Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 18:23

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τι καλείται να εφαρμόσει η Ελλάδα στο εθνικό της δίκαιο

Η οδηγία περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων και εισάγει διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εγκλημάτων αυτών και της προστασίας των παιδιών-θυμάτων. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων και να διασφαλίζουν ότι στους παραβάτες διατίθενται αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία

Η ευρωπαϊκή οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ:

  • να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης,
  • να προστατεύσουν τα παιδιά–θύματα,
  • να διεξάγουν έρευνες και να διώκουν τους δράστες.

Για την προστασία των παιδιών–θυμάτων, η οδηγία θεσπίζει κανόνες:

  • για τη λήψη εκτενών μέτρων συνδρομής και στήριξης για τα παιδιά-θύματα, ειδικότερα για την αποτροπή πρόσθετων τραυμάτων ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε ποινικές έρευνες και διαδικασίες,
  • για πρόσβαση σε συνδρομή και στήριξη αμέσως μόλις υπάρχουν εύλογοι λόγοι υποψίας ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα,
  • για παροχή ειδικής προστασίας σε παιδιά που καταγγέλλουν περιπτώσεις κακοποίησης εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος,
  • για παροχή συνδρομής και στήριξης ανεξάρτητα από τη συνεργασία του παιδιού σε ποινικές διαδικασίες,
  • για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ταυτότητας και της εικόνας του θύματος.

Μέτρα πρόληψης

Για την πρόληψη των εγκλημάτων, η οδηγία προβλέπει ότι:

Όλοι οι καταδικασθέντες δράστες υποβάλλονται σε αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους και των πιθανών κινδύνων επανάληψης οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος παιδιού.

Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης (όπως η θεραπεία) σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα ή που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν αδίκημα·
μπορεί να γίνεται απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα.

Οι εργοδότες επαγγελματικών ή οργανωμένων δραστηριοτήτων εθελοντικού χαρακτήρα οι οποίες περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες αναφορικά με ποινικές καταδίκες και απαγορεύσεις, καθώς και καλύτερη ανταλλαγή των ποινικών μητρώων, ώστε οι καταδικαστικές αποφάσεις σε μια χώρα να συμπεριλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που εκδίδονται σε άλλες χώρες προς διευκόλυνση της διεξαγωγής ελέγχων ιστορικού.

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν την άμεση αφαίρεση ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία εντός της επικρατείας τους και λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αφαίρεσή τους εάν αυτές διατίθενται εκτός της επικρατείας τους. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν τη φραγή πρόσβασης σε ιστοσελίδες αντίστοιχου περιεχομένου σε χρήστες εντός της επικρατείας τους, με εγγυήσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης·
οι χώρες της ΕΕ διοργανώνουν δραστηριότητες πρόληψης, μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης υπαλλήλων.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
