magazin
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 19:03
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους
Σημαντική είδηση:
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22 Ιανουαρίου 2026 | 21:10

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Spotlight

Δύο άνδρες από την Κίνα, που φέρεται να δημιούργησαν και να μοιράστηκαν μια φωτογραφία δύο πάντα να εμφανίζουν ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, έχουν συλληφθεί, σε μια ενέργεια που οι αρχές αποκαλούν προσπάθεια καταστολής «κακόβουλης σύνδεσης» της ομοφυλοφιλίας με ορισμένες κινεζικές πόλεις.

Η νοτιοδυτική πόλη Τσενγκντού, εκτός από το ότι είναι γνωστή ως βάση πάντα, έχει μια από τις πιο ζωντανές και ανεκτικές κουλτούρες στην Κίνα.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι συλληφθέντες, ένας 29χρονος από τη βορειοανατολική επαρχία Λιαονίνγκ και ένας 33χρονος από το ανατολικό τεχνολογικό κέντρο Χανγκτσού, κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν στα μέσα social media μια φωτογραφία που φέρεται να έχει τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνει έναν αρσενικό πάντα να καβαλάει έναν άλλο.

Η λεζάντα αναφέρει: «Τσενγκντού: Δύο αρσενικά γιγάντια πάντα της Σιτσουάν ζευγαρώνουν με επιτυχία για πρώτη φορά χωρίς [ανθρώπινη] παρέμβαση».

Οι δύο έχουν τεθεί υπό κράτηση και οι λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής αστυνομίας, η οποία κατηγόρησε τους υπόπτους για «διάδοση… ψευδών ειδήσεων» που «προκάλεσαν πληθώρα παρερμηνειών, διατάραξαν την τάξη στον κυβερνοχώρο και προκάλεσαν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις».

Δεν διευκρινίστηκε η διάρκεια της κράτησής τους.

Η αντί-ΛΟΑΤΚΙ καταστολή της Κίνα

Οι κρατήσεις έρχονται σε συνέχεια δύο άλλων πρόσφατων περιστατικών, στα οποία άτομα κρατήθηκαν για περιεχόμενο που θεωρήθηκε ότι προωθούσε ομοφυλοφιλική συμπεριφορά.

Σε μία περίπτωση, ένας 25χρονος άνδρας από το Σιτσουάν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για την ανάρτηση βίντεο που, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τσενγκντού, «υπονοούσαν» ότι οι άνδρες στο Τσενγκντού στερούνται αρρενωπότητας και «στιγματίζονταν τον ανδρικό πληθυσμό του Τσενγκντού».

Ένας 23χρονος γκέι influencer από το Σαντόνγκ, συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Η αστυνομία λέει ότι είναι ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας που προσποιείται ότι είναι ομοφυλόφιλος για να προσελκύσει κοινό.

Τα βίντεο με ομοφυλοφιλικό θέμα έχουν μια μικρή ομάδα οπαδών μεταξύ των γυναικών και των νεότερων θεατών στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έξαρση του συντηρητισμού

Σύμφωνα με αναλυτές, οι συλλήψεις αυτές είναι σαφείς ενδείξεις ότι οι κυβερνητικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις συζητήσεις σχετικά με τις ταυτότητες ΛΟΑΤΚΙ+, χωρίς να εξαιρούν καν τη σάτιρα και τις παρωδίες, καθώς ο κοινωνικός συντηρητισμός κερδίζει έδαφος.

Ο Wang Xuetang, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο J. Tongue Law Office στο Σενζέν, λέει ότι οι ύποπτοι στην υπόθεση των «γκέι πάντα» τιμωρήθηκαν όχι για τη διάδοση φημών, αλλά για τη φωτογραφία που τροποποίησαν με τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή η υπόθεση έχει περιγραφεί ως στιγματισμός της Τσενγκντού, επειδή πολλοί χρήστες του διαδικτύου αστειεύτηκαν ότι η ομοφυλοφιλία είναι τόσο διαδεδομένη στην πόλη που ακόμη και τα πάντα εκεί έγιναν γκέι. Μπορείτε πραγματικά να το διαβάσετε αυτό στην εικόνα; Εγώ δεν το έκανα», είπε ο Wang.

Οι αρχές φαίνεται να προσπαθούν να εξαλείψουν την άτυπη ιδιότητα της Τσενγκντού ως πρωτεύουσας των ομοφυλόφιλων, είπε.

Ο Wang σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις στην Τσενγκντού ορίστηκαν ως «πρόκληση καυγάδων και ταραχών», ένα αόριστα καθορισμένο ποινικό αδίκημα που συχνά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ελευθερίας του λόγου και την αποτροπή της διαφωνίας.

«Η ομοφυλοφιλία δεν είναι καθολικά αποδεκτή στην Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος να είσαι ομοφυλόφιλος ή να δηλώνεις ότι είσαι ομοφυλόφιλος», είπε, προσθέτοντας ότι ένα πιο ήπιο μέτρο, όπως η διαπραγμάτευση για την αφαίρεση περιεχομένου ή η επιβολή συμβολικού προστίμου, θα ήταν πιο κατάλληλο από την κράτηση ή άλλες ποινικές κυρώσεις.

Ισχυρά πλήγματα για την κοινότητα

Οι κινεζικές αρχές έχουν καταστείλει τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων τα τελευταία χρόνια, κλείνοντας δημοφιλείς εφαρμογές γνωριμιών για ομοφυλόφιλους και αναγκάζοντας ομάδες υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ακόμη και στο Τσενγκντού — το οποίο ήταν γνωστό για τη σχετική ανοχή του προς τις ομάδες αυτές — τα γκέι μπαρ, καφέ και τσαγερί κλείνουν και οι συγκεντρώσεις γίνονται κρυφά.

Ορισμένοι δικηγόροι και ακτιβιστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την «υπερβολική αντίδραση», υποστηρίζοντας ότι η χρήση ποινικών κατηγοριών για την τιμωρία των διαδικτυακών «προβοκατόρων» δεν θα συμβάλει απαραίτητα στην ενίσχυση της «αρρενωπότητας» μιας πόλης, αλλά αντίθετα θα αμαυρώσει τη φήμη της ως υποστηρικτή της διαφορετικότητας.

«Στο Τσενγκντού υπήρχε μια ζωντανή γκέι σκηνή και τα LGBTQ άτομα ήταν πολύ ορατά και ευπρόσδεκτα», δήλωσε ένας ακτιβιστής με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος ίδρυσε την ομάδα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Rainbow China.

«Τώρα, αυτή η κουλτούρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις», ειδικά μετά τις πρόσφατες συλλήψεις, πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Analog bags: Είναι η λύση στο άπειρο doomscrolling;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12.01.26

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ

LIVE: Μπολόνια – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Σέλτικ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
Euroleague 22.01.26

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός

LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο