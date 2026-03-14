14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 17:31

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Γεωργία Κακή
Μια σχέση που ξεκίνησε φαινομενικά φυσιολογικά. Τον γνώρισε όταν πήγαινε ακόμη σχολείο. Εκείνος ήταν μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός της και στην αρχή όλα έμοιαζαν φυσιολογικά.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε σχέση και λίγο αργότερα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, πιστεύοντας ότι ξεκινούν μαζί μια νέα ζωή. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

Λίγο καιρό μετά τη συγκατοίκηση, η νεαρή κοπέλα άρχισε να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς – όπως καταγγέλλει – ο σύντροφός της άρχισε να εμφανίζει χειριστική και κακοποιητική συμπεριφορά.

Η σιωπή που κράτησε χρόνια

Σήμερα, σε ηλικία 27 ετών, η κακοποιημένη γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και μιλά αποκλειστικά για τα όσα, όπως λέει, υπέστη στα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Για την ίδια υπόθεση μιλά αποκλειστικά και ο αδελφός της, ο οποίος περιγράφει όσα – σύμφωνα με την οικογένεια – εκτυλίχθηκαν τα τελευταία χρόνια.

«Μετά από καμιά βδομάδα, άρχισαν τα βασανιστήρια. Δεν υπήρχαν τσακωμοί και σωματική βία, υπήρχε απλά σωματική βία για την ηδονή του. δηλαδή, εκεί που μπορεί να κοιμόμουν με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στο δρόμο και να ένιωθα μια μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ με έκλεινε στο δωμάτιο και με χτύπαγε. Μετά με δοκίμαζε μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξανά ξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες κοιμόταν κανονικά έβγαινε έξω μετά ξανά γύρναγε. Εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη και επειδή δεν είχα ιδέα ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, ήμουν 100% σοκαρισμένη και μπερδεμένη.» δηλώνει η 27χρονη μιλώντας στο in.

Προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά ο εφιάλτης συνεχίστηκε

Όπως περιγράφει, η νεαρή γυναίκα επιχείρησε πολλές φορές να απομακρυνθεί από τον κακοποιητή της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, εκείνος συνέχιζε να την καταδιώκει και να την καταδυναστεύει, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης. Η ζωή της, όπως λέει, μετατράπηκε σε έναν καθημερινό εφιάλτη.

«Βασάνιζε και ζώα!»

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η βίαιη συμπεριφορά του 28χρονου δεν περιοριζόταν μόνο στη σύντροφό του.

Όπως καταγγέλλεται, η βαναυσότητά του έφτανε μέχρι και στον άγριο βασανισμό αδέσποτων ζώων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, γεγονός που – σύμφωνα με την 27χρονη – ενίσχυε ακόμη περισσότερο το κλίμα τρόμου που βίωνε.

«Μετά ταυτόχρονα, ενώ ήμουν εκεί το καλοκαίρι, έφερνε και ζώα στο σπίτι τα οποία βασάνιζε και σκότωνε. Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο.»

Στο ερώτημα, πώς τα βασάνιζε τα ζώα η 27 τονίζει μιλώντας στο in: «Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στο λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από τη ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο».

Η καταγγελία για εμπρησμό

Ο εφιάλτης, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, δεν σταμάτησε ούτε μετά τη λήξη της σχέσης.

Όπως υποστηρίζουν η ίδια και ο αδελφός της, πριν από περίπου δύο μήνες ο 28χρονος φέρεται να περιέλουσε με βενζίνη και να έκαψε το αυτοκίνητο των γονιών τους.

«Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 1-2 χρόνια μετά κοντά στο 2018-19 που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν αλλά δεν είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη διαδικασία τη δικαστική, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022. Οι γονείς μου ξυπνήσανε με φωνές γειτόνων και συγγενών με το αυτοκίνητό τους να έχει πυρποληθεί. Από τα βίντεο που υπάρχουν φάνηκε μια φιγούρα η οποία έριξε βενζίνη στο καπό του αυτοκινήτου. Η αδερφή μου αναγνώρισε το δράστη και είναι ο αντίδικος, απλά επειδή έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου αυτό δεν αρκεί σαν αναγνώριση.

»Το συγκεκριμένο άτομο είναι καταδικασμένο και για επίθεση στον πατέρα μου το καλοκαίρι του 2016, είναι καταδικασμένο και δυο φορές για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών. Η αδερφή μου έχει καταγγείλει παρακολουθήσεις, παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Γενικά είχε το νου του στην αδελφή μου και στον νυν φίλο της. Η αδερφή μου από τότε δεν έχει βγει απ’ το σπίτι της. Μετακινείται από το σπίτι της στο σπίτι των γονιών μου, με ενημέρωση, το πού βρίσκεται ότι έρχεται και όλα αυτά. Οι γονείς μου είναι αρκετά μαζεμένοι, συνεχίζουν τη ζωή τους, δεν έχουν αυτοκίνητο πλέον… Παλεύουμε από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα, να μην επιβεβαιωθεί ένα σενάριο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις!» αποκαλύπτει στο in, ο αδερφός της κακοποιημένης κοπέλας.

Η μήνυση που… αρχειοθετήθηκε;

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με την 27χρονη, αφορά την εξέλιξη της καταγγελίας που είχε κατατεθεί σε βάρος του 28χρονου.

Όπως αναφέρει η ίδια, η μήνυση που είχε υποβληθεί τελικά αρχειοθετήθηκε, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να υπάρξει καμία ενημέρωση προς την ίδια.

Η 27χρονη δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή την άφησε εκτεθειμένη και απροστάτευτη, ενώ ο φόβος για την ασφάλειά της παραμένει μέχρι σήμερα.

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή στο Μετρό λόγω εργασιών - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντική βήμα για παραμονή του στη Super League 2 έκανε ο Νέστος μετά την εντός έδρας νίκη του με 2-1 επί της Καβάλας. Νίκη ελπίδας και για τον Καμπανιακό, ο οποίος βύθισε ακόμη πιο πολύ τον ΠΑΣ μετά τη νίκη του με 3-2 . Νίκη για τον ΠΑΟΚ Β’, αήττητος παρέμεινε ο Ηρακής.

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία

Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
Πολιτική 14.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

