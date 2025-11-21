newspaper
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε με ένταση το αφήγημά του περί «απειλής» προς την οικογένεια, προαναγγέλλοντας ότι θα λάβει μέτρα κατά των, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» στο όνομα της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας.

Στην ομιλία του στο Συμπόσιο για την Οικογένεια, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την πτώση του δείκτη γονιμότητας με μια ευρύτερη «πολιτιστική επίθεση» που, σύμφωνα με το αφήγημά του, διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό και υπονομεύει το δημογραφικό μέλλον της χώρας.

Τόνισε ότι η Τουρκία προστατεύει την οικογένεια σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος καπιταλισμός ανοίγει νέα μέτωπα και ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και ο ψηφιακός εγκλωβισμός εντείνονται παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος προειδοποίησε επίσης για μια δημογραφική κρίση, λέγοντας: «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια καταστροφή», καθώς τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο συνολικός δείκτης γονιμότητας της χώρας μειώθηκε σε 1,48 πέρυσι.

«Ισχυρός συναγερμός»

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Τον Μάιο, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα ορίσει την περίοδο 2026–2035 ως την «Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού», κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Διεθνές Φόρουμ Οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν επέκρινε τον σύγχρονο τρόπο ζωής που θέτει την ατομική άνεση πάνω από τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, δηλώνοντας:

«Ένας τρόπος σκέψης που χτίζει τον εκσυγχρονισμό πάνω στην απουσία οικογένειας και την απομόνωση δεν μπορεί να φέρει ειρήνη ούτε στα άτομα ούτε στην κοινωνία».

«Αυτός ο τρόπος ζωής διεισδύει γρήγορα στον ιστό της κοινωνίας μας, ξεκινώντας από τη νεολαία», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως άλλες χώρες έχουν λάβει μέτρα ενάντια στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, όπως η Ρωσία η οποία το απαγόρευσε το 2023.

Πρόσφατα, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αργεντινή, η Ινδονησία και η Γεωργία υιοθέτησαν μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των οικογενειακών αξιών από την επιρροή του LGBT κινήματος.

Παρομοίως, πάνω από 30 αφρικανικές χώρες, 22 ασιατικές, έξι αμερικανικές και έξι χώρες της Ωκεανίας έχουν θεσπίσει αυστηρά μέτρα ενάντια στις επιβολές ουδετερότητας φύλου.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
