«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

Μια σχέση που ξεκίνησε φαινομενικά φυσιολογικά. Τον γνώρισε όταν πήγαινε ακόμη σχολείο. Εκείνος ήταν μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός της και στην αρχή όλα έμοιαζαν φυσιολογικά.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε σχέση και λίγο αργότερα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, πιστεύοντας ότι ξεκινούν μαζί μια νέα ζωή. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

Λίγο καιρό μετά τη συγκατοίκηση, η νεαρή κοπέλα άρχισε να βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς – όπως καταγγέλλει – ο σύντροφός της άρχισε να εμφανίζει χειριστική και κακοποιητική συμπεριφορά.

Η σιωπή που κράτησε χρόνια

Σήμερα, σε ηλικία 27 ετών, η κακοποιημένη γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και μιλά αποκλειστικά για τα όσα, όπως λέει, υπέστη στα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Για την ίδια υπόθεση μιλά αποκλειστικά και ο αδελφός της, ο οποίος περιγράφει όσα – σύμφωνα με την οικογένεια – εκτυλίχθηκαν τα τελευταία χρόνια.

«Μετά από καμιά βδομάδα, άρχισαν τα βασανιστήρια. Δεν υπήρχαν τσακωμοί και σωματική βία, υπήρχε απλά σωματική βία για την ηδονή του. δηλαδή, εκεί που μπορεί να κοιμόμουν με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στο δρόμο και να ένιωθα μια μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ με έκλεινε στο δωμάτιο και με χτύπαγε. Μετά με δοκίμαζε μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξανά ξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες κοιμόταν κανονικά έβγαινε έξω μετά ξανά γύρναγε. Εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη και επειδή δεν είχα ιδέα ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, ήμουν 100% σοκαρισμένη και μπερδεμένη.» δηλώνει η 27χρονη μιλώντας στο in.

Προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά ο εφιάλτης συνεχίστηκε

Όπως περιγράφει, η νεαρή γυναίκα επιχείρησε πολλές φορές να απομακρυνθεί από τον κακοποιητή της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, εκείνος συνέχιζε να την καταδιώκει και να την καταδυναστεύει, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης. Η ζωή της, όπως λέει, μετατράπηκε σε έναν καθημερινό εφιάλτη.

«Βασάνιζε και ζώα!»

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η βίαιη συμπεριφορά του 28χρονου δεν περιοριζόταν μόνο στη σύντροφό του.

Όπως καταγγέλλεται, η βαναυσότητά του έφτανε μέχρι και στον άγριο βασανισμό αδέσποτων ζώων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, γεγονός που – σύμφωνα με την 27χρονη – ενίσχυε ακόμη περισσότερο το κλίμα τρόμου που βίωνε.

«Μετά ταυτόχρονα, ενώ ήμουν εκεί το καλοκαίρι, έφερνε και ζώα στο σπίτι τα οποία βασάνιζε και σκότωνε. Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο.»

Στο ερώτημα, πώς τα βασάνιζε τα ζώα η 27 τονίζει μιλώντας στο in: «Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στο λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από τη ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο».

Η καταγγελία για εμπρησμό

Ο εφιάλτης, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, δεν σταμάτησε ούτε μετά τη λήξη της σχέσης.

Όπως υποστηρίζουν η ίδια και ο αδελφός της, πριν από περίπου δύο μήνες ο 28χρονος φέρεται να περιέλουσε με βενζίνη και να έκαψε το αυτοκίνητο των γονιών τους.

«Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 1-2 χρόνια μετά κοντά στο 2018-19 που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν αλλά δεν είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη διαδικασία τη δικαστική, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022. Οι γονείς μου ξυπνήσανε με φωνές γειτόνων και συγγενών με το αυτοκίνητό τους να έχει πυρποληθεί. Από τα βίντεο που υπάρχουν φάνηκε μια φιγούρα η οποία έριξε βενζίνη στο καπό του αυτοκινήτου. Η αδερφή μου αναγνώρισε το δράστη και είναι ο αντίδικος, απλά επειδή έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου αυτό δεν αρκεί σαν αναγνώριση.

»Το συγκεκριμένο άτομο είναι καταδικασμένο και για επίθεση στον πατέρα μου το καλοκαίρι του 2016, είναι καταδικασμένο και δυο φορές για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών. Η αδερφή μου έχει καταγγείλει παρακολουθήσεις, παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Γενικά είχε το νου του στην αδελφή μου και στον νυν φίλο της. Η αδερφή μου από τότε δεν έχει βγει απ’ το σπίτι της. Μετακινείται από το σπίτι της στο σπίτι των γονιών μου, με ενημέρωση, το πού βρίσκεται ότι έρχεται και όλα αυτά. Οι γονείς μου είναι αρκετά μαζεμένοι, συνεχίζουν τη ζωή τους, δεν έχουν αυτοκίνητο πλέον… Παλεύουμε από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα, να μην επιβεβαιωθεί ένα σενάριο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις!» αποκαλύπτει στο in, ο αδερφός της κακοποιημένης κοπέλας.

Η μήνυση που… αρχειοθετήθηκε;

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης, σύμφωνα με την 27χρονη, αφορά την εξέλιξη της καταγγελίας που είχε κατατεθεί σε βάρος του 28χρονου.

Όπως αναφέρει η ίδια, η μήνυση που είχε υποβληθεί τελικά αρχειοθετήθηκε, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να υπάρξει καμία ενημέρωση προς την ίδια.

Η 27χρονη δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή την άφησε εκτεθειμένη και απροστάτευτη, ενώ ο φόβος για την ασφάλειά της παραμένει μέχρι σήμερα.