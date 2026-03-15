# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 15.03.2026]
Ημερήσια 15 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Επειδή είναι γνωστό ότι έχεις έντονα συναισθήματα, θα σου πω ότι αν τα αφήσεις να υπερισχύσουν, θα γίνεις υπερβολικός. Το μόνο σίγουρο. Θέλεις να θολώσει η κρίση σου; Πρόσεξε τα παρασκηνιακά γεγονότα που βγαίνουν στο προσκήνιο. Στα ερωτικά, πέσε με τα μούτρα στο φλερτ. Μπορείς να περάσεις όμορφα και να ρίξεις και όποιον θέλεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να αλλάξουν ξαφνικά κάποια δεδομένα. Δεν πρέπει να σε πιάσει πανικός εσένα όμως, έτσι; Μην προσπαθήσεις να τα διαχειριστείς όλα ταυτόχρονα, γιατί είναι πολλά και θα χαωθείς. Αυτό, μην περιμένεις κάτι άλλο! Θέλεις να κλείσεις εκκρεμότητες, αλλά δεν πάει έτσι. Ήρεμα το λέω! Μην θες να έχεις τον έλεγχο!

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα ανούσια, έτσι ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις άνετα πάνω στις σημαντικές λεπτομέρειες. Έτσι θα μπορέσεις, αν όχι να ολοκληρώσεις, τότε έστω να προχωρήσεις σημαντικά τα θέματα που σε απασχολούν. Σταμάτα να διεκδικείς έντονα τα όσα θέλεις. Γενικότερα, βασικά, δεν σταματάς να είσαι τόσο επιθετικός;

DON’TS: Μην αγχωθείς, επειδή τα πράγματα είναι έντονα. Μην αποφασίσεις σήμερα να μας δείξεις πόσο τελειομανής είσαι, γιατί οι δουλειές που έχεις να κάνεις εκτός από πολλές είναι κι απαιτητικές. Τον νου σου! Στα επαγγελματικά, μην λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να κρατήσεις. Αφού ξέρεις ότι δεν, γιατί το λες;

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις, γιατί μπορούν να σου τραβήξουν την προσοχή. Παράλληλα, πρόσεχε το τι λες πάνω στα νεύρα σου. Πρόσεχε και τα έξοδα που κάνεις. Αν, ας πούμε, καίγεσαι να κάνεις κάποιο ταξίδι τώρα, εγώ θα σου πω να το φρενάρεις, γιατί υπάρχει κι ένας ανάδρομος, έτσι; Αλλά σου κάνω και οικονομία! Είδες;

DON’TS: Μη γίνεσαι επίμονος. Ας πούμε μην επιμένεις ούτε να μοιράζεσαι τις απόψεις σου, αλλά ούτε και να τις επιβάλλεις κιόλας στους άλλους. Α! Σαν πολύ αέρα δεν πήρες; Μην έρθεις σε αντιπαράθεση λόγω του ότι δεν μπορείς να δεις εναλλακτικές ή δεν θέλεις καν να ακούσεις διαφορετικές απόψεις. Λες και είσαι εντελώς μόνος σου κάνεις!

Καρκίνος

DO’S: Στα οικονομικά, απόφυγε να κάνεις σήμερα αλλαγές, γιατί υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Έστω άκουσε αυτούς που το καταδεικνύουν. Ακόμα κι αν είσαι σίγουρος για τις κινήσεις σου, κάνε ένα τσεκ. Δεν βλάπτει! Ίσως υπάρχουν πιο ωφέλιμες εναλλακτικές. Πρόσεξε το πώς «χώνεσαι» στις συζητήσεις, γιατί μπορεί κάποιος να μιλούσε και να διέκοψες…

DON’TS: Μην υπεραναλύεις τα πάντα λόγω του ότι η διάθεσή σου είναι βαριά σήμερα. Γιατί δεν την φτιάχνεις ας πούμε; Πάντως το να ψάχνεις να βρεις την πηγή του κακού, δεν θα σε βοηθήσει. Το μόνο σίγουρο! Μην αφήνεις την σκέψη σου να κολλάει εκεί, μέχρι και καλά να βρεις τι παίζει, γιατί τότε σώθηκες! Είχαμε παραγωγικότητα και κοινωνικότητα!

Λέων

DO’S: Αν προβληματίζεσαι από λόγια που ακούς και από συμπεριφορές που βλέπεις, τότε γίνε λίγο επιφυλακτικός. Δεν βλάπτει. Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς τις αντιρρήσεις σου, στα οικονομικά. Το ότι κλείνεις υποχρεώσεις που έχεις ή θέλεις να ζητήσεις πίσω δανεικά που έδωσες, δεν αποτελεί αποδεκτό λόγο για να είσαι έντονος.

DON’TS: Μην αφήσεις την αίσθηση (ή τον φόβο)για το παρασκήνιο να σε κάνουν καχύποπτο. Μην πάρεις μέρος σε αντιπαραθέσεις ή έντονες συζητήσεις, γιατί θα παιχτούν πολλά παιχνίδια ελέγχου και δεν θέλουμε να είσαι μέλος σε τέτοια πράγματα! Απόφυγε και τα κουτσομπολιά. Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με το ποιους εμπιστεύεσαι.

Παρθένος

DO’S: Φτιάξε το πρόγραμμά σου με προσοχή. Πρόσεχε το πώς μιλάς, γιατί ενώ εσύ θέλεις να είσαι διεκπεραιωτικός, φαίνεται ότι την λες στους πάντες! Δες το λίγο αυτό λοιπόν! Σκέψου και το τι θα απαντήσεις γενικώς, καθώς φαίνεσαι έντονος χωρίς να είσαι. Μα τι έχεις πάθει; Πάντως δεν σε προσβάλλουν όλοι! Στα οικονομικά υπάρχει φως στο τούνελ.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μην κάνεις υποδείξεις σχετικά με τον σωστό (για εσένα) τρόπο που πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μην υπεραναλύεις σενάρια που είναι έτσι κι αλλιώς παρατραβηγμένα, γιατί ίσως βγάλεις εντελώς αβάσιμα συμπεράσματα. Δεν πρέπει να αγνοείς όλα αυτά που σου λένε οι φίλοι και η οικογένειά σου.

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, έχεις πολύ καλή διάθεση κι αυτό σε κάνει να ανοίγεις το στόμα σου και να μιλάς πολύ. Περιόρισε το λοιπόν, καθώς μπορεί να φορτωείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν στο άψε- σβήσε! Ή μπορεί να εκτεθείς. Τίποτα απ’ τα δύο δεν είναι θεμιτό. Στα ερωτικά, αξιοποίησε το καλό κλίμα, για να επικοινωνήσεις πιο σωστά.

DON’TS: Μην κολλάς γενικώς. Μην είσαι ούτε αδιάλλακτος, αλλά ούτε και έντονος, επειδή έχεις πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα στο μυαλό σου. Μην φοβάσαι πως αν κάνεις κάποια αλλαγή, έστω και μικρή, θα χάσεις το μονοπάτι για τους στόχους σου. Ούτε καν! Άρα σε αυτό το σημείο θα τονίσω πως δεν πρέπει να γίνεσαι ούτε υπερβολικός, έτσι;

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα πρέπει να κάνεις κάτι, ώστε και να καταφέρεις να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου, αλλά και να προετοιμαστείς κατάλληλα για οτιδήποτε έπεται. Αφιέρωσε λίγο παραπάνω χρόνο στο σπίτι σου, καθώς υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν. Μάλιστα ίσως να χαλαρώσεις και να την ευχαριστηθείς αυτή τη διαδικασία. Γιατί όχι;

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε ανούσια σκηνικά να ξυπνάνε ξανά τις ανασφάλειες, τις φοβίες και τις δεύτερες σκέψεις σου. Μη διστάσεις να ξεφορτωθείς οτιδήποτε σε κρατά πίσω συναισθηματικά. Μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Μην ακούς με μοναδικό σκοπό το να απαντήσεις. Φρόντισε να ακούς ουσιαστικά. Να είσαι εκεί. Πώς να το πω διαφορετικά;

Τοξότης

DO’S: Αν και δημιουργείς κάποια παρατραβηγμένα σενάρια μέσα στο μυαλό σου, οφείλω να ομολογήσω πως κάπως τα ταιριάζεις με όσα έχουν συμβεί και τη βγάζεις την άκρη. Επειδή το κλίμα στο σπίτι δεν είναι το καλύτερο, προτείνω να βρεις κάτι δημιουργικό και να ασχοληθείς με αυτό. Πάντως όπου βλέπεις καυγάδες, προσπάθησε να συγκρατείσαι.

