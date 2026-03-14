Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο στοχαστής που επαναπροσδιόρισε τις έννοιες της δημοκρατίας και του επικοινωνιακού ορθολογισμού, άφησε την τελευταία του πνοή στο Στάρνμπεργκ, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η είδηση του θανάτου του Χάμπερμας, του τελευταίου επιζώντα της δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης, σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου για την ευρωπαϊκή σκέψη.

Σε ηλικία 96 ετών, ο άνθρωπος που πίστεψε όσο λίγοι στη δύναμη του διαλόγου και της «δημόσιας σφαίρας», αποχαιρετά τη διεθνή σκηνή, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να αποτελεί πυξίδα για τις σύγχρονες δημοκρατίες.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της σύγχρονης εποχής, απεβίωσε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 96 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Suhrkamp, ο οποίος μετέφερε τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλεια του φιλοσόφου στην κατοικία του στο Στάρνμπεργκ της Βαυαρίας.

Ο Χάμπερμας, ακαδημαϊκός διεθνούς βεληνεκούς, ήταν ένας ενεργός δημόσιος διανοούμενος που παρενέβαινε με θάρρος σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, από την ευρωπαϊκή ενοποίηση έως τις ηθικές προκλήσεις της βιοτεχνολογίας.

Γεννημένος το 1929 στο Ντίσελντορφ, ο Χάμπερμας ανδρώθηκε πνευματικά ως βοηθός του Τέοντορ Αντόρνο στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φρανκφούρτης. Ωστόσο, κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την απαισιοδοξία των δασκάλων του, προτείνοντας μια νέα αισιοδοξία βασισμένη στη γλώσσα και την επικοινωνία.

Το εμβληματικό του έργο «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης» (1981) αποτέλεσε σημείο τομής, καθώς υποστήριξε ότι ο ορθολογισμός δεν πρέπει να είναι εργαλειακός και καταπιεστικός, αλλά απελευθερωτικός, μέσα από τη δυνατότητα των ανθρώπων να φτάνουν σε συναίνεση μέσω του επιχειρήματος.

Κεντρική θέση στο έργο του κατείχε η έννοια της «δημόσιας σφαίρας», την οποία έβλεπε ως τον χώρο όπου οι πολίτες ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις, ελέγχοντας την εξουσία.

Στη Γερμανία, η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής ταυτότητας της χώρας, εισάγοντας τον όρο «συνταγματικός πατριωτισμός».

Για τον Χάμπερμας, η ταυτότητα ενός κράτους δεν πρέπει να βασίζεται στο αίμα ή την εθνικότητα, αλλά στην κοινή δέσμευση των πολιτών στις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας γεννήθηκε το 1929 στο Ντίσελντορφ και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που σημαδεύτηκε από τις αντιφάσεις της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι σπουδές του στα πανεπιστήμια του Γκέτιγκεν, της Ζυρίχης και της Βόννης έθεσαν τις βάσεις για μια διεισδυτική σκέψη που θα αμφισβητούσε τα κατεστημένα της εποχής.

Η θητεία του στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φρανκφούρτης δίπλα στους Μαξ Χορκχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο υπήρξε καθοριστική, αν και ο ίδιος δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη με τους δασκάλους του όταν διέκρινε στη σκέψη τους έναν επικίνδυνο πολιτικό σκεπτικισμό και μια περιφρόνηση για τη σύγχρονη κουλτούρα.

Το έργο που τον καθιέρωσε διεθνώς, «Ο δομικός μετασχηματισμός της δημόσιας σφαίρας», ανέλυσε την ανάδυση ενός χώρου κριτικής συζήτησης στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.

Ο Χάμπερμας περιέγραψε πώς τα καφενεία, οι λέσχες ανάγνωσης και ο τύπος δημιούργησαν μια κουλτούρα διαλόγου που έλεγχε την κρατική εξουσία.

Παρά την παρακμή που διέκρινε αργότερα λόγω της μαζικής κατανάλωσης και της εμπορευματοποίησης των μέσων ενημέρωσης, παρέμεινε αισιόδοξος για τη δυνατότητα αναβίωσης αυτού του χώρου μέσω μιας «ιδεατής κατάστασης διαλόγου», όπου κάθε πολίτης συμμετέχει επί ίσοις όροις.

Επικοινωνιακή δράση και κοινωνική εξέλιξη

Στο magnum opus του, τη «Θεωρία της Επικοινωνιακής Δράσης», ο Χάμπερμας εισήγαγε τη διάκριση μεταξύ εργαλειακής και επικοινωνιακής ορθολογικότητας.

