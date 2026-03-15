sports betsson
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 5-2: Ασταμάτητοι οι «μπλαουγκράνα» στο δρόμο προς τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 19:28

Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 5-2: Ασταμάτητοι οι «μπλαουγκράνα» στο δρόμο προς τον τίτλο

Δεν σηκώνει το πόδι από το γκάζι η Μπαρτσελόνα στο δρόμο προς τον τίτλο, διέλυσε με 5-2 τη Σεβίλλη στο «Καμπ Νόου» και ξέφυγε ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Μια άκρως εντυπωσιακή και αποτελεσματική Μπαρτσελόνα, σκόρπισε στους… πέντε ανέμους τη Σεβίλλη (5-2) στο ματς της 28ης αγωνιστικής της La Liga και επέστρεψε στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας τις… άγριες διαθέσεις της για να μην αφήσει τον φετινό τίτλο να ξεφύγει μέσα από τα χέρια της. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο ισπανικό πρωτάθλημα, την ώρα που οι Ανδαλουσιάνοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα μετά από ένα διάστημα 5 αγωνιστικών που μετρούσαν 4 ισοπαλίες και 1 νίκη. Ωστόσο, παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία (σ.σ. 14η θέση με 31β) και σίγουρα ο κίνδυνος δεν έχει απομακρυνθεί, αφού η ζώνη του υποβιβασμού απέχει μόλις 5 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα για τους «μπλαουγκράνα» ήταν ο Ραφίνια που πέτυχε χατ-τρικ -τα δύο πρώτα γκολ με πέναλτι μάλιστα. Αυτό ήταν το τρίτο χατ-τρικ του Βραζιλιάνου με τη φανέλα της «Μπάρτσα» σε 173 συμμετοχές και το πρώτο που πετυχαίνει παίκτης της καταλανικής ομάδας απέναντι στη Σεβίλλη, μετά τον Λιονέλ Μέσι τον Φεβρουάριο του 2019.

Παράλληλα, έγινε και ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα κατά τον 21ο αιώνα που πετυχαίνει δύο πέναλτι μέσα σε 21 λεπτά σε αγώνα πρωταθλήματος και έκτος με συνολικά δύο εύστοχα πέναλτι στο ίδιο ματς για την La Liga μετά τους Λουίς Σουάρες, Νεϊμάρ, Λιονέλ Μέσι, Σάμουελ Ετό και Πάτρικ Κλάιφερτ.

Την ίδια ώρα, με τα πέντε γκολ της, η Μπαρτσελόνα έφτασε τα 75 φέτος στο πρωτάθλημα σε 28 αγώνες και μονάχα η Μπάγερν Μονάχου που έχει 93 σε 26, έχει σκοράρει περισσότερα σε αντίστοιχο αριθμό αγώνων ανάμεσα στις ομάδες των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Καθάρισε νωρίς η Μπαρτσελόνα

Ως προς την εικόνα του αγώνα, τραγική εικόνα παρουσίασε η Σεβίλλη του ακόμη τιμωρημένου Ματίας Αλμέιδα, ήταν πολύ κακή με τη μπάλα στα πόδια και ασύνδετη, με τεράστια κενά και πολλά κομβικά λάθη στην άμυνα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε δεχθεί πολλά περισσότερα γκολ από μια Μπαρτσελόνα που… θυμήθηκε προφανώς το εις βάρος της 4-1 του Α’ γύρου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ως το τέλος, θέλοντας να πάρει εκδίκηση.

Μόλις στο 8′ ο Κανσέλο κέρδισε πέναλτι από τον Σο και στο 9′ ο Ραφίνια το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0. Στο 18′ ο Κάρμονα έκανε χέρι και ο διαιτητής το έδωσε μετά από on field review, με τον Ραφίνια να κάνει το 2-0 από τη λευκή βούλα στο 21′. Το 3-0 ήρθε στο 38′ από τον Ντάνι Όλμο με πλασέ στην κίνηση έπειτα από γύρισμα του Μπερνάλ, ενώ η Σεβίλλη μείωσε με τον Όσο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη, ο Ραφίνια ολοκλήρωσε το χατ-τρικ στο 52′ με σουτ από ύψος της περιοχής και στο 60′ ο Κανσέλο έκανε μια απίθανη ατομική ενέργεια πριν νικήσει για 5η φορά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Στις καθυστερήσεις ξανά, ο Σο μείωσε στο τελικό 5-2 με κεφαλιά.

Το τελικό 5-2 φαντάζει πολύ φτωχό βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα, με τον Βλαχοδήμο να δέχεται πέντε γκολ αλλά ταυτόχρονα να είναι και από τους καλύτερους της Σεβίλλης, σώζοντας αρκετές κλασικές ευκαιρίες των «μπλαουγκράνα», ενώ και ο Λεφαντόφσκι σπατάλησε επίσης αρκετές.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0
Οβιέδο-Βαλένθια 1-0
Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1
Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2
Μπέτις-Θέλτα (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)
Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)
Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)
Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)
Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Headlines:
Business
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Ισραήλ και ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα κατά του Ιράν – Drone χτυπά ιταλική βάση στο Κουβέιτ

Ισραήλ και ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα κατά του Ιράν – Drone χτυπά ιταλική βάση στο Κουβέιτ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
betson_textlink
Stream sports
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)
Μπάσκετ 15.03.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17 πόντους στο 13' (25-42), όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 37 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και ηγέτη τον ασταμάτητο Ναν (28π. συνολικά) κυριάρχησε επικρατώντας με 25 πόντους.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Μπάσκετ 15.03.26

Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»

Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σύνταξη
«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»
Άλλα Αθλήματα 15.03.26

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΓΣΕΒΕΕ 15.03.26

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο