Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Και πολύ άργησαν. Τα AI micro-dramas με πρωταγωνιστές ζώα (και τους ανθρώπους κομπάρσους) έχουν κατακλύσει τα ψηφιακά κανάλια της Κίνας κάνοντας ρεκόρ προβολών.

Τα μικρά σε διάρκεια βίντεο υιοθετούν το σύντομο φορμάτ των δημοφιλών κινεζικών σειρών μικρού μήκους, μετατρέποντας την καθημερινότητα των κατοικιδίων σε σκηνικό για ιστορίες προδοσίας, χωρισμών και απρόσμενης εκδίκησης και το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στη νέα τάση που μπορεί να αναπαραχθεί μαζικά με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που καθιστούν την παραγωγή ταχύτατη και εξαιρετικά φθηνή.

Πλέον οι δημιουργοί περιεχομένου στην Κίνα γεννούν ολόκληρες σειρές δράματος μέσα σε λίγα λεπτά και η παραδοσιακή δομή των σαπουνόπερων συναντά την τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας εθιστικά κλιπ που κρατούν τους χρήστες καθηλωμένους στις οθόνες των κινητών τους.

Γάτες, σκύλοι, παπαγάλοι και όλο το ζωϊκό βασίλειο παρελαύνει από τις μικρο-παραγωγές με φόρμουλα αληθινά εθιστική σημειώνει η South China Morning Post για την εξαιρετικά δημοφιλή τάση των 短剧 (micro-dramas) στην Κίνα.

Οι κανόνες είναι απλοί. Τα επεισόδια έχουν γρήγορο ρυθμό, συνήθως κάτω από ένα λεπτό, και είναι γυρισμένα για κάθετη προβολή σε κινητά τηλέφωνα ενώ η δράση βασίζεται σε συνεχή cliff-hangers που προκαλούν εθισμό στον θεατή.

«Πρόκειται για μια νέα μορφή ψυχαγωγίας όπου η ταχύτητα της πληροφορίας συναντά την οικειότητα που νιώθουμε για τα ζώα», αναφέρουν αναλυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι AI εκδοχές αυτών των δραμάτων επιτρέπουν στους δημιουργούς να υπερβάλλουν στις εκφράσεις των ζώων, προσδίδοντάς τους ανθρώπινα συναισθήματα που θα ήταν αδύνατον να καταγραφούν στην πραγματικότητα.

Πολλά από αυτά τα AI βίντεο δεν είναι παρά επανεκτελέσεις διάσημων κινεζικών ταινιών, κλασικών δραμάτων ή γνώριμων σεναρίων από σαπουνόπερες, με τα ζώα να παίρνουν τη θέση των ηθοποιών.

Το εντυπωσιακό με αυτή τη νέα μορφή περιεχομένου είναι η αναλογία κόστους και οφέλους

Νέα «χρυσή» βιομηχανία

Με δραματικό μοντάζ και έντονες εκφράσεις που παράγονται μέσω αλγορίθμων, μια απλή γάτα μπορεί να ενσαρκώσει τον ρόλο μιας απατημένης συζύγου ή ενός σκληρού τιμωρού.

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κάνει την παραγωγή τόσο γρήγορη που μπορείς να δημιουργήσεις μια ολόκληρη σειρά μέσα σε ελάχιστο χρόνο», εξηγούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι αυτή η ευκολία είναι που βοηθά το φορμάτ να εξαπλωθεί με γεωμετρική πρόοδο σε όλες τις πλατφόρμες.

Τα «δράματα κατοικιδίων»τοποθετούν χαριτωμένες γάτες και σκύλους σε καθαρά ανθρώπινες καταστάσεις, δημιουργώντας ιστορίες γεμάτες ανατροπές που συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και αποφέρουν σημαντικά κέρδη στους δημιουργούς τους.

Η συνταγή της επιτυχίας φαίνεται να κρύβεται στον συνδυασμό της τεχνολογικής καινοτομίας με τα αρχέγονα ανθρώπινα συναισθήματα, καθώς οι ψηφιακοί χαρακτήρες ενσαρκώνουν κλασικά αρχέτυπα της λαϊκής μυθοπλασίας.

Από την ταπεινή γάτα-οικοδόμο που γίνεται πλούσια, μέχρι τον σκύλο-πριγκίπισσα που αναζητά τον πρίγκιπά της, τα AI-generated βίντεο μετατρέπουν την ενσυναίσθηση σε μια εξαιρετικά επικερδή ψηφιακή βιομηχανία με ελάχιστο κόστος παραγωγής.

