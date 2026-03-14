14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14 Μαρτίου 2026, 10:00

Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Και πολύ άργησαν. Τα AI micro-dramas με πρωταγωνιστές ζώα (και τους ανθρώπους κομπάρσους) έχουν κατακλύσει τα ψηφιακά κανάλια της Κίνας κάνοντας ρεκόρ προβολών.

Τα μικρά σε διάρκεια βίντεο υιοθετούν το σύντομο φορμάτ των δημοφιλών κινεζικών σειρών μικρού μήκους, μετατρέποντας την καθημερινότητα των κατοικιδίων σε σκηνικό για ιστορίες προδοσίας, χωρισμών και απρόσμενης εκδίκησης και το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στη νέα τάση που μπορεί να αναπαραχθεί μαζικά με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που καθιστούν την παραγωγή ταχύτατη και εξαιρετικά φθηνή.

Πλέον οι δημιουργοί περιεχομένου στην Κίνα γεννούν ολόκληρες σειρές δράματος μέσα σε λίγα λεπτά και η παραδοσιακή δομή των σαπουνόπερων συναντά την τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας εθιστικά κλιπ που κρατούν τους χρήστες καθηλωμένους στις οθόνες των κινητών τους.

Γάτες, σκύλοι, παπαγάλοι και όλο το ζωϊκό βασίλειο παρελαύνει από τις μικρο-παραγωγές με φόρμουλα αληθινά εθιστική σημειώνει η South China Morning Post για την εξαιρετικά δημοφιλή τάση των 短剧 (micro-dramas) στην Κίνα.

Οι κανόνες είναι απλοί. Τα επεισόδια έχουν γρήγορο ρυθμό, συνήθως κάτω από ένα λεπτό, και είναι γυρισμένα για κάθετη προβολή σε κινητά τηλέφωνα ενώ η δράση βασίζεται σε συνεχή cliff-hangers που προκαλούν εθισμό στον θεατή.

«Πρόκειται για μια νέα μορφή ψυχαγωγίας όπου η ταχύτητα της πληροφορίας συναντά την οικειότητα που νιώθουμε για τα ζώα», αναφέρουν αναλυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι AI εκδοχές αυτών των δραμάτων επιτρέπουν στους δημιουργούς να υπερβάλλουν στις εκφράσεις των ζώων, προσδίδοντάς τους ανθρώπινα συναισθήματα που θα ήταν αδύνατον να καταγραφούν στην πραγματικότητα.

Πολλά από αυτά τα AI βίντεο δεν είναι παρά επανεκτελέσεις διάσημων κινεζικών ταινιών, κλασικών δραμάτων ή γνώριμων σεναρίων από σαπουνόπερες, με τα ζώα να παίρνουν τη θέση των ηθοποιών.

Νέα «χρυσή» βιομηχανία

Με δραματικό μοντάζ και έντονες εκφράσεις που παράγονται μέσω αλγορίθμων, μια απλή γάτα μπορεί να ενσαρκώσει τον ρόλο μιας απατημένης συζύγου ή ενός σκληρού τιμωρού.

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κάνει την παραγωγή τόσο γρήγορη που μπορείς να δημιουργήσεις μια ολόκληρη σειρά μέσα σε ελάχιστο χρόνο», εξηγούν οι ειδικοί, τονίζοντας ότι αυτή η ευκολία είναι που βοηθά το φορμάτ να εξαπλωθεί με γεωμετρική πρόοδο σε όλες τις πλατφόρμες.

Τα «δράματα κατοικιδίων»τοποθετούν χαριτωμένες γάτες και σκύλους σε καθαρά ανθρώπινες καταστάσεις, δημιουργώντας ιστορίες γεμάτες ανατροπές που συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και αποφέρουν σημαντικά κέρδη στους δημιουργούς τους.

Η συνταγή της επιτυχίας φαίνεται να κρύβεται στον συνδυασμό της τεχνολογικής καινοτομίας με τα αρχέγονα ανθρώπινα συναισθήματα, καθώς οι ψηφιακοί χαρακτήρες ενσαρκώνουν κλασικά αρχέτυπα της λαϊκής μυθοπλασίας.

