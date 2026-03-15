Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη 5-2: Ασταμάτητοι οι «μπλαουγκράνα» στο δρόμο προς τον τίτλο

Μια άκρως εντυπωσιακή και αποτελεσματική Μπαρτσελόνα, σκόρπισε στους… πέντε ανέμους τη Σεβίλλη (5-2) στο ματς της 28ης αγωνιστικής της La Liga και επέστρεψε στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας τις… άγριες διαθέσεις της για να μην αφήσει τον φετινό τίτλο να ξεφύγει μέσα από τα χέρια της. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη για την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο ισπανικό πρωτάθλημα, την ώρα που οι Ανδαλουσιάνοι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα μετά από ένα διάστημα 5 αγωνιστικών που μετρούσαν 4 ισοπαλίες και 1 νίκη. Ωστόσο, παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία (σ.σ. 14η θέση με 31β) και σίγουρα ο κίνδυνος δεν έχει απομακρυνθεί, αφού η ζώνη του υποβιβασμού απέχει μόλις 5 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα για τους «μπλαουγκράνα» ήταν ο Ραφίνια που πέτυχε χατ-τρικ -τα δύο πρώτα γκολ με πέναλτι μάλιστα. Αυτό ήταν το τρίτο χατ-τρικ του Βραζιλιάνου με τη φανέλα της «Μπάρτσα» σε 173 συμμετοχές και το πρώτο που πετυχαίνει παίκτης της καταλανικής ομάδας απέναντι στη Σεβίλλη, μετά τον Λιονέλ Μέσι τον Φεβρουάριο του 2019.

3 – Raphinha Dias has scored his third hat-trick for Barcelona across all competitions (173 matches), becoming the first Barça player to achieve this in a match against Sevilla since Lionel Messi in February 2019. MVP. pic.twitter.com/YMd1iW40nd — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2026

Παράλληλα, έγινε και ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσελόνα κατά τον 21ο αιώνα που πετυχαίνει δύο πέναλτι μέσα σε 21 λεπτά σε αγώνα πρωταθλήματος και έκτος με συνολικά δύο εύστοχα πέναλτι στο ίδιο ματς για την La Liga μετά τους Λουίς Σουάρες, Νεϊμάρ, Λιονέλ Μέσι, Σάμουελ Ετό και Πάτρικ Κλάιφερτ.

21 – Raphinha Dias has become the first player to score two penalties in the first 21 minutes of a LaLiga game in the 21st century. Calmness. pic.twitter.com/t22SFogh41 — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2026

2 – Raphinha is the sixth Barcelona player to score two penalties in a single LaLiga game in the 21st century, following Patrick Kluivert in 2002, Samuel Eto’o in 2005, Lionel Messi on three occasions (twice in 2012 and 2014), Neymar in 2015 and Luis Suárez in 2016. Executioner. pic.twitter.com/gugar1Xbxz — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2026

Την ίδια ώρα, με τα πέντε γκολ της, η Μπαρτσελόνα έφτασε τα 75 φέτος στο πρωτάθλημα σε 28 αγώνες και μονάχα η Μπάγερν Μονάχου που έχει 93 σε 26, έχει σκοράρει περισσότερα σε αντίστοιχο αριθμό αγώνων ανάμεσα στις ομάδες των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

75 – FC Barcelona have scored 75 goals in 28 games in LaLiga 2025/26; only Bayern Munich (93 in 26) have netted more in Europe’s top five leagues this season. Impressive. pic.twitter.com/SmPsRbQzul — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2026

Καθάρισε νωρίς η Μπαρτσελόνα

Ως προς την εικόνα του αγώνα, τραγική εικόνα παρουσίασε η Σεβίλλη του ακόμη τιμωρημένου Ματίας Αλμέιδα, ήταν πολύ κακή με τη μπάλα στα πόδια και ασύνδετη, με τεράστια κενά και πολλά κομβικά λάθη στην άμυνα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε δεχθεί πολλά περισσότερα γκολ από μια Μπαρτσελόνα που… θυμήθηκε προφανώς το εις βάρος της 4-1 του Α’ γύρου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ως το τέλος, θέλοντας να πάρει εκδίκηση.

Μόλις στο 8′ ο Κανσέλο κέρδισε πέναλτι από τον Σο και στο 9′ ο Ραφίνια το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0. Στο 18′ ο Κάρμονα έκανε χέρι και ο διαιτητής το έδωσε μετά από on field review, με τον Ραφίνια να κάνει το 2-0 από τη λευκή βούλα στο 21′. Το 3-0 ήρθε στο 38′ από τον Ντάνι Όλμο με πλασέ στην κίνηση έπειτα από γύρισμα του Μπερνάλ, ενώ η Σεβίλλη μείωσε με τον Όσο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη, ο Ραφίνια ολοκλήρωσε το χατ-τρικ στο 52′ με σουτ από ύψος της περιοχής και στο 60′ ο Κανσέλο έκανε μια απίθανη ατομική ενέργεια πριν νικήσει για 5η φορά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Στις καθυστερήσεις ξανά, ο Σο μείωσε στο τελικό 5-2 με κεφαλιά.

Το τελικό 5-2 φαντάζει πολύ φτωχό βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα, με τον Βλαχοδήμο να δέχεται πέντε γκολ αλλά ταυτόχρονα να είναι και από τους καλύτερους της Σεβίλλης, σώζοντας αρκετές κλασικές ευκαιρίες των «μπλαουγκράνα», ενώ και ο Λεφαντόφσκι σπατάλησε επίσης αρκετές.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-1

Μπέτις-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)