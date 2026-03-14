Τζιρόνα – Μπιλμπάο 3-0: Μεγάλη νίκη για τους Καταλανούς με κορυφαίο τον Ουναΐ

Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» η Τζιρόνα επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο! Η ομάδα της Βαρκελώνης διέλυσε με 3-0 την Μπιλμπάο στο «Μοντιλίβι» για την 28η αγωνιστική της La Liga και την πλησίασε στον πόντο, ξεφεύγοντας ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη. Εκ των πρωταγωνιστών και σκόρερ της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ο Ουναΐ.

Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο ματς η Τζιρόνα άνοιξε το σκορ όταν ο Ουναΐ βρήκε τον Τσιγκάνκοφ, εκείνος έδωσε στον Ρινκόν που έκανε το 1-0 απέναντι στην ομάδα που τον έχει παραχωρήσει δανεικό. Στο 47′ ο Γκαζανίγκα έσωσε σε κεφαλιά του Λαπόρτ από κόρνερ, με τον Ουναΐ να έχει δύο ευκαιρίες στη συνέχεια και να κάνει τελικά το 2-0 στο 70′ από κοντά. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Ετσεβερί στις καθυστερήσεις.

Τζιρόνα: Γκαζανίγκα, Ρινκόν, Φρανσές, Αρνάου Μαρτίνεθ, Μπλιντ, Βίτσελ, Ουναΐ (83′ Αμπέλ Ρουΐθ), Φραν Μπελτράν (70′ Μαρτίν), Τσιγκάνκοφ, Βανάτ (70′ Ετσεβερί), Ζόελ Ρόκα (83′ Μορένο)

Μπιλμπάο: Ουνάι Σιμόν, Γκοροσάμπελ (46′ Αρέσο), Βιβιάν, Λαπόρτ, Γιούρι Μπερτσίτσε, Χαουρεγκιθάρ (68′ Βέσγκα), Γκαλαρέτα, Ναβάρο (46′ Γκουρουθέτα), Μπερενγκέρ, Σανθέτ, Ινιάκι Γουίλιαμς (79′ Ιζέτα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε (17:15)

Οβιέδο-Βαλένθια (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε (22:00)

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ (15:00)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη (17:15)

Μπέτις-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)