Από την ταπεινή γάτα-οικοδόμο που γίνεται πλούσια, μέχρι τον σκύλο-πριγκίπισσα που αναζητά τον πρίγκιπά της, τα AI-generated βίντεο μετατρέπουν την ενσυναίσθηση σε μια εξαιρετικά επικερδή ψηφιακή βιομηχανία με ελάχιστο κόστος παραγωγής.

Σνιαρφ οικοδόμος σαρώνει το διαδίκτυο

Τον περασμένο Απρίλιο, ένα βίντεο διάρκειας μόλις 59 δευτερολέπτων με πρωταγωνιστή μια πορτοκαλί γάτα δημιούργησε παγκόσμια αίσθηση, φτάνοντας τα 150 εκατομμύρια προβολές.

Η ιστορία ακολουθεί την κλασική δομή της «εκδίκησης του φτωχού». Η γάτα που δεν έχει χρήμα και εξουσία δέχεται τον χλευασμό μιας λευκής γάτας και του πλούσιου σκύλου-συντρόφου της, αλλά εργάζεται σκληρά ως οικοδόμος και καθαριστής παραθύρων, καταφέρνοντας τελικά να πλουτίσει και να σοκάρει όσους την περιφρόνησαν.

«Οι άνθρωποι δεν συμπονούν τις γάτες ή τους σκύλους, αλλά τα συναισθήματα που εκφράζουν» είπε ο δημιουργός του περιεχομένου, ένας Κινέζος με το ψευδώνυμο Άνσενγκ. Ο Άνσενγκ διαχειρίζεται πολλούς λογαριασμούς με εκατομμύρια ακόλουθους.

Το εντυπωσιακό με αυτή τη νέα μορφή περιεχομένου είναι η αναλογία κόστους και οφέλους.

Ο Άνσενγκ αποκάλυψε ότι δαπανά λιγότερα από 50 γουάν (περίπου 7 δολάρια) τον μήνα για συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράγει δύο έως τρία βίντεο την ημέρα.

«Η δημιουργία των βίντεο κοστίζει ελάχιστα» ανέφερε, εξηγώντας ότι χρησιμοποιεί δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις και δεν γράφει καν δικά του σενάρια, αλλά διασκευάζει υπάρχουσες ιστορίες.

Στις διεθνείς πλατφόρμες, ένα βίντεο με 10 εκατομμύρια προβολές μπορεί να του αποφέρει από 170 έως 280 δολάρια, οδηγώντας σε ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 3.000 δολαρίων, ποσό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της παραγωγής.

Από τα mini-dramas στις πωλήσεις προϊόντων

Στην κινεζική αγορά, η τάση έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη μορφή «micro-pet-dramas», όπου για παράδειγμα ένα θηλυκό σκυλί ράτσας Μπισόν Φριζέ υποδύεται μια φτωχή κοπέλα που αποδεικνύεται πριγκίπισσα.

Οι θεατές φαίνεται να εθίζονται σε αυτές τις γεμάτες υπερβολή πλοκές, όπου το ζώο-πρωταγωνιστής πέφτει θύμα bullying πριν εμφανιστεί ο «πρίγκιπας» για να το σώσει.

Η τάση αυτή επεκτείνεται και στο εμπόριο, με τους ψηφιακούς χαρακτήρες να προωθούν από σαμπουάν για κατοικίδια μέχρι σάλτσες ζυμαρικών για ανθρώπους.

«Η προώθηση για ανθρώπινα προϊόντα είναι επιτυχημένη καθώς οι χαρακτήρες είναι προσωποποιημένοι για να προσελκύουν το κοινό» υποστηρίζει η Λατάνγκ, δημιουργός αντίστοιχου λογαριασμού, επιβεβαιώνοντας ότι το AI-generated περιεχόμενο μετατρέπει τα ζώα σε ιδανικούς πωλητές που στοχεύουν απευθείας στο συναίσθημα του καταναλωτή.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

