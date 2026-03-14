ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ευρωπαϊκής διανόησης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίζει τον Γιούργκεν Χάμπερμας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του μετά το θάνατο του σπουδαίου φιλοσόφου.

«Στον πυρήνα της σκέψης του βρισκόταν η έννοια της δημόσιας σφαίρας: ο χώρος όπου οι πολίτες, ως ελεύθερα και ισότιμα υποκείμενα, συζητούν, διαφωνούν και διαμορφώνουν κριτικά την κοινή γνώμη. Όταν αυτή υποχωρεί –υπό την πίεση των αγορών, της τεχνοκρατίας ή της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης– η λειτουργία της δημοκρατίας ελέγχεται από κλειστά κέντρα εξουσίας» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο Χάμπερμας υποστήριζε ότι η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

«Ο Χάμπερμας υπήρξε και ένας ένθερμος ευρωπαϊστής, πιστεύοντας ότι μόνο μια δημοκρατικά οργανωμένη Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιστροφή του εθνικισμού» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι στο δοκίμιό του ‘Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης’ ανέδειξε αυτό που θεωρούσε θεμελιώδες κατασκευαστικό λάθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης χωρίς αντίστοιχη πολιτική ένωση.

«Στο ίδιο πνεύμα πραγματοποίησε δημόσιες παρεμβάσεις κατά την ελληνική κρίση χρέους, ασκώντας έντονη κριτική στις πολιτικές λιτότητας και υπερασπιζόμενος την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τη χώρα μας» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τις ιδέες του Χάμπερμας ως «φωτεινό φάρο» σε μια εποχή όπου η δημοκρατία δοκιμάζεται από τεράστιες ανισότητες, fake news, «τεχνικούς της εξουσίας» και πόλωση.

«Γιατί, όπως επέμενε, η δημοκρατία είναι πάνω απ’ όλα μια κουλτούρα δημόσιου λόγου — η δυνατότητα των πολιτών να συζητούν ελεύθερα και να συγκροτούν συλλογικά τη βούλησή τους» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερασπίστηκε σταθερά την αξία της δημοκρατίας

«Ο Γιούργκεν Χάμπερμας που έφυγε από τη ζωή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους του 20ου και 21ου αιώνα και η σκέψη του επηρέασε καθοριστικά τον δημοκρατικό και προοδευτικό στοχασμό των τελευταίων δεκαετιών» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, «με το έργο του για τη δημόσια σφαίρα, τη διαβουλευτική δημοκρατία και τη σημασία του ορθολογικού δημόσιου διαλόγου, υπερασπίστηκε σταθερά την αξία της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της κοινωνικής χειραφέτησης απέναντι στον αυταρχισμό, τον εθνικισμό και την κοινωνική ανισότητα».

«Σε όλη τη δημόσια διαδρομή του υπήρξε μια ισχυρή φωνή υπέρ της δημοκρατικής Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους και της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Η σκέψη του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προοδευτικού ορίζοντα για την Ευρώπη και τα κοινωνικά κινήματα» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.