newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς να δώσετε ένα αληθινό δώρο τα Χριστούγεννα
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 18:12

Πώς να δώσετε ένα αληθινό δώρο τα Χριστούγεννα

Ένα καλό δώρο δεν αφορά ένα αντικείμενο. Είναι ο χρόνος που αφιερώνετε όταν περπατάτε μέσα στον κόσμο έχοντας κάποιον άλλο στο μυαλό σας

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Αυτόν τον μήνα, οι περισσότεροι ψάχνουμε για το καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα – ή, έστω, σε όσους έχουμε κοινωνική υποχρέωση – για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές γενικότερα.

Πλέον, δεν είναι λίγοι όσοι σκέφτονται όλο και περισσότερο τι σημαίνει να κάνεις ένα καλό δώρο; Τι μπορώ να αγοράσω που δεν έχουν ήδη; Μπορώ να σκεφτώ κάτι που δεν έχει ήδη εμφανιστεί σε μια από τις αλγοριθμικά δημιουργημένες λίστες τους, που προτείνουν: «επειδή σας άρεσε αυτό, μπορεί να σας αρέσει…»; Τι είδους «ακαταστασία» μπορώ να προσθέσω στο μικρό διαμέρισμα κάποιου, που μπορεί να συναγωνιστεί την ακαταστασία που έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους;

Μία χαρακτηριστική εργασία που δίδεται τακτικά στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής από τον Brandon Vaidyanathan, ο οποίος διδάσκει ένα μάθημα για την ομορφιά – τι είναι, τι σημαίνει, τι χρησιμεύει – είναι να στείλει τους μαθητές του σε μια γκαλερί τέχνης αναζητώντας ένα δώρο.

Να βρεις το δώρο που ταιριάζει στον άλλον

Οι μαθητές του Vaidyanathan – όπως οι περισσότεροι φοιτητές αυτής της ηλικίας – έχουν συνηθίσει να σκέφτονται τις δικές τους προτιμήσεις: τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, τι τους εκπροσωπεί. Ο Vaidyanathan, όμως, τους χρεώνει να εντοπίσουν ένα ιδιαίτερα όμορφο έργο τέχνης, ενώ τονίζει ότι πρέπει να αναζητούν κάτι που να ταιριάζει στις δικές τους ιδέες για την ομορφιά, αλλά σε ιδέες που έχουν ακούσει να εκφράζει ένας από τους συμμαθητές τους. Ο στόχος είναι να βρεθεί ένα «δώρο» για αυτό τον συμμαθητή – να βρει ένα κομμάτι που θα ήθελε, να το φωτογραφίσει και να γράψει ένα γράμμα εξηγώντας γιατί το επέλεξε.

Η υπόθεση της αποστολής του Vaidyanathan – εμπνευσμένη από μια παρόμοια άσκηση που αναπτύχθηκε από τον συγγραφέα Chris Everett – είναι πως όταν δίνουμε προσοχή στην ομορφιά, όχι για χάρη μας, αλλά έχοντας στο μυαλό μας τα γούστα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του άλλου, μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το εν λόγω αντικείμενο.

Αφήστε τις διαδικτυακές αγορές και αφιερώστε χρόνο

Όταν βιώνουμε τον κόσμο ως δωρητές και όχι ως καταναλωτές, είναι ευκολότερο να δούμε τι είναι όμορφο ή τι έχει νόημα. Και αυτό που καθιστά σαφές η ανάθεση αυτή είναι ο βαθμός στον οποίο ένα καλό δώρο δεν αφορά μόνο στο ίδιο το αντικείμενο, αλλά και στον χρόνο που περάσαμε διασχίζοντας τον κόσμο έχοντας κάποιον άλλο στο μυαλό μας.

Φέτος, μπορείτε να δοκιμάσετε, για παράδειγμα, να μείνετε εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο ειδικά για τις γιορτινές σας αγορές. Και έτσι, να προκαλέσετε τον εαυτό σας, να κάνετε όλες τις γιορτινές σας αγορές προσωπικά, αποφεύγοντας τον καταιγισμό διαφημιστικών email, στοχευμένων διαφημίσεων και καταλόγων προϊόντων που απαιτούν συνεχώς την προσοχή σας.

Στην καλύτερη περίπτωση, η αναζήτηση δώρων αυτοπροσώπως είναι μία από τις λίγες μορφές κατανάλωσης που επιτρέπει τον αυθορμητισμό – και στη συνέχεια την οικειότητα.
Αυτή δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από το είδος της χαρούμενης έκπληξης που βιώνετε, όταν «πέφτετε» πάνω σε κάτι που σας θυμίζει κάποιον που αγαπάτε.

Τέτοιες χαρούμενες εκπλήξεις μπορεί να μοιάζουν με μια πράξη αντίστασης στην εικονική οικονομία, η οποία εμπορευματοποιεί τις επιθυμίες μας και μας υποβιβάζει σε ένα απρόσωπο προφίλ καταναλωτών.

Τα δώρα μάς λένε κάτι για το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι

Δώρα σαν αυτά είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι, σε αυτούς που μας αγαπούν, δεν μπορούμε εύκολα να ισοπεδωθούμε ή να υποβιβαστούμε σε πρότυπα δαπανών ή δημογραφικά στοιχεία καταναλωτών. Το Διαδίκτυο μπορεί να γνωρίζει ότι είστε μια νέα γυναίκα, για παράδειγμα, που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα σε vintage ρούχα και, ως εκ τούτου, σας δελεάζει με ανάλογες διαφημίσεις για παπούτσια. Αλλά χρειάζεται ένας αγαπημένος φίλος, που θα ξέρει ότι θα θέλατε πολύ να συνδυάσετε αυτά τα παπούτσια με μια απλή πάνινη τσάντα με ένα ανόητο σχέδιο ενός… ρακούν.

Είναι, φυσικά, δυνατό να βρείτε περίεργα πράγματα στο Διαδίκτυο. Αλλά οι διαδικτυακές αγορές περιορίζουν τον αυθορμητισμό – αν και είναι πολύ καλές στο να μας δίνουν μια ψευδαίσθηση του τι θέλουμε.

Τα δώρα μάς λένε κάτι για το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι. Το καλό δώρο έχει να κάνει λιγότερο με ένα αντικείμενο, παρά με τον χρόνο και την εστίαση, τις ώρες που αφιερώνετε μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο ή σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά έχοντας κάποιον άλλο στο μυαλό σας. Είναι η παροχή προσοχής – αυτό που η φιλόσοφος Simone Weil κάποτε αποκαλούσε «η πιο σπάνια και αγνή μορφή γενναιοδωρίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

World
Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

Λαγκάρντ: Πώς η υπαρξιακή κρίση της ΕΕ είναι ευκαιρία

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eternity C: Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεση των Χούθι
Eternity C 25.12.25

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από της ψυχής» - Το μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε της επίθεσης των Χούθι

Ο Έλληνας φρουρός του Eternity C περιέγραψε την περιπέτειά του ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, τονίζοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Σύνταξη
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
Άλλα Αθλήματα 25.12.25

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Θλίψη σκέπασε την οικογένεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, αφού την παραμονή των Χριστουγέννων βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής διάθλου, Σίβερτ Μπάκεν.

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πολωνία: Πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος
Κόσμος 25.12.25

Πολωνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν επάνω από την Βαλτική ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Τμήμα του εναερίου χώρου επάνω από την περιφέρεια Ποντλάσιε της βορειοανατολικής Πολωνίας που συνορεύει με την Λευκορωσία έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο