την οποία επιχείρησε να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μιας βραβευμένης καλλιτέχνιδας με τεράστια επιρροή στη νεολαία, δημοσιεύτηκε λίγες μόνο ώρες πριν η πλατφόρμα X αντιμετωπίσει εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα λόγω «ασυνήθιστης αύξησης της κίνησης» σε πάροχο υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ένα γεγονός που, ειρωνικά, έδειξε πως ακόμα και οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν είναι άτρωτοι.
Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μασκ και το διοικητικό συμβούλιο της Tesla συμφώνησαν για το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία, το οποίο θα κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, αν επιτύχει μια σειρά στόχων τα επόμενα 10 χρόνια.
Η δίκαιη ατζέντα της Άιλις
View this post on Instagram
Η 23χρονη Άιλις χρησιμοποίησε το βήμα της στα βραβεία 2025 Innovator Awards της Wall Street Journal για να θίξει το πρόβλημα του ακραίου πλουτισμού και της συγκέντρωσης εξουσίας σε ολιγάρχες επιχειρηματίες.
«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός, και οι άνθρωποι χρειάζονται συμπάθεια και βοήθεια περισσότερο από ποτέ, ειδικά στη χώρα μας. Αν έχετε χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσετε για καλούς σκοπούς και ίσως να τα δώσετε σε κάποιους που τα έχουν ανάγκη» είπε η Άιλις.
«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα και αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι;»Στην εκδήλωση μάλιστα παρευρισκόταν ο συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά
- Πυρκαγιά έχει κάψει 20 σπίτια στην Ιαπωνία – Οι περισσότεροι κάτοικοι απομακρύνθηκαν [βίντεο]
- Γιοβάνοβιτς: «Αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ – Απογοητεύσαμε τον κόσμο»
- Google Fi: Λανσάρει βελτιωμένο ήχο σε Android και iPhone
- Τσιμίκας: «Το όνειρο μου είναι να πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική»
- Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις