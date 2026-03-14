Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

Δριμεία κριτική στην «κυβερνητική απραξία έναντι των μεγάλων συμφερόντων» άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «όλοι ξέρουν ότι η αρχή της αλυσίδας των καυσίμων είναι τα διυλιστήρια. Από εκεί μετακυλίονται οι αυξήσεις. Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια».

«Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή. Αν δεν ρυθμίσουν τις ενδοομιλικές, τριγωνικές συναλλαγές, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα», εξήγησε και τόνισε πως «ξέρουμε όλοι ότι εταιρείες σούπερ μάρκετ έχουν παρένθετες εταιρείες πριν, που μετακυλίουν πριν φτάσει σε αυτές ένα μέρος των κερδών. Αντίστοιχα, οι εταιρείες καυσίμων και όλες οι άλλες. Αν δεν ρυθμίσουν το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών, στο τέλος, θα φτάνουν και τι θα λένε; Ό,τι λένε και τώρα. Ότι δεν έχουμε περιθώριο κέρδους».

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε χαρακτηριστικά πως «όταν βλέπεις μια κρίση και μπορείς με αυτά που έχεις να την προλάβεις, δεν περιμένεις να γίνει πυρκαγιά. Εδώ η κυβέρνηση, τι μας έχει συνηθίσει να κάνει; Να πετάει ένα μπουκάλι νερό στην πρώτη φλόγα, να μη σβήνει, και μετά να περιμένει να γίνει πυρκαγιά και να λέει ‘έκανα ό,τι μπορούσα’».

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη φορολογία, τόνισε πως «είμαστε η μόνη χώρα που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Σήμερα, έχουμε 1,90 ευρώ τιμή λιανικής, η αξία του καυσίμου είναι 45 ευρώ μαζί με τα περιθώρια και φτάνουμε να πληρώνουμε 105 ευρώ. Φόροι και δασμοί 59 ευρώ, ΦΠΑ άλλα 20 ευρώ. Άρα, προφανώς και πρέπει, τουλάχιστον για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να υπάρξει παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και παρέμβαση στον ΦΠΑ», υπογράμμισε και, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, σημείωσε: «Εδώ πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Με ποιους είστε; Με την κοινωνία ή με τους λίγους; Αν ήσασταν με την κοινωνία, θα ανακοινώνατε έστω και ένα μέτρο στήριξης. Εγώ αν είχα 1.000 ευρώ και ήξερα ότι με τα 850 λύνω το πρόβλημα, θα τα έδινα. Δεν θα έλεγα ‘περιμένω να υπερχρεωθώ και μετά να λέω τι να κάνω’».

«Ή υπήρχε παρακράτος, όπως είπε ο Ντίλιαν, από το Μαξίμου, ή κατασκοπεία»

Αναφερόμενος στις δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση των υποκλοπών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στην ουσία τινάζει στον αέρα το απαλλακτικό βούλευμα που πράγματι ίσχυσε και είπε ότι δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Την ίδια στιγμή που παγίδευε τον υπουργό Εξωτερικών, ο καταδικασμένος έπαιρνε άδεια από το ίδιο υπουργείο για να πουλάει λογισμικό εκτός. Την ίδια στιγμή που παγίδευε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, είχαν φύλαξη οι ίδιοι άνθρωποι από την ΕΛ.ΑΣ. Τι λέει σήμερα; Αναβαθμίζω την έρευνα και ζητάω να υπάρξει έρευνα για κατασκοπεία».

«Έχουμε δύο τινά: ή υπήρχε ένα παρακράτος, όπως είπε ο κ. Ντίλιαν, από το Μαξίμου και το οργάνωσε, ή υπήρξε κατασκοπεία στη χώρα από κάποια ξένη δύναμη. Αλλά εκεί δεν είναι μαγικό και απορίας άξιο γιατί οι υπουργοί που παρακολουθήθηκαν δεν συνδράμουν τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι θέλανε να κατασκοπεύσουν τη χώρα; Είναι σαν να μας λέει η κυβέρνηση: ‘Δεν έγινε και κάτι που τέσσερις ιδιώτες κατασκόπευσαν υπουργούς και μάθανε κρατικά μυστικά’», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Open.

«Κανένας δεν χαίρεται με τις διαγραφές»

Σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και τη θεσμική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «υπήρξε μια διαγραφή, διότι με μία συστηματική επιλογή που είχε κάνει ο αντιπρόεδρος της Βουλής – καθόλα σεβαστό πρόσωπο – ακύρωνε το αφήγημα και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ» και προσέθεσε πως «δεν αρκεί ένα κορυφαίο στέλεχος απλά να σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις ως δεδομένα, οφείλουμε μαχόμενοι να αγωνιζόμαστε για την αλλαγή συσχετισμών. Τα κόμματα έχουν έναν ρόλο: να παλεύουν για την αλλαγή των δεδομένων, των συσχετισμών. Όλα τα στελέχη μαζί, έχουμε έναν κοινό στόχο. Να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, σημείωσε πως «κανένας δεν χαίρεται με τις διαγραφές. Δεν μειώνουμε την συνεισφορά ενός στελέχους, το οποίο έχει μια δεδομένη προσφορά στο παρελθόν. Αλλά ο καθένας μας κρίνεται και για την δράση του σε ενεστώτα χρόνο και στο κατά πόσο υποστηρίζει μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Στο ΠΑΣΟΚ έχει γίνει μία μεγάλη προσπάθεια διαλόγου το προηγούμενο διάστημα. Ένας εκτεταμένος προσυνεδριακός διάλογος σε όλη τη χώρα με ολομέλειες. Χώρος για διάλογο υπάρχει, αλλά με κανόνες. Δεν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχει και η ανοχή της βάσης για να ακυρώνονται οι στόχοι του κινήματος», τόνισε χαρακτηριστικά.