«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με «μεγάλα λόγια» για την κατεστραμμένη Θεσσαλία, τον πρωτογενή τομέα που έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και την «ισχυρή» οικονομία στα χαρτιά αλλά όχι στις τσέπες των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε από την Λάρισα, όπου βρίσκεται για το τρίτο προσυνέδριο της ΝΔ, τους πυλώνες με τους οποίους η «γαλάζια» παράταξη θα πάει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Όπως είπε, πρόκειται για το τρίπτυχο «ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στις τρεις πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη τετραετία της ΝΔ (σ.σ. την έχει και σίγουρη) είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ενώ ο ίδιος συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτών, όταν έφτασε στο χώρο του προσυνεδρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, πάντως, ότι η επιχείρηση για τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στην Θεσσαλία θα μπει ξανά μπροστά, ενώ προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις για τη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Επιπλέον, αφού ανέφερε το αυτονόητο – ότι κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος – δήλωσε για την κυβέρνηση πως «έχοντας μια μεγάλη εμπειρία, δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα στη μάχη από την πρώτη στιγμή. Κάναμε μια πρώτη παρέμβαση για την αισχροκέρδεια», είπε για τα μέτρα-ασπιρίνες που ανακοίνωσε για τα καύσιμα.

«Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση έχει δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα όσο κρατήσει η κρίση – εύχομαι να μη χρειαστεί – με εθνικούς πόρους αλλά όπου χρειάζεται και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες», επισήμανε, προσθέτοντας: «Εγώ θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κατεύθυνση που έχω δώσει στον υπουργό Οικονομικών και με το ‘καπέλο’ του προέδρου του Eurogroup είναι ότι στο αρνητικό σενάριο πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή αντίδραση».

Διαφήμισε εκ νέου την «επιτυχημένη» οικονομική πολιτική του, λέγοντας πως «δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλουμε αυτή την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά», και την συνέδεσε, μάλιστα, με το θέμα της γεωπολιτικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως «η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής και ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδος αντανακλάται σήμερα παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16 των αναβαθμισμένων που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο».

Για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα, από εκεί που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, «σήμερα μπορούμε να λέμε υπερήφανα ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών».

Το «άλμα» που οραματίζεται για την εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την «ξεχωριστή σημασία που έχει το γεγονός ότι επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και την δυνατή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλία, μία περιφέρεια, η οποία έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια», χωρίς φυσικά να αποδεχτεί ουδεμία ευθύνη για την κρατική αμέλεια που αποτελείωσε το έργο των φυσικών καταστροφών στην περιοχή.

Από την άλλη, όμως, δήλωσε, άλλωστε, για την Θεσσαλία, «έχει τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που έχει πραγματικά τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια όχι απλά να κάνει άλματα, αλλά να απογειωθεί».

Αναφερόμενος στην Θεσσαλία του… μέλλοντος, λοιπόν, είπε ότι η «ανεργία είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Η Θεσσαλία, αυτή τη στιγμή, είναι μια γεωγραφική περιφέρεια, η οποία εκτός από τον πρωτογενή τομέα, έχει ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική παραγωγική μεταποιητική βάση, είναι μια περιφέρεια η οποία βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη παροχής υπηρεσιών, είναι μια περιφέρεια η οποία μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο logistics. Εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση, είναι και μια περιφέρεια, η οποία μέχρι και στον τομέα του τουρισμού μπορεί να ανοίξει τα φτερά της και να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει».

Ακόμα δρομολογούνται τα έργα…

«Αν η ελληνική οικονομία δεν πατούσε καλά στα πόδια της, θα ήταν αδύνατον να διαθέσουμε τα δισεκατομμύρια που διαθέτουμε σήμερα στη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε να ανατάξουμε υποδομές», είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας ξανά για έργα που ακόμα δρομολογούνται, την ώρα που εκατοντάδες Θεσσαλοί έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή για να βρουν τρόπο να ζήσουν ή επειδή οι περιουσίες τους καταστράφηκαν.

«Τα έργα Ντάνιελ, τα οποία δρομολογούνται, η σιδηροδρομική σύνδεση, τα εκατοντάδες οδικά έργα τα οποία γίνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και μπορούμε να τα υλοποιούμε, ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά και έχει τις δημοσιονομικές δυνατότητες να κάνει τέτοια έργα», επέμεινε ο πρωθυπουργός.