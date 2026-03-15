Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε… τόσο όσο, δηλαδή όσο χρειάστηκε για να καθαρίσει εύκολα τη… μπουγάδα με την Έλτσε και να περιμένει πια στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα την Κυριακή απέναντι στη Σεβίλλη στο «Καμπ Νόου».

Η «Βασίλισσα» καθάρισε εύκολα 4-1 το ματς που ολοκλήρωσε το σαββατιάτικο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, με γκολ των Ρούντιγκερ, Βαλβέρδε, Χάουσεν και Γκιουλέρ, ενώ η 17η της βαθμολογίας που είναι στο -1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, μείωσε στο 85′ με αυτογκόλ του Μιγκέλ Άνχελ.

Πρώτη φάση γκολ και «τέλος» πριν το ημίχρονο

Η Ρεάλ κατάφερε να σκοράρει ουσιαστικά στην πρώτη της φάση στο ματς, προς το φινάλε του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 39′. Ο Ρούντιγκερ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, όταν γκολκίπερ της Έλτσε απέκρουσε εκτέλεση φάουλ του Βαλβέρδε, όμως η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Γερμανός με τρομερό σουτ τον νίκησε από το ύψος του πέναλτι.

Τελικά, οι «μερένχες» καθάρισαν το ματς πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, στο 45′. Σκόρερ αυτή τη φορά ο… σεληνιασμένος Βαλβέρδε, ο οποίος συνέχισε να πυροβολεί μετά το χατ-τρικ με το οποίο καθάρισε τη Σίτι μεσοβδόμαδα. Σε μια έξοχη αντεπίθεση, ο Ουρουγουανός απέφυγε τον αντίπαλο του με ωραία προσποίηση και με υπέροχο πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε το 2-0.

Τον δείκτη του σκορ ανέβασε στο 66′ ο Χάουσεν με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 85′ η Έλτσε μείωσε μετά από συνεχόμενα λάθη στην άμυνα της Ρεάλ, με αυτογκόλ του Μιγκέλ Άνχελ. Το καλύτερο στο ματς όμως δεν είχε έρθει ακόμη! Το κερασάκι μπήκε στο 89′ από τον Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα στο μισό γήπεδο της Ρεάλ, σήκωσε το κεφάλι, είδε τον αντίπαλο γκολκίπερ εκτός εστίας και με σουτ από τα 70 μέτρα τον «κρέμασε» για το 4-1, ένα γκολ που βάζει υποψηφιότητα για το καλύτερο της χρονιάς!

LA LIGA! 🇪🇸 ARDA GÜLER WITH A 70M ROCKET! 🚀🇹🇷 Real Madrid 4-1 Elche pic.twitter.com/RUS5KDw6Uz — kk (@kk1826661661145) March 14, 2026

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ (15:00)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη (17:15)

Μπέτις-Θέλτα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)