Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι

Δεν έκανε και την… καλύτερη εμφάνιση της ιστορίας της η Ατλέτικο Μαδρίτης στο τοπικό ντέρμπι της πρωτεύουσας κόντρα στη Χετάφε, ωστόσο έστω και αυτό το 1-0 που της χάρισε το απίθανο γκολ του Ναουέλ Μολίνα από το 8ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να σφραγίσει την παρουσία της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε στο επόμενο Champions League.

Με αυτό το «τρίποντο», οι «ροχιμπλάνκος» ανέβηκαν στην 3η θέση με 57 βαθμούς έναντι 56 της Βιγιαρεάλ, ωστόσο το σημαντικό κέρδος είναι το +14 πια από την 5η Μπέτις, με την τετράδα να… κλειδώνει.

🚨🇪🇸 | GOAL: WHAT AN INSANE GOAL FROM NAHUEL MOLINA! WHAT?! ITS CRAZY! WOW! WHAT A ROCKET! SENSATIONAL! Atlético Madrid 1-0 Getafe. pic.twitter.com/nyygqhMZqI — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 14, 2026

Η Ατλέτικο ήταν πάντως συνολικά καλύτερη και είχε περισσότερες ευκαιρίες για ένα τουλάχιστον ακόμη γκολ, όπως το δοκάρι του Σέρλοθ στο 29′ ή το σουτ του Μολίνα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, άουτ από πολύ καλή θέση. Η Χετάφε αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 55′ λόγω αποβολής του Αμπκάρ για χτύπημα εκτός φάσης στον Σέρλοθ. Οι 3-4 ακόμη ευκαιρίες της Ατλέτικο στο β’ μέρος χάθηκαν κι έτσι έμεινε αυτό το «φτωχό» αλλά… τίμιο 1-0 για την ομάδα του Σιμεόνε.

ΑΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Χιμένεθ, Λενγκλέ, Μολίνα, Πουμπίγ (65’ Σιμεόνε), Κόκε, Μπαένα (73’ Γιορέντε), Βάργκας (73’ Γκριεζμάν), Γκονθάλεθ, Σέρλοθ (65’ Λούκμαν), Αλμάδα (65’ Άλβαρες)

ΧΕΤΑΦΕ: Σόρια, Φεμένια (46’ Μπιρμάντσεβιτς), Αμπκάρ, Ντζενέ, Ιγκλέσιας, Ρομέρο, Ντουάρτε (83’ Ρίκο), Μίγια (90+1′ Χάβι Μουνιόθ), Αραμπάρι (74’ Λίσο), Βάσκεθ (74′ Μαρτίν), Σατριάνο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

Οβιέδο-Βαλένθια (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε (22:00)

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ (15:00)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη (17:15)

Μπέτις-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)