Ενώ η πρώτη αφορά τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα –συχνά κυριαρχώντας στα κοινωνικά συστήματα όπως η αγορά και το κράτος– η δεύτερη στοχεύει στην αμοιβαία κατανόηση.

Ο Χάμπερμας υποστήριξε ότι ο «ζωντανός κόσμος» (Lebenswelt) των ανθρώπων απειλείται από την αποικιοποίηση αυτών των ψυχρών συστημάτων, προτείνοντας την ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας ως μέσο για τον εξανθρωπισμό και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.

Ορκισμένος πολεμιστής με λέξεις

Ο Χάμπερμας δεν περιορίστηκε ποτέ στους τέσσερις τοίχους του ακαδημαϊκού γραφείου. Πρωταγωνίστησε στη «διαμάχη των ιστορικών» τη δεκαετία του 1980, καταδικάζοντας κάθε απόπειρα σχετικοποίησης των ναζιστικών εγκλημάτων.

Αργότερα, η προσέγγισή του με τον Ζακ Ντεριντά μετά την 11η Σεπτεμβρίου και ο ιστορικός διάλογός του με τον Καρδινάλιο Γιόζεφ Ράτσινγκερ (τον μετέπειτα Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄) ανέδειξαν την ικανότητά του να συνδιαλέγεται με διαφορετικές παραδόσεις.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, παρέμεινε ένας σθεναρός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οραματιζόμενος μια πολιτική κοινότητα βασισμένη στα ίσα δικαιώματα και τον ορθολογικό λόγο.

H τελευταία προφητεία

Μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Γιούργκεν Χάμπερμας, με μια διορατική παρέμβαση, προειδοποιούσε για τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης σε ένα τεχνοκρατικό-αυταρχικό σχήμα.

Ο κορυφαίος στοχαστής, που ταύτισε το όνομά του με το πνεύμα της εποχής μας, διέκρινε με ανησυχία την πολιτική να μετατρέπεται σε μια ψυχρή εταιρική διαχείριση ελεγχόμενη από τις νέες τεχνολογίες.

Στην τελευταία μεγάλη δημόσια παρέμβασή του, τον Μάρτιο του 2025, ο Γιούργκεν Χάμπερμας ανέπτυξε ένα ερμηνευτικό σχήμα που σήμερα, έναν χρόνο μετά, μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αναλύοντας τη διεθνή συγκυρία μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο φιλόσοφος προέβλεψε ότι οδηγούμαστε σε μοντέλα διακυβέρνησης με έντονα τεχνοκρατικό και αυταρχικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Χάμπερμας, η ίδια η ουσία της πολιτικής δράσης τείνει να αντικατασταθεί από μια μορφή εταιρικής διαχείρισης, όπου οι αποφάσεις δεν θα είναι προϊόν δημοκρατικού διαλόγου, αλλά αποτέλεσμα αλγοριθμικού ελέγχου και νέων τεχνολογιών.

Παρά το γεγονός ότι οι μέρες μας σημαδεύονται από την υποχώρηση της ορθολογικής διαμεσολάβησης, η κοινωνική λειτουργία της σκέψης του Χάμπερμας παραμένει ενεργή.

Το 2009, το περιοδικό Der Spiegel τον χαρακτήρισε ως «παγκόσμια δύναμη» (Weltmacht) και αυτός ο τίτλος τον συνόδευσε μέχρι το τέλος.

Η θεωρία του «επικοινωνιακώς πράττειν» δεν είναι απλώς ένας επιστημολογικός όρος, αλλά ένα κάλεσμα για δράση.

Γιατί ο Χάμπερμας θα λείψει

Ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, ο Χάμπερμας δεν σταμάτησε να εργάζεται και να τοποθετείται πολιτικά.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε έντονα με την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προτρέποντας πάντα σε ψυχραιμία και διάλογο.

Με τον θάνατό του, η Ευρώπη χάνει έναν από τους τελευταίους πνευματικούς της ηγέτες που μπορούσαν να συνθέσουν τη φιλοσοφία με την πολιτική πράξη, θυμίζοντάς μας διαρκώς ότι η λογική είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε για να αποφύγουμε τη βαρβαρότητα.

Το «τρένο» της φιλοσοφίας του Γιούργκεν Χάμπερμας, που ξεκίνησε το ταξίδι του το 1964, κουβαλώντας τις αγωνίες και τις ελπίδες μιας ολόκληρης ηπείρου, έφτασε στον τελευταίο του σταθμό.