Κακοποίηση ανηλίκων: Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή τα 8 παιδιά – Φιλοξενούνται σε συγγενή, στο Αυτόφωρο οι γονείς

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την υπόθεση της κακοποίηση ανηλίκων από την μητέρα και τον πατέρα τους στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οκτώ παιδιά – ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων – πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανηλίκων έχει ζητήσει την εξέταση και των οκτώ παιδιών από τον ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίησης το κάθε παιδί.

Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος του 15χρονου παιδιού ήταν η αφορμή να… ανοίξουν τα στόματα στην γειτονιά και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρουν πηγές του patris.gr, κάτοικος της περιοχής που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε φωνές και φασαρίες μέσα από το σπίτι όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα 8 παιδιά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Κάλεσε στην «γραμμή βοήθειας» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχει συστηματική κακοποίηση παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε έρευνα.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Οι αστυνομικοί έλαβαν τις απαραίτητες καταθέσεις που έκαναν λόγο ότι ο 44χρονος είχε επιτεθεί στο 15χρονο παιδί λεκτικά ενώ η μητέρα του το χτυπούσε.

Το αποτέλεσμα ήταν το ζευγάρι να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση ενώ στη συνέχεια τους παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Σε προάστιο του Ηρακλείου ζει η οικογένεια

Σε εργατικές κατοικίες σε προάστιο του Ηρακλείου ζει η πολυμελής οικογένεια. Μάλιστα, το ζευγάρι έχει συνολικά οκτώ παιδιά με την 32χρονη να είναι η μητέρα και των οκτώ ωστόσο ο 44χρονος είναι πατέρας των τριών παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.