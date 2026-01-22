Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Δύο άνδρες από την Κίνα, που φέρεται να δημιούργησαν και να μοιράστηκαν μια φωτογραφία δύο πάντα να εμφανίζουν ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, έχουν συλληφθεί, σε μια ενέργεια που οι αρχές αποκαλούν προσπάθεια καταστολής «κακόβουλης σύνδεσης» της ομοφυλοφιλίας με ορισμένες κινεζικές πόλεις.

Η νοτιοδυτική πόλη Τσενγκντού, εκτός από το ότι είναι γνωστή ως βάση πάντα, έχει μια από τις πιο ζωντανές και ανεκτικές κουλτούρες στην Κίνα.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι συλληφθέντες, ένας 29χρονος από τη βορειοανατολική επαρχία Λιαονίνγκ και ένας 33χρονος από το ανατολικό τεχνολογικό κέντρο Χανγκτσού, κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν στα μέσα social media μια φωτογραφία που φέρεται να έχει τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνει έναν αρσενικό πάντα να καβαλάει έναν άλλο.

Η λεζάντα αναφέρει: «Τσενγκντού: Δύο αρσενικά γιγάντια πάντα της Σιτσουάν ζευγαρώνουν με επιτυχία για πρώτη φορά χωρίς [ανθρώπινη] παρέμβαση».

Οι δύο έχουν τεθεί υπό κράτηση και οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής αστυνομίας, η οποία κατηγόρησε τους υπόπτους για «διάδοση… ψευδών ειδήσεων» που «προκάλεσαν πληθώρα παρερμηνειών, διατάραξαν την τάξη στον κυβερνοχώρο και προκάλεσαν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις».

Δεν διευκρινίστηκε η διάρκεια της κράτησής τους.

Two Chinese men who allegedly produced and shared an AI-manipulated photo of two pandas displaying homosexual behavior have been detained. The detentions come amid a broader crackdown on gay rights in recent years. https://t.co/o8Z5dzhIVx pic.twitter.com/vpRsP6ibkI — The Washington Post (@washingtonpost) January 22, 2026

Η αντί-ΛΟΑΤΚΙ καταστολή της Κίνα

Οι κρατήσεις έρχονται σε συνέχεια δύο άλλων πρόσφατων περιστατικών, στα οποία άτομα κρατήθηκαν για περιεχόμενο που θεωρήθηκε ότι προωθούσε ομοφυλοφιλική συμπεριφορά.

Σε μία περίπτωση, ένας 25χρονος άνδρας από το Σιτσουάν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για την ανάρτηση βίντεο που, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τσενγκντού, «υπονοούσαν» ότι οι άνδρες στο Τσενγκντού στερούνται αρρενωπότητας και «στιγματίζονταν τον ανδρικό πληθυσμό του Τσενγκντού».

Ένας 23χρονος γκέι influencer από το Σαντόνγκ, συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η αστυνομία λέει ότι είναι ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας που προσποιείται ότι είναι ομοφυλόφιλος για να προσελκύσει κοινό.

Τα βίντεο με ομοφυλοφιλικό θέμα έχουν μια μικρή ομάδα οπαδών μεταξύ των γυναικών και των νεότερων θεατών στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

China has officially shut down the last LGBTQ center in Beijing pic.twitter.com/5QxamI7La1 — Randomz Musings (@Naija_PR) July 27, 2023

Έξαρση του συντηρητισμού

Σύμφωνα με αναλυτές, οι συλλήψεις αυτές είναι σαφείς ενδείξεις ότι οι κυβερνητικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις συζητήσεις σχετικά με τις ταυτότητες ΛΟΑΤΚΙ+, χωρίς να εξαιρούν καν τη σάτιρα και τις παρωδίες, καθώς ο κοινωνικός συντηρητισμός κερδίζει έδαφος.

Ο Wang Xuetang, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο J. Tongue Law Office στο Σενζέν, λέει ότι οι ύποπτοι στην υπόθεση των «γκέι πάντα» τιμωρήθηκαν όχι για τη διάδοση φημών, αλλά για τη φωτογραφία που τροποποίησαν με τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή η υπόθεση έχει περιγραφεί ως στιγματισμός της Τσενγκντού, επειδή πολλοί χρήστες του διαδικτύου αστειεύτηκαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι τόσο διαδεδομένη στην πόλη που ακόμη και τα πάντα εκεί έγιναν γκέι. Μπορείτε πραγματικά να το διαβάσετε αυτό στην εικόνα; Εγώ δεν το έκανα», είπε ο Wang.

Οι αρχές φαίνεται να προσπαθούν να εξαλείψουν την άτυπη ιδιότητα της Τσενγκντού ως πρωτεύουσας των ομοφυλόφιλων, είπε.

Ο Wang σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις στην Τσενγκντού ορίστηκαν ως «πρόκληση καυγάδων και ταραχών», ένα αόριστα καθορισμένο ποινικό αδίκημα που συχνά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ελευθερίας του λόγου και την αποτροπή της διαφωνίας.

«Η ομοφυλοφιλία δεν είναι καθολικά αποδεκτή στην Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος να είσαι ομοφυλόφιλος ή να δηλώνεις ότι είσαι ομοφυλόφιλος», είπε, προσθέτοντας ότι ένα πιο ήπιο μέτρο, όπως η διαπραγμάτευση για την αφαίρεση περιεχομένου ή η επιβολή συμβολικού προστίμου, θα ήταν πιο κατάλληλο από την κράτηση ή άλλες ποινικές κυρώσεις.

Ισχυρά πλήγματα για την κοινότητα

Οι κινεζικές αρχές έχουν καταστείλει τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων τα τελευταία χρόνια, κλείνοντας δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους και αναγκάζοντας ομάδες υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ακόμη και στο Τσενγκντού — το οποίο ήταν γνωστό για τη σχετική ανοχή του προς τις ομάδες αυτές — τα γκέι μπαρ, καφέ και τσαγερί κλείνουν και οι συγκεντρώσεις γίνονται κρυφά.

Ορισμένοι δικηγόροι και ακτιβιστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την «υπερβολική αντίδραση», υποστηρίζοντας ότι η χρήση ποινικών κατηγοριών για την τιμωρία των διαδικτυακών «προβοκατόρων» δεν θα συμβάλει απαραίτητα στην ενίσχυση της «αρρενωπότητας» μιας πόλης, αλλά αντίθετα θα αμαυρώσει τη φήμη της ως υποστηρικτή της διαφορετικότητας.

«Στο Τσενγκντού υπήρχε μια ζωντανή γκέι σκηνή και τα LGBTQ άτομα ήταν πολύ ορατά και ευπρόσδεκτα», δήλωσε ένας ακτιβιστής με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος ίδρυσε την ομάδα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Rainbow China.

«Τώρα, αυτή η κουλτούρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις», ειδικά μετά τις πρόσφατες συλλήψεις, πρόσθεσε.