Σνιαρφ οικοδόμος σαρώνει το διαδίκτυο

Τον περασμένο Απρίλιο, ένα βίντεο διάρκειας μόλις 59 δευτερολέπτων με πρωταγωνιστή μια πορτοκαλί γάτα δημιούργησε παγκόσμια αίσθηση, φτάνοντας τα 150 εκατομμύρια προβολές.

Η ιστορία ακολουθεί την κλασική δομή της «εκδίκησης του φτωχού». Η γάτα που δεν έχει χρήμα και εξουσία δέχεται τον χλευασμό μιας λευκής γάτας και του πλούσιου σκύλου-συντρόφου της, αλλά εργάζεται σκληρά ως οικοδόμος και καθαριστής παραθύρων, καταφέρνοντας τελικά να πλουτίσει και να σοκάρει όσους την περιφρόνησαν.

«Οι άνθρωποι δεν συμπονούν τις γάτες ή τους σκύλους, αλλά τα συναισθήματα που εκφράζουν» είπε ο δημιουργός του περιεχομένου, ένας Κινέζος με το ψευδώνυμο Άνσενγκ. Ο Άνσενγκ διαχειρίζεται πολλούς λογαριασμούς με εκατομμύρια ακόλουθους.

Το εντυπωσιακό με αυτή τη νέα μορφή περιεχομένου είναι η αναλογία κόστους και οφέλους.

Η γάτα που δεν έχει χρήμα και εξουσία δέχεται τον χλευασμό μιας λευκής γάτας και του πλούσιου σκύλου-συντρόφου της, αλλά εργάζεται σκληρά ως οικοδόμος και καθαριστής παραθύρων, καταφέρνοντας τελικά να πλουτίσει και να σοκάρει όσους την περιφρόνησαν

Ο Άνσενγκ αποκάλυψε ότι δαπανά λιγότερα από 50 γουάν (περίπου 7 δολάρια) τον μήνα για συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράγει δύο έως τρία βίντεο την ημέρα.

«Η δημιουργία των βίντεο κοστίζει ελάχιστα» ανέφερε, εξηγώντας ότι χρησιμοποιεί δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις και δεν γράφει καν δικά του σενάρια, αλλά διασκευάζει υπάρχουσες ιστορίες.

Στις διεθνείς πλατφόρμες, ένα βίντεο με 10 εκατομμύρια προβολές μπορεί να του αποφέρει από 170 έως 280 δολάρια, οδηγώντας σε ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 3.000 δολαρίων, ποσό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της παραγωγής.

Από τα mini-dramas στις πωλήσεις προϊόντων

Στην κινεζική αγορά, η τάση έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη μορφή «micro-pet-dramas», όπου για παράδειγμα ένα θηλυκό σκυλί ράτσας Μπισόν Φριζέ υποδύεται μια φτωχή κοπέλα που αποδεικνύεται πριγκίπισσα.

Οι θεατές φαίνεται να εθίζονται σε αυτές τις γεμάτες υπερβολή πλοκές, όπου το ζώο-πρωταγωνιστής πέφτει θύμα bullying πριν εμφανιστεί ο «πρίγκιπας» για να το σώσει.

Mε λιγότερα από 50 γουάν τον μήνα για συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να παραχθούν δύο έως τρία βίντεο την ημέρα. Ενα βίντεο με 10 εκατομμύρια προβολές μπορεί να αποφέρει από 170 έως 280 δολάρια, οδηγώντας σε ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 3.000 δολαρίων

Η τάση αυτή επεκτείνεται και στο εμπόριο, με τους ψηφιακούς χαρακτήρες να προωθούν από σαμπουάν για κατοικίδια μέχρι σάλτσες ζυμαρικών για ανθρώπους.

«Η προώθηση για ανθρώπινα προϊόντα είναι επιτυχημένη καθώς οι χαρακτήρες είναι προσωποποιημένοι για να προσελκύουν το κοινό» υποστηρίζει η Λατάνγκ, δημιουργός αντίστοιχου λογαριασμού, επιβεβαιώνοντας ότι το AI-generated περιεχόμενο μετατρέπει τα ζώα σε ιδανικούς πωλητές που στοχεύουν απευθείας στο συναίσθημα του καταναλωτή.