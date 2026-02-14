Η απίθανη ιστορία πίσω από τα lai see της Κίνας – Τα best seller για το 2026τ

Με κάθε Σεληνιακή Πρωτοχρονιά αναδεικνύεται ένα από τα παλαιότερα έθιμα στην Κίνα, τα δημοφιλή κόκκινα φακελάκια με τα περίτεχνα σχέδια, τις μοναδικές λεπτομέρειες και το πολύτιμο περιεχόμενο που δίνονται ως δώρα σε συγγενείς, φίλους και υπαλλήλους.

Οι λεπτοί φάκελοι γνωστοί στα μανδαρινικά ως «hong bao» (που σημαίνει «κόκκινοι φάκελοι») και στα καντονέζικα ως «lai see» (ή «lai si», που σημαίνει «είμαι χρήσιμος»), γεμάτοι με μετρητά αντιπροσωπεύουν μια χειρονομία ευχαριστίας, φιλίας και αναγνώρισης – μια στιγμιαία έκφραση ευγνωμοσύνης και σύνδεσης.

Η παράδοση των κόκκινων φακέλων είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κινεζικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς διασποράς. Έχει επίσης εξαπλωθεί σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ, η Καμπότζη, η Μιανμάρ και οι Φιλιππίνες.

Tο πρώτο lai see στην Κίνα

Η έννοια του lai see μεταδίδεται εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με την ιστορία, τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειας περνούσαν τα κέρματα με ένα κόκκινο σπάγκο, που ονομάζεται «aat seoi cin» (壓歲錢), που σημαίνει «να αποτρέπω τα γηρατειά». Τοποθετούσαν τα κέρματα κάτω από τα μαξιλάρια των παιδιών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να καταστείλουν τους φόβους και να διώξουν τα κακά πνεύματα.

Τα κόκκινα κορδόνια μετατράπηκαν σε σακουλάκια κατά τη διάρκεια της δυναστείας Τανγκ (618-907 μ.Χ.). Ενώ οι βασιλείς και οι πλούσιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρήγγειλαν χειροποίητες υφασμάτινες τσάντες, οι απλοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν κόκκινο χαρτί για να τυλίξουν νομίσματα και χαρτονομίσματα με ευοίωνες λέξεις. Οι ηλικιωμένοι έδιναν τα κόκκινα σακουλάκια στα νεότερα μέλη της οικογένειας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς και σε σημαντικές χρονολογίες, όπως γενέθλια και γάμους.

Γύρω στο 1900 (κατά τη διάρκεια της δυναστείας Qing), αυτά τα υποτυπώδη πακέτα μετατράπηκαν σε φακέλους χάρη στις βελτιώσεις στην τεχνολογία εκτύπωσης. Οι άνθρωποι άρχισαν επίσης να επεκτείνουν την παράδοση πέρα ​​από την οικογένεια, χαρίζοντας κόκκινους φακέλους σε γείτονες και φίλους.

Η σύγχρονη εκδοχή

Ακόμα και σήμερα, το κόκκινο και το χρυσό είναι τα καλύτερα χρώματα για τους συγκεκριμένους φακέλους, διευκρινίζει ο Γιουτζίν Κονγκ, ο οποίος σχεδιάζει πακέτα στην Macau Creations. Αλλά καθώς αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει και η παράδοση.

«Το κόκκινο, το χρυσό, το ροζ, το μοβ, το πορτοκαλί, το κίτρινο είναι πλέον όλα κοινά και αποδεκτά χρώματα φακέλων», προσθέτει ο Κονγκ. «Το κοινό σημείο είναι ότι συμβολίζουν την ευτυχία, την καλή τύχη, την ευοίωνη διάθεση και τον πλούτο. Απλώς μην δίνετε ποτέ λευκούς ή σκούρους μπλε φακέλους, καθώς αυτά τα χρώματα σχετίζονται με κηδείες».

Τα best sellers σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για τα καλοσχεδιασμένα lai see που μοιράζονται κατά τη διάρκεια του σεληνιακού νέου έτους και άλλων ειδικών περιστάσεων. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Carousell σημείωσε στο Bloomberg ότι οι χρήστες τείνουν να προτιμούν τα lai see που φέρουν την υπογραφή ενός brand, υψηλή ποιότητα ή συλλεκτική αξία και ελκυστικό σχεδιασμό.

Τα σχέδια με θέμα τα αεροπλάνα της Cathay Pacific συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή για τη Χρονιά του Αλόγου, όπως και αυτά της HSBC Private Bank, της Disney και της UBS. Ενώ σε τοπικό επίπεδο, η Hang Seng Bank προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή φέτος λόγω της πρόσφατης ιδιωτικοποίησής της.

Ανάλογα με το σχέδιο, ένας φάκελος lai see μπορεί να έχει διάρκεια ζωής μόλις μερικών εβδομάδων, αλλά η δημιουργία του μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι μήνες.

Ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να εξετάζουν τα σχέδια γύρω στον Ιούνιο, πριν λάβουν την έγκριση της διοίκησης για να οργανώσουν την εκτύπωση και την παράδοση μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Cyrus Cheung, διευθυντή της Eco Art Ltd, μιας τοπικής εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής για εκατοντάδες εταιρείες, από την Nomura και τις κινεζικές κρατικές τράπεζες έως τις μάρκες λιανικής πώλησης.