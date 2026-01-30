Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τι καλείται να εφαρμόσει η Ελλάδα στο εθνικό της δίκαιο

Η οδηγία περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων και εισάγει διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εγκλημάτων αυτών και της προστασίας των παιδιών-θυμάτων. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων και να διασφαλίζουν ότι στους παραβάτες διατίθενται αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία

Η ευρωπαϊκή οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ:

να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης,

να προστατεύσουν τα παιδιά–θύματα,

να διεξάγουν έρευνες και να διώκουν τους δράστες.

Για την προστασία των παιδιών–θυμάτων, η οδηγία θεσπίζει κανόνες:

για τη λήψη εκτενών μέτρων συνδρομής και στήριξης για τα παιδιά-θύματα, ειδικότερα για την αποτροπή πρόσθετων τραυμάτων ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε ποινικές έρευνες και διαδικασίες,

για πρόσβαση σε συνδρομή και στήριξη αμέσως μόλις υπάρχουν εύλογοι λόγοι υποψίας ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα,

για παροχή ειδικής προστασίας σε παιδιά που καταγγέλλουν περιπτώσεις κακοποίησης εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος,

για παροχή συνδρομής και στήριξης ανεξάρτητα από τη συνεργασία του παιδιού σε ποινικές διαδικασίες,

για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ταυτότητας και της εικόνας του θύματος.

Μέτρα πρόληψης

Για την πρόληψη των εγκλημάτων, η οδηγία προβλέπει ότι:

Όλοι οι καταδικασθέντες δράστες υποβάλλονται σε αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους και των πιθανών κινδύνων επανάληψης οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος παιδιού.

Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης (όπως η θεραπεία) σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα ή που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν αδίκημα·

μπορεί να γίνεται απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου είδους αδικήματα.

Οι εργοδότες επαγγελματικών ή οργανωμένων δραστηριοτήτων εθελοντικού χαρακτήρα οι οποίες περιλαμβάνουν άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες αναφορικά με ποινικές καταδίκες και απαγορεύσεις, καθώς και καλύτερη ανταλλαγή των ποινικών μητρώων, ώστε οι καταδικαστικές αποφάσεις σε μια χώρα να συμπεριλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που εκδίδονται σε άλλες χώρες προς διευκόλυνση της διεξαγωγής ελέγχων ιστορικού.

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν την άμεση αφαίρεση ιστοσελίδων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία εντός της επικρατείας τους και λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αφαίρεσή τους εάν αυτές διατίθενται εκτός της επικρατείας τους. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν τη φραγή πρόσβασης σε ιστοσελίδες αντίστοιχου περιεχομένου σε χρήστες εντός της επικρατείας τους, με εγγυήσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης·

οι χώρες της ΕΕ διοργανώνουν δραστηριότητες πρόληψης, μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης υπαλλήλων.