DON’TS: Μη γίνεις επίμονος και μην στερήσεις στους απέναντι το δικαίωμα να απαντήσουν και να πουν κάτι. Rude! Ας πούμε το ότι είσαι εσύ υπερβολικά σίγουρος σχετικά με το πως θα εξελιχθούν κάποια πράγματα, δεν σου δίνει το δικαίωμα να τους αγνοείς ή να προσπαθείς να τους κλείσεις και το στόμα από πάνω. Ήμαρτον! Θα καθίσεις φρόνιμα πια;

Αιγόκερως

DO’S: Όσο πιο παρατηρητικός είσαι, τόσο πιο πολύ θα θες να προετοιμαστείς για τα διάφορα που εντοπίζεις γύρω σου. Στα οικονομικά, απαιτούνται προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις. Αν, ας πούμε, ψήνεσαι να ψαρέψεις πληροφορίες για διαπραγματεύσεις ή να ξοδέψεις για να εντυπωσιάσεις, ξέχνα το. Θα προχωρήσουν τα πλάνα σου, υπομονή!

DON’TS: Μη γίνεις επιθετικός λόγω του άγχους σου ή επειδή νομίζεις ότι πολλά μπορούν να ειπωθούν ίσως και πίσω από την πλάτη σου. Ίσως και όχι, θα πω εγώ. Μη γίνεις υπερβολικός. Μην προσπαθείς να χειραγωγήσεις τις διάφορες συζητήσεις που παίρνεις μέρος, προκειμένου να πάνε όπως θες εσύ και να μπορέσεις να πεις όσα κρατάς μέσα σου.

Υδροχόος

DO’S: Θες να εξελιχθούν κάποιες καταστάσεις, αλλά πρέπει να είσαι ψύχραιμος. Καλό είναι να είσαι επιφυλακτικός μεν, όχι δύσπιστος δε. Σταμάτα να θεωρείς πως αν επιτεθείς πρώτος, θα σε προστατέψεις ή δεν θα εκτεθείς. Κάθε άλλο… Το να χάσεις άτομα, ας πούμε, μου φαίνεται πιο πιθανό. Απορώ πως δεν έχεις πάρει ακόμα το μάθημά σου.

DON’TS: Η ένταση επανέρχεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να νιώσεις άγχος και πίεση, έτσι; Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μη δείξεις κατάμουτρα ότι δεν σου γεμίζουν το μάτι ή δεν θέλεις να δεχτείς τις προτάσεις που σου κάνουν κάποιοι. Μην είσαι ωμός στις απαντήσεις σου, νομίζοντας πως έτσι θα προλάβεις διάφορα σκηνικά και καταστάσεις.

Ιχθύες

DO’S: Κράτησε αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να βρεις το πώς θα διαχειριστείς τα πάντα (συμπεριλαμβανομένης και της έντασης). Ξεχώρισε λίγο την πάρτη σου από αυτή των απέναντι, καθώς άλλο είσαι εσύ κι άλλο εκείνοι, έτσι; Όπως επίσης άλλους στόχους έχεις εσύ, άλλους η άλλη πλευρά. Ίσα και όμοια γίναμε όλοι εδώ πέρα, μη χ@σω;

DON’TS: Μην απογοητευτείς από την αχάριστη συμπεριφορά που βλέπεις να έχουν ορισμένοι στους οποίους έχεις μοιράσει απλόχερα τη βοήθειά σου. Αυτοί χάνουν στην τελική! Μπορείς να πεισμώσεις, αν το θέλεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην καταπλακώσεις τους πάντες με τα έντονα συναισθήματά σου. Μην είσαι τόσο νευρικός. Έλεος!

Headlines:
World
Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

